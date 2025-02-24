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【FOCUS】股神靜候「機會漫膝」，「十大勁旅」不乏灰姑娘？

24/02/2025

　　年屆95歲高齡的巴菲特，周末發表一年一度的致股東公開信，重申「將永遠將大部分資金投資於股票」。但巴郡現金儲備按季再增3%至3342億美元新高，似乎暗示「股神」篤信市場仍處於「無甚吸引（nothing looks compelling）」尋常狀態，靜候難得一見的「機會漫膝（knee-deep in opportunities）」時刻。

 

去年現金儲備翻倍創新高

 

　　美股如日中天之際，何解巴郡（Berkshire Hathaway）連續9個季度淨拋售股票，去年累計減倉1430億美元？又何解去年現金儲備勁增1666億美元近翻倍？此價值百萬的問題，若從最新信件中找尋答案，或許是這句－－「真正優秀企業（寶石）的零光片羽，周一至五都可買到，惟平價只是偶爾出現。」換言之，在「股神」看來，現時並非便宜買好貨的時機。

 

【FOCUS】股神靜候「機會漫膝」，「十大勁旅」不乏灰姑娘？

 

　　鑒於此，巴郡過去一年持有的美國短期國債飆升120%至2864.7億美元，倉位甚至大於美聯儲；另在保險業務、鐵路公用能源業務下，分別持有443億、34億美元現金。


　　 
　　巴菲特在估值「不便宜」時對投資好公司保持克制，又直認當年以「看起來便宜」的價格買下正走向衰亡的紡織企業Berkshire是個錯誤，但就未有如過往般直白警告市場過熱。

 

警惕不費吹灰之力賺大錢

 

　　2001年，他在致股東信中，形象地將在股市上不費吹灰之力賺大錢的人，比喻為「舞會上的灰姑娘」，直指對估值相對於未來所能產生現金流的公司而言，派對時間愈久，最終會帶來「南瓜和老鼠」。2019年，他同樣在致股東信中，直指一些股票價格過高，有時將導致優秀的企業淪為糟糕的投資。

 

　　此對新近大熱的「十大勁旅（Terrific 10）」又有何啟示？回看過去6個月，中芯（00981）、小米（01810）、吉利（00175）漲幅分別高達232%、177%、117%，比亞迪（01211）、阿里（09988）、美團（03690）、京東（09618）、騰訊（00700）、網易（09999）則分別升76%、63%、55%、52%、35%、22%，此外百度（09998）進賬9%。

 

【FOCUS】股神靜候「機會漫膝」，「十大勁旅」不乏灰姑娘？

以2023年底至今的等權總回報計，中國「十大勁旅」跑贏「納指七雄」。

 

　　若按「股神」青睞的「運營利潤（operating earnings）」指標，以及「內在價值（Intrinsic value），相當於未來能產生的現金流」估值標準，Terrific 10中哪些是實至名歸，哪些是徒有虛名？答案呼之欲出。

撰文:金子安

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