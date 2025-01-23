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【FOCUS】中長期資金入市首提硬指標，健康慢牛仍需解兩難

23/01/2025

　　龍年A股僅剩3個交易日之際，一會（中證監）、一行（人行）、一局（金監總局）、兩部（財政部、人保部）周四（23日）聯袂舉行發布會，聚焦大力推動中長期資金入市。不同於中證監2018年、2019年、2020年多次著墨中長期資金入市，今次罕有明確多項硬指標。

 

A股負重任，四部委只爭朝夕

 

　　2017年1月，特朗普首掌白宮時，A股3200點左右；2025年1月，特朗普再主白宮時，A股仍是3200點左右。調侃的段子背後，大背景卻早已天翻地覆－－2017至2019年高歌猛進的土地財政湮入歷史，房地產「蓄水池」功能不再，推動資本市場高質量發展，獲去年4月「國九條」背書。

 

【FOCUS】中長期資金入市首提硬指標，健康慢牛仍需解兩難

一會、一行、兩部周四（23日）聯袂舉行發布會，聚焦大力推動中長期資金入市。

 

　　既然A股肩負金融強國建設、國民財富增值、政府股權財政的重任，不難理解繼六部委周三（22日）下午印發《推動中長期資金入市工作的實施方案》後，五部委今早「只爭朝夕」於上午9點A股開市前舉行發布會，據報過去七年來只有兩次，而上一次正正是刺激A股暴力拉升的「9．24」一行一會一局發布會。

 

制度安排「乾貨」看點有三

 

　　中證監主席吳清今早開門見山稱，「大事兒不過夜，更不能過年」，今次推動公募基金、商業保險、養老金等中長期資金入市，相關針對性制度安排的「乾貨」看點有三。

 

【FOCUS】中長期資金入市首提硬指標，健康慢牛仍需解兩難

中證監明確，公募基金持有A股流通市值未來三年每年至少增長10%。

 

　　包括：一，明確公募基金持有A股流通市值，未來三年每年至少增長10%；二，力爭大型國有保險公司今年起每年新增保費的30%用於投資A股；三，全面建立實施三年以上長周期考核，細化明確全國社保基金五年以上長周期考核安排。

 

　　此外，進一步健全激勵約束機制和薪酬管理的制度，著力強化基金公司、高管、基金經理與投資者的利益綁定；進一步逐步降低公募基金綜合費率；引導基金公司將每年利潤的約定比例自購旗下的權益類基金。據花旗估算，保險、社保基金等4類機構每提高A股配置比例1個百分點，就有望增加4320億元買入資金。

 

融資圈錢亟待轉化為財富增值

 

　　鑑於A股牛市素來離不開「流動性+政策」，中國2025年貨幣政策定調已從「穩健」轉為「適度寬鬆」，決策層今年提升資本市場優先級的決心亦不容低估，經歷去年國慶節前後的史詩級放量大漲，眼下正階段調整的A股，理論上有望隨各項增量政策落地，走出一波更可持續的升浪。

 

　　不過，若回想早在2018年12月中央經濟工作會議，就提出「引導更多中長期資金進入」；2019年10月中證監主持召開社保基金及部分保險機構負責人座談會，提出引導更多中長期資金入市，五六年過去，A股至今仍以散戶市、炒作市著稱，公募基金以股票投資為主的權益類基金規模只佔A股總市值約一成。

 

【FOCUS】中長期資金入市首提硬指標，健康慢牛仍需解兩難

A股融資圈錢功能仍未徹底轉化為財富增值功能。

 

　　背後癥結恐在A股融資圈錢功能仍未徹底轉化為財富增值功能；股市收益仍來自估值倍數波動，而非每股盈利提升。要解決此兩大難題，中長期資金推動健康慢牛，方有希望。

 

撰文:金子安

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