小米 |【FOCUS】小米完成高端進階，買車不如買股票？

當大屏幕上「砸」下52.99萬元人幣定價的字樣，周四（27日）晚小米（01810）SU 7 Ultra新車發布會現場，掌聲歡呼雷動。前半分鐘還沉浸在預售價81.49萬元中的「米粉」

，以「執到寶」的心態，助力「雷布斯（雷軍）」短短兩小時即攬獲逾萬輛大訂。當晚倍感涼意的，或是一眾汽車、家電同業；而略感失落的，或許還有一班首發車型SU7的車主。

精準把握目標消費者的需求

立志「雖千萬人，吾往矣」而入局造車的小米董事長兼CEO雷軍贏了。不單去年3月首發的SU 7電動車，去年交付13.5萬輛超額完成目標，今年擬衝刺比亞迪（01211）用時十年才達到的30萬輛目標；亦不僅是因為SU7 Ultra開售兩小時即完成全年目標（假設不出現退訂）；最重要的是，小米以「地表最強四門量產車」SU 7 Ultra，以及「夜神」15 Ultra手機超越iPhone的進取定價，徹底令品牌進階為高端、潮、酷的代名詞。

SU 7 Ultra定價「平」過預售價，短短兩小時即攬獲逾萬輛大訂。

小米兩款車型同迎高光時刻，不由令人聯想到理想汽車（02015）去年3月上市的首款純電MPV MEGA，從雄心問鼎「50萬元以上乘用車銷量第一」到鎩羽而歸的故事。

董事長李想後來復盤稱，首要本質錯誤在於，把MEGA的「從0到1階段（商業驗證期）」，當成了「從1到10階段（高速發展期）」經營。相反，小米先以21.59萬元的SU 7試水，又以續航、加速等「超值」性能做招攬，再有HAD全場景智駕加持，都可謂精準把握目標消費者的需求。

PE高達69倍，下月放榜考驗

除了自信聲稱SU 7 Ultra主要指標，領先保時捷電動跑車Taycan Turbo GT、特斯拉Model S Plaid，小米當晚還發布上市價超過Iphone16的2億像素的旗艦手機15 Ultra，以及中央空調、冰箱、洗衣機等5款「科技家電」。其中，首款中央空調對標大金，定價再現「價格屠夫」本色，勢在白電領域跟格力、美的等一眾傳統巨頭打對台到七彩。

小米家電定價再現「價格屠夫」本色，勢在白電領域跟格力、美的等一眾傳統巨頭打對台到七彩。





小米在電動車、手機、家電等多個領域掀起「鮎魚效應」，股價亦從去年3月28日SU 7上市時的14.94元，一路飆升至周五半日收報的52.55元。難怪有人笑言，如暫緩買車而改買股票，以SU 7定價當時足夠買至少70手小米計，如今進賬已幾乎夠買一架SU 7 Ultra。

不過世事從來沒有「如果」，以小米如今股價對應市盈率69倍計，估值已顯著高於比亞迪、蘋果、理想等同業。拋開投機炒作因素，顯示投資者押注小米未來利潤將顯著增長。主打「以價換量」策略的小米，將於3月中發布去年第四季業績，利潤增速獲市場普遍預期超上季。倘若每股收益有驚喜而單車虧損續改善，將有助維持市場樂觀情緒，反之恐為高歌猛進的升勢淋下冷水。

撰文:金子安

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