  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

【FOCUS】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解

11/11/2024

　　經過一個多月的小作文滿天飛，市場憧憬的中國「火箭筒」政策體量的首個具體數字，終於由最高立法機構全國人大常委會權威定格於「6萬億」，附贈財政部的4萬億專項債資源。值得留意的是，此不是賴債、不是還債，而是「化債」；6萬億也好，10萬億也罷，總之不是「增量」。

 

置換方案「三足鼎立」

 

　　一連5天的全國人大會議，中國新一輪地方債置換方案終於揭盅，政策出發點簡而言之，一是地方債務地方還；二是隱性債務顯性化，短期高息債務長期低息化；三是堅決杜絕化債愈化愈多。「三足鼎立」缺一不可，正正是市場對新政反應兩極分化的原因。

 

【FOCUS】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解

財政部部長藍佛安表示，將連續5年每年從新增地方專項債中安排8千億元專門用於化債。

 


　　具體而言，全國人大常委會拍板新增地方專項債限額6萬億元，財政部未來5年安排累計4萬億元專項債資源，總計10萬億元資金用於背書地方「發新還舊」。不過，發債人、還款人仍是地方，中央的資產負債表紋絲不動，市場原本關於北京或落場充當「最後貸款人」的預期落空。


　　既然地方未從中央得到「著數」，那麼化債的意義何在？首要考量即是通過將秘不見光的隱性債置換成透明度高的顯性債，可主動排除壞帳暴雷風險，並防止地方賤價拋售資產補窟窿的負反饋效應。其次，高息債置換為低息債並拉長周期，有助緩解地方的付息壓力。

 

市場感大失所望非無因

 

　　不過，市場對方案仍感大失所望，原因或在無論10萬億總規模，還是5年節約利息6千億，相比龐大的地方隱性債務和天量支出，都顯杯水車薪。

 

【FOCUS】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解

債務置換5年節約利息6千億，相比龐大的地方支出實為杯水車薪。


　　據中央財經大學副校長李建軍上月於「金融街論壇年會」曾指，截至6月地方城投債高逾57萬億元（不受地方債額度限制的城投債被視作隱性債的重要組成）；野村另估算，未償地方政府融資平台債務目似仍以每年5至6萬億速度增加。同時，去年地方一般公共預算支出逾23.6萬億元，年均節約利息1200億，可謂「不夠塞牙齒縫」。


　　此外，財長藍佛安明言，將不新增隱性債務作為「鐵的紀律」，發現一起、查處一起、問責一起，恐意味財政捉襟見肘的地方政府仍難逃「巧婦難為無米之炊」。

 

直接增量刺激忍而不發

 

　　總而言之，在特朗普尚未正式上任及亮牌之際，中央就直接增量刺激忍而不發，既是面對宏觀槓桿率迭創紀錄新高（第三季報298.1%）出手謹慎，又有繼續探尋「只有刺激，沒有改革」怪圈的最優解。

 

【FOCUS】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解

學會對各類小作文免疫，或是投資者年底前的優先功課。


　　經歷9月底至今的無數次「預期-失望-再預期」的市場，學會對小作文免疫，或是年底前的優先功課；而改善預期管理，亦應是官方一浪接一浪發布會的首要考慮。

 

撰文:金子安

 

【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00291

華潤啤酒

29.350

異動股

01876

百威亞太

8.370

異動股

03690

美團－Ｗ

176.500

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00291 華潤啤酒
  • 29.300
  • 01876 百威亞太
  • 8.370
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.600
  • 00080 中國新經濟投資
  • 0.108
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 92.800
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 28.700
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 53.950
  • 目標︰--
  • 00960 龍湖集團
  • 12.960
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 91.900
  • 00700 騰訊控股
  • 407.600
  • 00388 香港交易所
  • 320.200
  • 00941 中國移動
  • 69.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.600
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.400
  • 目標︰$70.00
  • 00300 美的集團
  • 75.100
  • 目標︰$81.00
  • 00728 中國電信
  • 4.310
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/11/2024 10:27  【美國大選】紐約時報：特朗普料將任命參議員盧比奧出任國務卿

12/11/2024 09:55  【美國大選】共和黨預計取得眾議院控制權，特朗普迎來全面執政

12/11/2024 09:33  【聚焦人幣】人幣中間價十四個月新低，即期開市貶至7.2122

12/11/2024 09:23  內地融資數據偏弱，恒指低開92點報20334，中升復牌暫穩

12/11/2024 09:05  《盤前攻略》道指標普續創新高，恒指劏牛後好友部署撤至兩萬下方

12/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒６５億元，買盈富基金沽中海油

12/11/2024 08:57  【大行炒Ｄ乜】騰訊績前獲瑞穗升目標逾一成，大行集體唱好中芯

12/11/2024 09:50  《財資快訊》美電升報７﹒７７４５，隔夜拆息較上日跌至３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊、友邦、網易、快手、小鵬、華虹、中芯、中行最新評級/目標價新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 比特幣破頂觸89000美元，有大戶再增持20億新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

陳政深：料恒指暫於20000點至21000點上落，後市向下機會大新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

11.17長者日優惠︱免費搭港鐵、天星小輪 新增同行者景點免費入場！長者咭、樂悠咭優惠有冇分別？邊間飲茶免茶、龜苓膏$5碗、睇戲$30、剪髮$40？即睇長者日優惠
人氣文章

玩樂 What’s On

熊貓雙胞胎百日慶典派對！11月23、24日海洋公園派紅雞蛋、豬腳薑醋，仲有乜嘢玩？「大熊貓之旅」重新開放樂樂坐鎮！教你兌換大熊貓寶寶特別版會員證
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕自助餐2024│聖誕假期與友豪食自助餐、共享誘人雞尾酒沉浸滋味迎接新一年
DIVA CHANNEL
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

藝術家陳作基：將香港多元文化和社會議題融入作品中，展現淡定從容的人生態度
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

入手皮褸，首選一定是Vintage！水染工藝迷人質感、短身Boxy剪裁美學，連Johnny Depp也無法抗拒！ 1
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Timeless手袋必入：Goyard低調卻爆紅，剖析值得入手的原因！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生秘訣 │ 78歲乳癌名醫仍操刀做手術！分享3大養生秘訣與推薦1款飲品防8種病
人氣文章
眼睛過勞怎麼辦？長時間接觸藍光？這兩種營養素助你護眼防黃斑病變！3大族群必知！
人氣文章
康至科研結合中醫智慧與現代科學 開創腦健康新時代 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 11:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 11:51
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 11:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2024 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章大行報告12/11/2024
大行報告 | 騰訊、友邦、網易、快手、小鵬、華虹、中芯、中行最新評級/目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

特朗普對華開刀

11/11/2024 08:10

大國博弈

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處