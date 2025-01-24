【FOCUS】侵侵呼籲全球「降息」，日銀祭18年最激進加息

特朗普周四（23日）在達沃斯論壇就「降息」指點江山，周五（24日）即收到來自植田和男的第一個「冷臉」，日本央行祭出18年最激進加息；下周四（30日）亦注定收到來自鮑威爾的第二個「冷臉」，利率期貨顯示聯儲按兵不動概率高達99.5%。儘管日本隔夜拆借利率一舉升至2008年10月以來最高水平，但未來加息路徑才是關鍵。

加息25基點，日圓兌美元高見155

去年3月結束負利率政策，7月底再意外出手加息15基點，繼而觸發8月5日全球「黑色星期一」，低調、鴿派著稱的日本央行完美展示，何謂「一出手即是王炸」的尾部風險威力。

日本央行以8：1通過加息25基點，至0.5%的2008年10月以來最高水平。

儘管首相石破茂就加息的口風「先揚後抑」，不過日本核心通脹時隔16個月再企上3%，以及今年「春鬥」加薪幅度料至少4.7%，勢進一步鞏固通脹上升勢頭。騎虎難下的日本央行今早就以8：1通過加息25基點至0.5%的決定。對利率敏感的兩年期、五年期國債殖利率應聲漲至2008年底以來最高水平，日圓兌美元高見155。

美國貿易政策、國內經濟料成掣肘

該行並上調截至2026年3月的核心通脹預期至2.4%，維持同期GDP增1.1%預測。其特別強調，隨著公司最近愈來愈多轉向提高工資，匯率將較過往更有可能影響價格。

今次加息大有搶在特朗普出招前搶先一步的意味，拋開侵侵昨日在達沃斯論壇的最新喊話，「我會要求立刻降低利率（demand that interest rates drop immediately），全球各地都當如此」，回想其第一任期時的2017年，直斥日本是造成美國貿易逆差的國家之一，美國與日本的貿易「既不自由，也不互惠」，都令當時的日本財務大臣麻生太郎和央行行長黑田東彥大為緊張。去年計，日本對美國貿易順差8.64萬億日圓（約556億美元）。

日本去年人均GDP遭韓國、意大利超越，排名G7最尾。(AP)

鑑於此，儘管日本央行指，如果經濟活動和價格前景得以實現，將相應繼續提高政策利率及貨幣寬鬆程度。但潛在的全球自由貿易放緩、日本去年人均GDP排名G7最尾、國內製造業PMI自去年6月起持續低於榮枯線等，都將制約日本央行未來加息步伐。植田的「任性」能否持續，且在下午稍後舉行的記者會發言找線索。

撰文:金子安

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇