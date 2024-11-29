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【FOCUS】外資煽風人幣貶值，服務消費谷總需求

29/11/2024

　　貿易戰1.0時，人民幣兌美元中間價驚天破7；貿易戰2.0將至，央媽最新匯率「防線」悄然指向7.2。但外資的胃口顯然不止於此，離岸人幣2025年貶值共識預期為7.51，最熊甚至叫價8.4。小作文續煽風點火，中國面臨順差收縮、失業上升等預期再起，破解之道指向「發展型」的服務消費。

 

中間價強勢過濾，外資押注7.5

 

　　2019年8月5日，人民幣中間價逾十年來首失七算，被解讀為中美貿易戰戰火延燒至金融戰。逾5年過去，面對「關稅人」特朗普捲土重來，人民銀行已連續13個交易日將中間價強勢「焊」於7.2上方，繼周四（28日）高於市場預期607點子後，周五（29日）再偏強532點子。

 

【FOCUS】外資煽風人幣貶值，服務消費谷總需求

人民銀行已連續13個交易日將中間價強勢「焊」於7.2上方

 

　　2018至2020年貿易戰1.0期間，隨著美國對華實際關稅稅率節節走高，離岸人幣兌美元亦步步貶值，最大貶幅高達14%，正正對應實際關稅約15%的加幅。鑑於此，一眾外資紛紛押注人民幣匯率將再成貿易戰2.0的減震器，最悲觀預測為對應60%關稅貶至8.42水平。

 

　　而更有共識的預測是，離岸價到明年底貶至7.5（高盛、摩通、澳新、巴克萊）或7.6（大摩、瑞銀、法巴），意味刷新2022年10月創下的7.37階段低點，重回2004年以來最低。

 

匯率恐波動，出口彈性不確定

 

　　現在的問題是，監管層將以何種程度、何種節奏允許人民幣有序調整，尤其是最高層論述「金融強國」的首個要素即是「擁有強大的貨幣」。不過，外資不約而同看空人幣，已帶動3個月美元/離岸人幣隱含波動率飆升，而十年期中國國債收益率跌穿2.05%，重回「9．24」救市集結號前的低點。

 

　　儘管對美國出口僅佔中國出口額的14.8%（2023年），但上一輪貿易戰期間通過出口其他國家曲線輸美，從而令出口保持彈性的做法，今次面對侵侵的全面關稅大棒（例如揚言對墨西哥徵稅25%），以及各國紛紛對中國豎起貿易壁壘，不確定性正愈來愈大。

 

以制度開放促進服務消費發展

 

　　倘若中國創紀錄的外貿順差真的大幅收縮，無論是以政府高扛投資大旗對沖，還是企業裁員應對外需減少，都不符合經濟、社會最佳效益，最終選擇唯有指向增加消費佔GDP比重來實現再平衡，而「發展型消費（教育、醫療、保障房、托兒、養老、文娛、金融等）」將超越「生存型消費」成為重中之重。

 

【FOCUS】外資煽風人幣貶值，服務消費谷總需求

「發展型消費（教育、醫療、保障房、托兒、養老、文娛、金融等）」將超越「生存型消費」，成為重中之重。

 

　　最新召開的全國市場運行和消費促進工作會議最新要求「擴大服務消費，培育新型消費」，跟近日劉世錦、李迅雷等多位學者呼籲擴大制度開放促進服務消費發展，增加對服務業的投資，將剩餘勞動力轉向服務業等不謀而合，風向值得留意。

撰文：金子安

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