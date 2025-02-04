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【FOCUS】冰雪經濟「點雪成金」，產業前景不容小覷

04/02/2025

　　工業蕭條、人口外流、財政坍塌，曾經是「悲情」代名詞的東北，卻借雪季、春節成功「點雪成金」，成為南方「小土豆」趨之若鶩的晶瑩仙境。「不是冰島去不起，爾濱更有性價比」，除了哈爾濱、吉林、長春等冰天雪地之城人氣爆燈，少雪、無雪的南方地區亦扭盡六壬，分羹萬億級「冰雪經濟」。

 

從蕭條雪鄉到人氣仙境

 

　　打開抖音、微博、小紅書、朋友圈，總有哈爾濱「冰雪大世界」滑梯、吉林北大湖霧凇、長春冰瀑……刷屏，冰晶藍、雪山白取代了印象中東北的黯淡灰暗，人頭攢動、一票難求更扭轉了昔日雪鄉的破敗冷清。

 

【FOCUS】冰雪經濟「點雪成金」，產業前景不容小覷

東北借雪季、春節成功「點雪成金」，成為南方「小土豆」趨之若鶩的晶瑩仙境。

 

　　國家發改委去年12月發布《推動東北地區冰雪經濟高品質發展，助力全面振興取得新突破實施方案》，提出「冰山雪地也是金山銀山」、「將東北地區建設成冰雪經濟高地」；本周五（7日），第九屆亞洲冬季運動會亦將於哈爾濱揭幕，勢要為方興未艾的「冰雪」產業再添新引擎。

 

　　說到冰雪，人們不假思索聯想到滑雪、冰雕，但實則從上游的基建（包括雪場建設、設備、裝備），到中游的運營（包括樂園、運動培訓、文創演藝、餐飲住宿、康養研學），再到下游的銷售（包括旅行預訂、內容分發）等，經濟體量不容小覷。《中國冰雪產業發展研究報告（2024）》就預計，今年國內冰雪產業規模將突破1萬億元人幣。

 

全系產業鏈逐漸成形

 

　　佔盡天時地利的北方地區，可謂要雪有雪、要冰有冰，但此並無阻南方地區對「冰雪經濟」的熱愛。無論是神農架、桂林、成都等地的天然高山滑雪場，還是無錫、廣州等地的超大規模室內滑雪場，承接國家體育總局2020年發起的「百城千冰」計劃，「帶動3億人參與冰雪運動」早已實現，下一個目標直指5億人。

 

【FOCUS】冰雪經濟「點雪成金」，產業前景不容小覷

「帶動3億人參與冰雪運動」早已實現，下一個目標直指5億人。

 

　　如此巨大的金礦，冰雪經濟全系產業鏈亦逐漸成形，國內僅冰雪裝備製造企業就激增至近千家，造雪机、仿冰板、　防割手套、加熱雪靴、VR功能頭盔……此外，還有用於記錄滑雪軌跡的應用程式，可以還原滑雪全過程的AI錄影智能雪板等高科技初創。

 

　　當運動熱潮、全人健康深入人心，同樣擁有山海郊野自然優勢的香港，滑浪、溪降、攀岩、滑翔傘……又能否複製東北「點雪成金」的神話？

 

撰文:金子安

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