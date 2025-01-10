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加州山火 | 【FOCUS】洛杉磯烈火焚城，天災背後藏人禍

10/01/2025

　　想像一下，當整個香港島、九龍半島陷入火海將是怎樣？這樣的末日情景正在美國洛杉磯上演，總經濟損失預估高達500億至1500億美元。在最大火場之一的Pacific Palisades地區，數以千計的豪宅在烈焰中淪為廢墟，相比乾燥的灌木、颶風級的狂風，更致命的是乾涸的消防栓和無法索償的損失，天災背後暗藏人禍。

 

火場總面積等於港島加九龍

 

　　前方是茫茫大海，後方是熊熊火焰，荷里活災難片中的場景，正在以「HOLLYWOOD」標誌為地標的洛杉磯真實上演。截至周五（10日）中午，已焚燒三天三夜的山火，5個火場的總面積逾35000英畝（逾140平方公里），僅Palisades火場將相當於整個香港島，目前僅6%受控，逾5300處房屋被燒毀。

 

【FOCUS】洛杉磯烈火焚城，天災背後藏人禍

位於Palisades社區的海濱豪宅，淪爲廢墟。(AP)

 

　　可能是美國歷史上損失最慘重的山火，直接原因是加州自去年夏天以來的持續高溫乾燥天氣，加上近期十年一遇的狂風，不單可能吹斷電線引發火苗，更推波助瀾火勢以每分鐘5個足球場大小的速度迅速蔓延。

 

　　由於事發民主黨大本營的加州，第二任期就職倒數的特朗普不失時機炮轟州長紐森（Gavin Newscum），包括激進的環保政策、糟糕的森林管理等。

 

消防栓無水，險企終止承保

 

　　侵侵的政治「抽水」於救災無益，但不可否認的是，與火搏鬥的消防員面臨無水可用的事實，背後是系統設計者未考慮到大規模火災席捲的可能。

 

　　在最大火場Palisades，用於向該社區高地消防栓供水的3個100萬加侖（總計約4.5個奧運標準泳池的水量）的儲水罐，周三（8日）凌晨即已耗盡。為了應對火災，洛杉磯水電局調來19輛水車，但消防員不得不來回取水。

 

【FOCUS】洛杉磯烈火焚城，天災背後藏人禍

大火席捲最大火場Palisades時，高地消防栓完全無水。(AP)

 

　　更備受詬病的，是加州的過度監管，除了是全美唯一禁止保險公司將再保險成本納入保費的州，並禁止保險公司通過巨災模型來預測未來風險來調整保費。鑑於此，過去三年，多間保險公司陸續退出當地的住房保險業務，唯一承保的State Farm，也在去年夏天終止了該州72000套房屋續保，並警告如何當局拒絕批准其將保險費率提高30%至52%，將完全退出加州市場。

 

馬斯克抽水：能力拯救生命

 

　　加州保險部本月起已做出妥協，包括允許保險公司提交巨災模型及納入再保險成本，但保險災難勢令眾多在火災中損失慘重的屋主索賠無望，並在未來迎來巨額保費成本上漲。而此會否令此一擁有54張選舉人票的票倉續緩慢向共和黨傾斜？須知驢象在該州的得票差距，已從2020年的510萬票縮窄至2024年的319萬票。

 

【FOCUS】洛杉磯烈火焚城，天災背後藏人禍

洛杉磯重建任務艱巨，恐需移民擔當重任。(AP)

 

　　值得留意的是，2018年以5億美元收購《洛杉磯時報》的華裔醫生黃馨祥就指，人們從加州這場災難中學到的教訓或是，「現在投票不是基於左派還是右派，或民主黨還是共和黨，而是可能基於有無能力或工作經驗」，此推文獲特朗普的頭號擁躉馬斯克背書，並同指「能力拯救生命（Competence saves lives）」。

 

　　但硬幣總有兩面，面對重建洛杉磯的巨大挑戰，而加州四成建築業從業人員為移民，特朗普誓言的大規模驅逐非法移民政策，又會否引發新的政治風暴？

撰文:金子安

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