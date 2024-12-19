  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

【FOCUS】「無厘頭」減息釀驚嚇，長債失控顯聯儲失信譽

19/12/2024

　　美聯儲的聖誕「驚喜」，變了聖誕「驚嚇」－－不單2025年預期減息次數削半，反映長期借貸成本的中性利率前景亦節節攀升。更糟的是，儘管主席鮑威爾在議息後記者會極力淡化通脹捲土重來威脅，但十年期美債殖利率企上4.5%水平，顯示市場對訊號混亂、屢屢失信的貨幣政策愈來愈不買賬。

 

點陣圖僅減兩次，長期利率看升

 

　　2024年最後一次議息，聯邦基金利率周四（19日）一如預期下調至4.25%至4.50%目標區間，自本周期峰值累降1個百分點，重回2022年12月的水平。

 

【FOCUS】「無厘頭」減息釀驚嚇，長債失控顯聯儲失信譽

聯儲暗示放慢減息步伐，道指領銜暴跌。(AP)

 

　　不過，聯儲9月有關明年減息4次的預期，12月會議降至僅2次，利率期貨市場有關2025年底息口的押注，應聲從之前的2.9%升至4%。聯儲並調高明年通脹預測，核心PCE從9月時的2.2%升至2.5%，被視作中性利率的長期利率預期亦從9月的2.9%升至3%，較2022年3月時最低的2.4%節節上升。

 

　　在今次議息前，聯儲最看重的核心PCE（個人消費支出物價指數）按年漲幅10月擴大至2.8%，核心CPI過去三個月年化漲幅亦回升至3.7%，顯示通脹最後一公里異常頑固，直接打臉鮑威爾9月所稱，「對通脹持續向2%邁進更有信心」。

 

通脹立場急轉軚，顯後視鏡弊端

 

　　從鮑威爾對減息的口風最新轉為「謹慎」看，9月激進減息50基點大有可能是個錯誤；而從FOMC（聯邦公開市場委員會）19名委員對核心PCE傾向上行（weighted to upside）的押注人數，從9月的僅3位飆升至15位，最新減息25點亦被視作不合情理。

 

【FOCUS】「無厘頭」減息釀驚嚇，長債失控顯聯儲失信譽

通脹最後一公里異常頑固，顯示9月激進減息或是一個錯誤。(AP)

 

　　鑑於基準十年期美債殖利率已由9月低點3.62%，逆向走升至4.52%，而特朗普的加徵關稅及驅逐非法移民將在多大程度刺激通脹預期充滿不確定，聯儲過往多年依賴歷史數據來決定貨幣政策方向，卻屢現今日之我打倒昨日之我的窘況，正接近轉向前瞻性策略的十字路口。

 

　　無論是近乎失控的長債息，還是單日飆升74%的VIX恐慌指數，亦都顯示洛克菲勒國際（Rockefeller International）主席Ruchir Sharma提示的「被過度持有、高估、炒作到前所未有程度的美國市場」，存在史詩級泡沫的警示值得留神。

撰文:金子安

【你點睇？】財政預算案展開公眾諮詢，學者倡問責官員減薪並削減公務員編制，你是否認同？ ► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02013

微盟集團

2.050

異動股

00066

港鐵公司

26.700

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.510

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02013 微盟集團
  • 2.050
  • 00066 港鐵公司
  • 26.700
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.510
  • 02419 德康農牧
  • 30.400
  • 06918 奇士達
  • 0.187
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.260
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.375
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 74.800
  • 目標︰$85.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.210
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 33.750
  • 目標︰--
人氣股
  • 02585 夢金園
  • 15.520
  • 00700 騰訊控股
  • 415.200
  • 00941 中國移動
  • 75.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.950
  • 02013 微盟集團
  • 2.050
報章貼士
  • 00552 中國通信服務
  • 4.360
  • 目標︰$4.80
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.140
  • 目標︰$2.60
  • 02293 百本醫護
  • 0.660
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 銀行 More
  • 02356 大新銀行集團
  • 7.510
  • 內房 More
  • 01908 建發國際集團
  • 12.320
即時重點新聞

19/12/2024 16:47  《盤後部署》美儲放鷹惟恒指跌幅溫和，中生製藥逆市彈股價見支持

19/12/2024 16:57  港交所優化IPO定價和公開市場機制，放寬基投禁售期縮回撥比例

19/12/2024 18:01  港交所優化企業管治守則明年7月生效，獨董不得在任超過9年

19/12/2024 12:09  【美國減息】滙豐下調港元最優惠利率0.125厘至5.25厘

19/12/2024 16:08  《新股掛牌》草姬集團(2593)收高10%，每手賺312元

19/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１４６億元，買盈富基金沽中海油

19/12/2024 08:59  【大行炒Ｄ乜】中銀升舜宇目標逾一成，星展升莎莎至買入

19/12/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７６９０，隔夜拆息較上日軟至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所就優化IPO定價和公開市場機制諮詢，倡放寬基投禁售期，調整回撥比例新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 美擬祭新電信設備禁令，人幣國際支付份額重上第四新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 創興3個港元定存高達4厘，富邦4個月加至3.8厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

產品速遞

「史雲遜Svenson」革命性頭皮及頭髮護理療程，緩解季節變更帶來的髮肌問題
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕自助餐2024│北角維港凱悅尚萃酒店85折早鳥價！Conspiracy Chocolate朱古力甜點，60年代倒數派對香檳無限暢飲
人氣文章

玩樂 What’s On

啟德零售館試業：70萬平方呎！超音鼠遊樂場、美食廣場、40條球道保齡球中心及運動品牌，附開業優惠與交通指南
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感
人氣文章

Watch & Jewelry

聖誕節為他送上一枚精緻腕錶！以IWC經典工程師系列、限量Portofino月相自動腕錶，留下節日珍貴回憶
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

節日夫妻：大時大節才被記起！儀式般的聖誕和結婚周年紀念，冷淡反應源於孤寂？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
UAP 服務分享新文章
人氣文章
冬天經常被「靜電」電親？原來暗藏健康警號！可能是糖尿病先兆新文章
人氣文章
48歲鍾麗淇分享全家福為罕見病愛女慶14歲生日：手術後壓瘡及感染病毒，現恢復良好大讚勇敢
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2024 22:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2024
港交所就優化IPO定價和公開市場機制諮詢，倡放寬基投禁售期，調整回撥比例
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－共渡時艱 | 表列機構對今明年本港經濟增長預測

19/12/2024 15:56

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處