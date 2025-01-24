  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

【FOCUS】侵侵呼籲全球「降息」，日銀祭18年最激進加息

24/01/2025

　　特朗普周四（23日）在達沃斯論壇就「降息」指點江山，周五（24日）即收到來自植田和男的第一個「冷臉」，日本央行祭出18年最激進加息；下周四（30日）亦注定收到來自鮑威爾的第二個「冷臉」，利率期貨顯示聯儲按兵不動概率高達99.5%。儘管日本隔夜拆借利率一舉升至2008年10月以來最高水平，但未來加息路徑才是關鍵。

 

加息25基點，日圓兌美元高見155

 

　　去年3月結束負利率政策，7月底再意外出手加息15基點，繼而觸發8月5日全球「黑色星期一」，低調、鴿派著稱的日本央行完美展示，何謂「一出手即是王炸」的尾部風險威力。

 

【FOCUS】侵侵呼籲全球「降息」，日銀祭18年最激進加息

日本央行以8：1通過加息25基點，至0.5%的2008年10月以來最高水平。

 

　　儘管首相石破茂就加息的口風「先揚後抑」，不過日本核心通脹時隔16個月再企上3%，以及今年「春鬥」加薪幅度料至少4.7%，勢進一步鞏固通脹上升勢頭。騎虎難下的日本央行今早就以8：1通過加息25基點至0.5%的決定。對利率敏感的兩年期、五年期國債殖利率應聲漲至2008年底以來最高水平，日圓兌美元高見155。

 

美國貿易政策、國內經濟料成掣肘

 

　　該行並上調截至2026年3月的核心通脹預期至2.4%，維持同期GDP增1.1%預測。其特別強調，隨著公司最近愈來愈多轉向提高工資，匯率將較過往更有可能影響價格。

 

　　今次加息大有搶在特朗普出招前搶先一步的意味，拋開侵侵昨日在達沃斯論壇的最新喊話，「我會要求立刻降低利率（demand that interest rates drop immediately），全球各地都當如此」，回想其第一任期時的2017年，直斥日本是造成美國貿易逆差的國家之一，美國與日本的貿易「既不自由，也不互惠」，都令當時的日本財務大臣麻生太郎和央行行長黑田東彥大為緊張。去年計，日本對美國貿易順差8.64萬億日圓（約556億美元）。

 

【FOCUS】侵侵呼籲全球「降息」，日銀祭18年最激進加息

日本去年人均GDP遭韓國、意大利超越，排名G7最尾。(AP)

 

　　鑑於此，儘管日本央行指，如果經濟活動和價格前景得以實現，將相應繼續提高政策利率及貨幣寬鬆程度。但潛在的全球自由貿易放緩、日本去年人均GDP排名G7最尾、國內製造業PMI自去年6月起持續低於榮枯線等，都將制約日本央行未來加息步伐。植田的「任性」能否持續，且在下午稍後舉行的記者會發言找線索。

撰文:金子安

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

特朗普

最新美元 / 港元

7.7877

道瓊斯工業平均指數

44,421.68

納斯達克綜合指數

19,929.40

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,421.68
    -143.39 (-0.322%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,096.08
    -22.63 (-0.370%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,929.40
    -124.27 (-0.620%)
精選預託證券 More
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.233
變動率︰+3.147%
較港股︰-0.32%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升391.682
變動率︰+2.143%
較港股︰+0.28%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升43.650
變動率︰+2.002%
較港股︰+0.34%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升301.228
變動率︰+1.977%
較港股︰+0.21%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.241
變動率︰+12.025%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升23.240
變動率︰+9.468%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升110.555
變動率︰+6.293%
JD 京東
按盤價(USD)︰升40.350
變動率︰+4.264%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升136.220
變動率︰+20.123%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升305.959
變動率︰+3.361%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌127.320
變動率︰-4.443%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌185.465
變動率︰-7.549%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/01/2025 14:18 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/01/2025 14:18 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02291 心泰醫療
  • 16.100
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.920
  • 01723 港亞控股
  • 1.580
  • 00005 滙豐控股
  • 79.900
  • 02688 新奧能源
  • 50.800
股份推介
  • 01057 浙江世寶
  • 2.940
  • 目標︰$3.50
  • 00005 滙豐控股
  • 79.900
  • 目標︰$86.00
  • 02020 安踏體育
  • 81.500
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 274.400
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 17.560
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 390.600
  • 00005 滙豐控股
  • 79.900
  • 00388 香港交易所
  • 300.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.000
報章貼士
  • 01398 工商銀行
  • 5.250
  • 目標︰$5.35
  • 01088 中國神華
  • 31.750
  • 目標︰$35.00
  • 02588 中銀航空租賃
  • 58.500
  • 目標︰$65.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.850
  • 內房 More
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.255
即時重點新聞

24/01/2025 16:52  《盤後部署》恒指再度站上兩萬下周料橫向，九興控股走勢優可關注

24/01/2025 17:50  中銀香港擬逾19億人幣購中銀國際私行，另逾4億人幣售寶生證券

24/01/2025 17:17  【地皮截標】地政總署︰大圍美田路住宅地共接獲6份標書

24/01/2025 17:43  【企業盈喜】國壽(02628)料去年純利按年升最多1.44倍

24/01/2025 15:49  恒隆陳文博：今年要非常審慎投資，冀集團零售銷售額止跌

24/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３３﹒６２億元，買中芯沽盈富基金

24/01/2025 08:59  【大行炒Ｄ乜】德銀升京東目標一成半，花旗大力唱好航空股

24/01/2025 16:38  《財資快訊》美電穩報７﹒７８７５，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

一本萬利 | 2025年的五個「勿」（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 特朗普或與華討論關稅，人民幣大漲，滬指連升兩周新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

金發局再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院主席新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

特朗普再掌權，美國基金可再升？
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】侵侵呼籲全球「降息」，日銀祭18年最激進加息
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025︱新春友邦嘉年華：年糕毛公仔、賀歲醒獅表演及初二煙花靚位
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

巴黎鐵塔拍照私房推薦！到電影《潛行凶間》取景地，尋找鮮為人知的Hidden Gems！
人氣文章

Fashion

2025時尚界寵兒：Mocha Mousse！以Hermès、Max Mara及Chloé搭出摩卡慕斯高級質感造型！
人氣文章

港女講男．妮洛

外表平凡普通，卻有著超好的男人緣？3大「桃花女生」特質，直接加分！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
乳癌 │ 39歲菲傭患乳癌遭解僱 僱主威嚇終止合約，失工作簽證眾籌醫療費新文章
人氣文章
二十四節氣大寒飲食攻略：中醫推薦21種養生食物與湯水食療驅寒補陽
人氣文章
遊泰注意 ｜ 25歲男模被騙到泰緬獲釋放，疑遭拔甲虐待？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪24/01/2025
一本萬利 | 2025年的五個「勿」（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普以模糊對華態度開局

23/01/2025 17:22

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處