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【FOCUS】悟空、哪吒、DeepSeek，如何啟示香港

14/02/2025

       風靡全球玩家的《黑神話悟空》，票房一舉突破百億的《哪吒之魔童鬧海（哪吒2）》，被譽爲「國運級」科技突破的DeepSeek……「一朝成名天下知」的故事，如何啟示香港？

 

偉大不能計劃，上路重於目標

 

      2015年，《Why Greatness Cannot Be Planned（為什麼偉大不能被計劃）》一書在爭議聲中刷屏，作者的核心觀點是，最終得到珍寶的人，並非一開始認定要得到怎樣的珍寶，只是一直尋找下一塊踏脚石，最終得到意想不到的珍寶。

 

     無心插柳式的成功聽起來玄而又玄，正如同從隱姓埋名到聲名鵲起的猴子、哪吒、藍鯨（DeepSeek標誌）。相比「偉大不能被計劃」，更貼地的是《黑神話悟空》創作者馮驥所稱——踏上取經路，比抵達靈山更重要；DeepSeek創始人梁文峰所云——創新往往都是自己產生的，不是刻意安排的，更不是教出来的。

 

【FOCUS】悟空、哪吒、DeepSeek，如何啟示香港

 

     取經路，遊戲科學走了6年；為了創新，DeepSeek選擇專注研究技術前沿，而非沿用傳統大廠的Llama結構去追求快速商業化。至於哪吒2，亦是劇本一寫兩年多，後期製作又三年，「作品不能給自己留後路，永遠都要傾其所有去付出。」

 

滿腹大計 VS 實際突破等運到

 

       換言之，立Flag、定目標、做方案、留後路等種種「計劃」，如同好高騖遠前方的山頂，往往最是容易，真正難的是如何尋找每一步的踏脚石，並克服鞋底的沙子全力以赴。

 

      對香港而言，改革大計、減赤大計、創科大計、北都大計……從來不缺各式各樣的口號、策略、指標、委員會、辦公室。不過，如同江蘇官媒近日三問省會南京，《DeepSeek為什麼會出現在杭州》、《為什麼南京發展不出「杭州六小龍」》、《杭州有DeepSeek，南京有甚麼？》，港府亦不妨自問，為何官員滿腹大計，但實際突破、革新卻如「等運到」。

 

【FOCUS】悟空、哪吒、DeepSeek，如何啟示香港

港府亦不妨自問，為何官員滿腹大計，但實際突破、革新卻如「等運到」。

 

     新一份財政預算案發布在即，且看財爺如何走出窄巷，勇於破局，真正踏上減赤長路的下一塊踏脚石。

撰文:金子安

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