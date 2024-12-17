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【FOCUS】防資本外逃+擴過境免簽，減國際收支壓力

17/12/2024

　　中國10年期國債殖利率周一（16日）刷新1.71%歷史新低，加上人幣貶值「小作文」滿天飛，繼人民銀行、外匯局同日召開會議，誓言「保持匯率在合理均衡水平上基本穩定」、「嚴厲打擊地下錢莊」後，國家移民管理局周二（17日）宣布，延長過境免簽外國人境內停留時間至240小時，劍指防走資、促引資，減輕國際收支賬戶壓力。

 

外資賣國債和A股

 

　　中國政策轉向邁開大步，惟有關明年赤字率、穩股市樓市、超常規逆周期等細節欠奉，10年期國債殖利率本月接連失守2%、1.9%、1.8%關口，外資11月錄連續第三個月淨賣出中國國債，國際收支資本和金融賬戶下的「證券投資」11月亦錄457億美元逆差，刷新單月紀錄。

 

【FOCUS】防資本外逃+擴過境免簽，減國際收支壓力

國際收支資本和金融賬戶下的「證券投資」11月錄457億美元逆差，刷新單月紀錄。

 

　　長債殖利率節節走低，就連全市場規模最大的貨幣基金－－天弘餘額寶，7日年化收益率亦跌至1.268%的歷史低位，甚至低於一年期定存利率（1.50%）。為追逐更高回報，同時對沖人民幣貶值風險，想方設法將資金轉移至境外已成公開的秘密，《華爾街日報》測算截至6月的過去12個月，約有2535億美元資金外逃。

 

嚴厲打擊地下錢莊

 

　　鑑於此，不難理解央媽、外匯局同日開會強調，「保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定」，及明言嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規活動，維護外匯市場健康秩序。

 

　　無獨有偶，國人海外開戶熱門之選的新加坡華僑銀行（OCBC），近日已要求境外客戶在本月15日或31日前，出示在新加坡的居住證明，以避免賬戶遭關閉。

 

免簽助降服貿逆差

 

　　防範資本大規模外流變外逃的同時，當局今日起全面放寬優化過境免簽政策，允許美國、英國等54國人員，從60口岸（原為39個）免簽入境前往第三國，將逗留期限延長至240小時（原為最長144小時），並擴大停留活動區域和允許跨省旅行。

 

【FOCUS】防資本外逃+擴過境免簽，減國際收支壓力

中國周二起全面放寬優化過境免簽政策，將逗留期限延長至240小時。

 

　　此舉旨在既促進高水平對外開放合作，又推動收窄旅行服務貿易逆差。眾所周知，中國國際收支貨物和服務貿易資本帳下，貨物貿易多年順差的反面，是服務貿易多年逆差，其中僅「旅行」逆差11月就錄1091億元人民幣。換言之，吸引愈多外國人入境，愈有助減輕國際收支賬戶壓力。

 

　　事實上，在北京、上海兩大中國核心城市，數據顯示在當地長期生活和工作的外國人數量，分別減少至2.2萬人、7.2萬人，而中國首11月實際使用外資（FDI）亦按年降27.9%。

 

　　眼見特朗普高舉關稅大棒，2025年防範走資、擴大引資，勢成中美即將爆發的貿易乃至金融戰的關鍵陣地之一，而說服中國居民部門相信人民幣不會大幅貶值，亦將考驗預期管理。

撰文:金子安

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