茅台 | 【FOCUS】飛天茅台遭「背刺」，明年營收目標添變

獲基辛格、尼克遜加持的「東方神酒」，雙11突遭電商平台「背刺」一刀。眼見53度飛天茅台經「百億補貼」加領券後到手價低至1959元，早有護盤穩價往績的經銷商據報迅速放慢、減量甚至終止供貨，帶動飛天茅台價格周一（4日）重返2200元上方。眼下的懸念是，有此「閃崩」先例，茅台2025年營收「2000億元」的目標勝算幾何？

電商價跌穿2千元心理大關

「只要喝了足夠的茅台，就能解決一切問題」，70年代訪華破冰的基辛格的一句戲言，換作今時今日，或是「只要維持足夠的價差，就能解決一切問題」，但現實恐事與願違。

「東方神酒」近日在電商平台售價跌穿2000元市場心理大關。



曾是A股市值一哥的茅台，似陷入多事之秋。儘管首三季營收按年增16.95%，略超全年經營目標設定的「15%」，但股價年初至今卻跌逾8%，大幅跑輸上證的逾10%升幅；旗艦產品53度飛天茅台（散裝）價格從春節時的2700元樓上一路拾級而下，近日更在電商平台跌穿2000元市場心理大關，「液體黃金」光環驟然失色。



電商為噱頭做壞規矩，多年來靠「出廠價-售價」之差賺得盆滿鉢滿的經銷商，據報正集體減少甚至終止對電商平台供貨，推動飛天茅台價格急彈，原箱價格收復每瓶2300元，茅台（滬：600519）股價今日亦如坐過山車。

股價走勢顯真實需求存疑

何解經銷商對茅台價格下跌如臨大敵？除了跌價令利潤空間承壓，最大的擔憂恐還在巨大社會庫存的恐慌性拋售。「買茅台的人不喝茅台」，一直是坊間疑假似真的傳言，若以茅台去年銷量4.21萬噸（包括飛天茅台及其他系列酒）計，有多少是真正用於觥籌交錯，又有多少成為社會庫存，一直是難解之謎。有券商以2015年價格低位時的銷量作為真實消費需求測算，估計茅台社會庫存少則1.43萬噸，多則6.07萬噸。



從茅台股價跟A股升勢南轅北轍看，市場似已對真實「需求（包括消費和囤積）」有所猶疑，而經銷商的市場份額遭茅台精心打造的直銷渠道蠶食，後者佔比從2016年的僅9%升至去年的46%，或令經銷商更有動機平倉來分散庫存風險。

仁懷市十四五規劃，目標之一為2025年實現茅台集團營收2000億元。



不過，最大的壓力或來自雄心勃勃的貴州當地政府，據茅台鎮所在的仁懷市十四五規劃，目標之一為2025年實現茅台集團營收2000億元。以茅台價格跟地產周期的緊密關係看，同時維持價格穩定和營收增長似乎存在不可能的悖論，從茅台7月宣布「茅台1935」暫停發貨以控量保價看，飛天茅台能否繼續「飛」，量和價或只能二選其一。

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