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騰訊 | 【FOCUS】騰訊遊戲續威武，產品矩陣忙迭代

14/11/2024

　　遊戲常青，鵝廠（騰訊昵稱）威武。左有「王者榮耀」，右有「和平精英」的騰訊（00700），周三（13日）傍晚公布，第三季遊戲業務收入持續復甦。同時，營銷服務業務（即在線廣告）下的小程序單季交易額井噴，8月上線的「微信小店」獲首次寫入季報，顯示鵝廠產品矩陣不斷迭代。

 

新舊遊戲齊受捧，毛利高至57%

 

　　全球最大遊戲開發商騰訊的堅不可摧，再次得到印證。最新季報顯示，第三季網路遊戲業務營收518億元（人民幣．下同），按年增12.6%－－無論是營收雙位數增長的旗艦「和平精英」，還是日活用戶刷新千萬新高的「火影忍者」，再加上5月發布的「地下城與勇士」在手遊收入榜位列第二，9月上線的「三角洲行動」日活達數百萬……都無疑是騰訊上季總營收按年增8%至1671.9億元的最強動能。

 

【FOCUS】騰訊遊戲續威武，產品矩陣忙迭代

騰訊9月上線的「三角洲行動」遊戲日活達數百萬。

 


　　值得一提的是，遊戲領銜的增值服務業務的毛利率，升至57%，隨著預期明年還將有78款手遊上線（其中46款已獲批），遊戲料續擔營收和賺錢重任。

 

秉持長期主義，推去中心化賦能

 

　　遊戲固然是「生蛋金鵝」，但騰訊最大的野心並非遊戲王國君臨天下，而是以長期主義眼光，推動去中心化賦能。此從小程序第三季交易額突破2萬億元，以及「微信小店」獲首次寫入季報即可見一斑。

 

【FOCUS】騰訊遊戲續威武，產品矩陣忙迭代

騰訊最大的野心並非遊戲王國君臨天下，而是以長期主義眼光，推動去中心化賦能。

 


　　騰訊微信及WeChat月活帳戶最新錄13.82億，除了即時通訊，將此「流量池」轉化為「生意場」，正是騰訊的產品未來發力點所在。而作為微信生態核心的「小程序」，第三季促成逾2萬億元的交易GMV，覆蓋消費、出行、繳費、醫療、保險、辦公甚至電動車充電等各領域。


　　創始人馬化騰曾將這種開放生態形容為「請你蓋房子」，「蓋完房子就是你的，你的客戶、粉絲都是你的，不需要再交月租，不需要每年漲價。」但騰訊並非「白做慈善」，得益於廣告主對小程序等廣告庫存的強勁需求，第三季營銷服務業務收入按年勁增17%至300億元。

 

布局微信小店打通信息和商品流


　　 
　　騰訊並透露，小程序2萬億交易大多為服務，而不是實體商品。而今次季報首次提及的「微信小店」，正正是看好實物電商長期潛力的關鍵布局。


　　自8月25日將「視頻號小店」升級為「微信小店」，目的就是打通微信的信息流與「微信小店」的商品流，意味微信群、視頻號、小程序、公眾號的流量，都能引流至「微信小店」。在微信直接打開小店，從手機、家電、美妝，到服飾、生鮮、鐘錶，如同淘寶、京東、拼多多的翻版。


　　求變的企鵝在眾多對手中能跑多快？賽道很長，也許勝負不急於眼前。

撰文:金子安

 

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