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【FOCUS】侵侵預告首日關稅，揭兩大暗流湧動

26/11/2024

　　智能手機、帆布鞋、毛絨玩具、牛油果、番茄……隨著上任倒數54天的特朗普，對兩大盟友墨西哥、加拿大開出徵收25%關稅的的價碼，以及預告對中國商品加徵10%關稅，7685萬投票給侵侵的選民，恐面臨更昂貴的生活帳單。通脹重臨美國蠢蠢欲動，同樣暗流涌動的還有特朗普和「頭號功臣」馬斯克的關係。

 

上任前窗口期，預留討價還價空間

 

　　將關稅（tariff）稱作「字典裏最美麗的詞」的特朗普，周二在社交媒體發文稱，將在（明年1月20日）上任首日，簽署行政命令對「所有」從墨西哥、加拿大進入美國的產品徵收25%的關稅，直到墨加當局阻止毒品和非法移民入侵美國。他另指，將對所有從中國進入美國的產品「額外加徵」10%的關稅。

 

【FOCUS】侵侵預告首日關稅，揭兩大暗流湧動

特朗普在Truth Social預告，上任首日簽署行政命令對所有從墨西哥、加拿大進入美國的產品徵收25%的關稅。

 

　　因著有《交易的藝術》而名噪一時的特朗普，對墨、加關稅何時生效、如何終止開出具體條件，顯然是試圖趁上任前的窗口期，為兩大盟友預留討價還價空間。自他首任任期的2018年對中國發動貿易戰，墨西哥已於去年取代中國成為美國最大的進口來源地（佔比15.43%），加拿大則以13.59%位列第三，趕超排名第二的中國（13.86%）指日可待。

 

　　特朗普揮舞關稅大棒，背後意圖早已獲財長提名人貝森特（Scott Bessent）精準解讀－－只是「放於枱面的上膛之槍，卻很少會開（tariff gun will always be loaded and on the table but rarely discharged）」。貝氏並點明關稅的三大作用：增加收入、保護美國戰略產業、與貿易夥伴談判的工具。

 

增家庭生活成本，阻全球資本流動

 

　　美國海關（CBP）數據就顯示，僅根據301條款對中國商品加徵的關稅就高達2352.9億美元（截至10月）；但硬幣的另一面，是成本最終轉嫁至消費者。彼得森國際經濟研究所最新研究指，倘若按特朗普競選時所言，「對所有外國商品徵收20%關稅，並對所有中國商品徵收60%關稅」，中等收入美國家庭的每年損失預計將逾2600美元。

 

【FOCUS】侵侵預告首日關稅，揭兩大暗流湧動

美國去年向墨西哥進口牛油果、番茄、蘑菇等新鮮蔬果高達180億美元。(AP)

 

　　以墨西哥去年對美國出口180億美元蔬果看，25%關稅將意味番茄、蘑菇、牛油果、葡萄等價格飛升。除了通脹，更深遠的影響則是，貨物貿易壁壘最終將阻礙全球資本流動。同以墨西哥為例，儘管該國去年出口了10萬輛電動車，但潛在的關稅威脅已令億萬富翁馬斯克暫停在當地新萊昂州的超級工廠建設。

 

財長任命、社媒選擇或顯關係裂痕

 

　　值得一提的是，今次特朗普正式揭開關稅戰2.0的序頁，選擇的是自家旗下社交平台Truth Social，而非馬斯克擁有的X，似進一步坐實了雙方潛在裂痕的傳聞。而另一社交媒體Bluesky近日用戶激增，並榮登App Store下載榜首，被稱作有別於X的「不那麼仇恨的平台」。

 

【FOCUS】侵侵預告首日關稅，揭兩大暗流湧動

特朗普和「頭號功臣」馬斯克的關係似暗流涌動。(AP)

 

　　早在上周末（23日），特朗普宣布提名對沖基金經理貝森特擔任財政部長，而非馬斯克力挺的資深金融人士盧特尼克（Howard Lutnick），無視馬斯克公開指前者是「一切照舊的選擇」，後者會「真正做出改變」，已被解讀為首富對總統內閣任命的影響力有限。

 

　　就在周一，馬斯克發文指摘，「一些白痴仍在製造像F35這樣的有人駕駛戰鬥機」，同樣無視特朗普對此一五角大樓史上最昂貴項目的青眼有加。9月時，侵侵曾敦促將F35的所有零件都在美國國內生產。

 

　　隨著特朗普正式回歸漸行漸近，不按常理、不似預期、不測風雲勢愈來愈頻發，風平浪靜許久的市場，巨大波動性在前。　 　

撰文：金子安

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