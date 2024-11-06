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美國大選2024 |【FOCUS】侵侵勝券在握，防美元反高潮

06/11/2024

　　侵侵勝出？參議院染紅？儘管關鍵搖擺州賓夕法尼亞的選票仍有四分一在點算中，但賭盤Polymarket、比特幣、Trump Media盤後股價、十年期美債孳息等多個指標皆顯示，高調挺特的對沖基金大佬Bill Ackman押注的「landslide（壓倒性）」勝選極有可能成為現實。倘若特朗普第二任期重臨，首當其衝應慎防的或是美元反高潮。

 

賭盤、比特幣、紐約時報齊押紅色浪潮

 

　　美國周二（5日）大選日結束投票，若按過往七屆總統選舉，克林頓1996年最早於當晚9時，以及特朗普2016年於次日凌晨2時29分宣布勝利計，結果即將揭盅。

 

　　截至本港時間周三（6日）中午12時，Plymarket賭盤顯示特朗普的勝率大超賀錦麗近90個百分點，「特朗普交易」的表表者比特幣企上75000美元刷新高，就連自由派喉舌《紐約時報》，亦將特朗普勝出的概率從平分秋色逐級上調至89%。

 

【FOCUS】侵侵勝券在握，防美元反高潮

美聯社測算的選舉人票結果，截至本港時間周三(6日)中午近1時，特朗普暫以230票領先賀錦麗的205票。(AP)

 


　　在美國中西部全面飄紅、東西岸抱團飄藍的大勢下，據美聯社推算，特朗普暫以230張選舉人票領先賀錦麗的187票（獲勝需至少270張選舉人票），而在可能最先決出勝負的七大搖擺州之一的佐治亞（11張選舉人票），特朗普亦以2.7個百分點領先，在擁有19張選舉人票的賓州則暫以3.5個百分點領先。


　　除了白宮大位大概率易主，隨著共和黨州長Jim Justice贏得西維吉尼亞州參議員席位，令民主黨現時在參議院51對49的微弱優勢，瀕臨懸崖邊緣。無論民主黨會否在俄亥俄、蒙大拿再輸一席，預計「副總統+參議院議長」加身的萬斯，未來都將扮演關鍵一票。

 

「2萬億」削支或毀滅，債務上限又臨考

 

　　眼見「狂人」重返白宮只差最後一步，關稅戰陰雲密布，拖累人民幣、日圓、歐元、墨西哥比索等泥沙俱下，美元指數企上104.8。

 

 

【FOCUS】侵侵勝券在握，防美元反高潮

特朗普與白大拿(終極格鬥冠軍)、馬斯克等一眾支持者，在海湖莊園徹夜等候點票結果。

 


　　不過，若特朗普2.0任期論功行賞真的安排馬斯克主導「Government Efficiency Commission（政府效率委員會）」，負責Cut Budget，按馬斯克預告的「2萬億美元」聯邦開支削減規模，相當於華府上一財年6.75萬億美元支出的三分一。即使特朗普承諾不會動社會安全、醫療保險、國防、債務付息等的「蛋糕」，都恐對民生、科研、教育、基建、氣候等產生毀滅性影響。


　　數據顯示，美國跟促增長有關的財政支出（即減去付息、社會安全、醫療、退伍軍人等的支出），佔比已從2020年的逾65%降至45%的40年最低，而年度付息成本首次超過1億美元，都意味高利率不可持續。


　　而要觀察潛在的美元反高潮的第一個時點，即是2025年1月1日債務上限暫停到期。無論兩黨的最終博弈如何，現時31.4萬億美元的「上限」都不可避免將迎來第N次上調（二戰以來已修改逾百次）。倘若民主黨對特朗普「沉迷復仇」的論調一語成讖，美元是否也將是清算對象之一？

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