  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯

【FOCUS】免簽訪華next level，對沖「脫勾斷鏈」

27/11/2024

　　「特朗普2.0」黑雲壓頂，外貿商爭分奪秒出貨、囤貨之外，中國不斷擴容的「免簽」朋友圈，更顯示北京以對外開放、民間往來，對沖華盛頓「脫勾斷鏈」的意圖愈加清晰。外國遊客蜂擁訪華，除了帶來經濟效益，更通過走進工廠、鄉村創業等next level形式，深入體驗真正的中國，破除對華鷹派的意識形態濾鏡。

 

免簽國擴至38個，入境人次飆

 

　　備受對華鷹派和西方媒體「陰間濾鏡」妖魔化的中國，正大開國門，宣布本周六（30日）起再新增日本、保加利亞等9個免簽入境國（試行一年），令免簽朋友圈總數擴大至38個－－從歐洲申根國（除瑞典、捷克、立陶宛），到新西蘭、澳洲，再到韓國、日本、大馬、星洲，持普通護照者來華旅遊、經商、探親、過境等不逾30天，都能免簽入境。

 

【FOCUS】免簽訪華next level，對沖「脫鈎斷鏈」

首三季入境外國人2282.1萬人次，全年或有望收復疫情前2019年的3188萬人次紀錄。

 

　　大招一出，效果立竿見影。國家移民管理局數據顯示，首三季入境外國人2282.1萬人次，全年或有望收復疫情前2019年的3188萬人次紀錄。出入境遊兩旺，帶動內地最大在線旅遊平台携程（09961）、國航（00753）、南航（01055）、東航（00670）過去三個月分別升34%、49%、39%、17%，國泰（00293）更錄八連升。

 

走進工廠、農村，促民間交流

 

　　如同外貿商加緊在「特朗普2.0」關稅生效前囤貨、出貨，或推動中國2024全年出口井噴至3.55萬億美元歷史新高，擴大免簽國無疑同樣帶動酒店、餐飲、零售、娛樂等勞動密集型產業發展，刺激國內消費。但更深層的考量是，通過免簽促進民間交流，反擊對華負面敘事。

 

【FOCUS】免簽訪華next level，對沖「脫鈎斷鏈」

最新開播的真人秀節目「我在中國當農人」，展示跨國新農人創業。

 

　　Youtube、TikTok等社交媒體上，外國遊客鏡頭下令人炫目的繁華都會、山水奇景、高鐵網絡之外，亦出現更多另類視角。參觀新能源汽車智能工廠，到鄉村進行跨國新農人創業，鑽研唐裝、武術、書法、泡菜等文化遺產……都是有意擺脫官方宣傳，借日常體驗宣揚中華軟實力。

 

　　諷刺的是，高舉「美國優先」大旗的特朗普，自本月6日宣布勝選至今，全球決策情報公司Morning Consult對英、法、德　、日、印、加拿大、墨西哥、巴西、澳洲9國的調查即顯示，受訪人士對美國的淨好感度（Net Favorability）已跌至逾三年最低。

 

撰文:金子安

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01928

金沙中國有限公司

19.120

異動股

01211

比亞迪股份

253.800

異動股

02313

申洲國際

58.950

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 80.800
  • 09658 特海國際
  • 14.160
  • 00772 閱文集團
  • 27.650
  • 06690 海爾智家
  • 26.400
  • 00632 中港石油
  • 0.315
股份推介
  • 02153 達豐設備
  • 1.240
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.620
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.310
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.800
  • 目標︰$42.00
  • 09926 康方生物
  • 76.850
  • 目標︰$77.65
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.900
  • 00700 騰訊控股
  • 402.800
  • 00941 中國移動
  • 71.850
  • 00388 香港交易所
  • 289.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.100
報章貼士
  • 02688 新奧能源
  • 52.800
  • 目標︰$60.00
  • 01910 新秀麗
  • 20.350
  • 目標︰$28.00
  • 06682 第四範式
  • 42.600
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內險 More
  • 01339 中國人民保險集團
  • 3.810
即時重點新聞

28/11/2024 09:31  【美國大選】權力交接：商務部長等多名內閣人選接炸彈威脅

28/11/2024 09:23  港股低開44點報19558守十天線，友邦跌近2%

28/11/2024 09:10  財新：恒大要求在職及離職員工退還理財佣金，高管退繳工資

28/11/2024 09:05  《盤前攻略》港股上日抽升帶動中概股，好友全力攻恒指衝擊廿天線

28/11/2024 08:51  《中國要聞》趙樂際訪問西班牙，願攜手打造電動汽車等合作增長點

28/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７１億元，買阿里沽盈富基金

28/11/2024 08:58  【大行炒Ｄ乜】大和升比亞迪目標一成半，摩通急降百度至「中性」

28/11/2024 09:39  《財資快訊》美電升報７﹒７８１７，隔夜拆息較上日飆至４﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 感恩節前科技巨企遭拋售，PCE增幅創新高美股受挫新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 比特幣曾重上97000美元關口，留意虛幣相關股新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大灣區 | 大灣區訪問結束，陳國基：代表團出席14個會議及考察項目，提升粵港經貿投資合作新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

調查報告：超過5成僱主打算在明年給員工加薪！香港專才轉職意向下降13%
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2024｜赤柱廣場聖誕美食市集：金箔雪糕、黑金瑪德蓮、黑色燒賣！
人氣文章

Shopping What’s On

Harry Potter Mahou Dokoro快閃店11月開幕！逾500款日本直送精品 必check霍格華茲特快車／分類帽打卡位、點換香港限定版杯墊？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

開箱Charlotte Tilbury、Bobbi Brown聖誕倒數月曆！CT皇牌魔法面霜、BB「五花肉」美肌光影粉， 入手兩大品牌經典美妝品
人氣文章

港女講男．妮洛

胡亂取笑女生是「老江湖」？口不擇言詆毀對象，這種男人就該直接出局！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

4成人曾有後庭經驗！年過40男性尤其活躍？女性為取悅和回饋對方？除了追求刺激感，原來和人格形成階段有關？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
80年代性感女神夏文汐59歲生日慶祝：永恒妙齡少女的凍齡秘訣新文章
人氣文章
余文樂6年無出席公開活動再踏舞台獻唱，坦言曾患驚恐症，病發時手震呼吸困難！
人氣文章
69歲金燕玲勇敢抗癌：3年內戰勝乳癌和子宮頸癌，切除5器官，化療過程生不如死仍堅持到底！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 10:06
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 10:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2024 10:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2024 09:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/11/2024
美股 | 感恩節前科技巨企遭拋售，PCE增幅創新高美股受挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

歐洲重回20分鐘解決矛盾的時代

27/11/2024 13:07

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處