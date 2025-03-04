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【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想

04/03/2025

　　原定2月4日生效的對墨西哥、加拿大關稅，以及2月27日放風的對中國加徵10%關稅，終於未見最後一刻變臉，而自美東時間周二（3日）午夜（北京時間中午1時）生效。侵侵無視美股重挫而堅持去馬，固然有關稅「可徵可停」的朝令夕改先例，但白宮式「擦鞋（吹捧）」效應和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），可謂「功」不可沒。

 

美股重挫，加中兩國反制

 

　　周一（3日）下午，當特朗普在白宮對傳媒稱「（啟動徵稅）已無餘地（no room left）」後短短數分鐘，道指跌幅從600多點擴大至逾900點，美股三大指數收市齊挫1.5%-2.6%。去年11月6日以來「特朗普交易」的升幅接近全數抹去，第二大貿易夥伴加拿大宣布「分兩步對1550億美元美國商品徵收25%關稅」報復，而第三大貿易夥伴中國則宣布，「將對部分美國商品加徵最高15%關稅」，簡直是天怒人怨。

 

【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想

中國宣布，將從10日起對部分美國商品加徵最高15%關稅。

 

　　但特朗普堅稱，關稅是「非常強大的武器」，此番言論顯然跟關稅將導致通脹上升、經濟減速的主流敘事有出入，尤其是亞特蘭大聯儲最新模型預期美國首季GDP跌2.8%。

 

白宮「擦鞋」製造業回歸

 

　　那麼，特朗普對關稅近乎偏執的迷戀來自哪裏？排除「極限施壓」和「表演激進主義」測試對手底線，白宮官網幾乎無日無之的「擦鞋」式新聞簡報，足以一窺他的內心世界。

 

【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想

白宮官網以《周一早上的勝利：特朗普效應》為題，指美國製造業正在關稅背景下蓬勃發展。

 

　　就在宣布關稅即將生效的同日，白宮官網以《周一早上的勝利：特朗普效應》為題，指美國製造業正在關稅背景下蓬勃發展，包括本田預計在印第安納州生產下一代思域（Civic）混合動力車；以及《特朗普總統任內又一歷史性投資》，台積電最新宣布將在亞利桑那州投資1000億美元建設晶片廠。

 

供應鏈、成本效益成考驗

 

　　若細究上述「好消息」，擁有本田、豐田、通用等車廠的印第安納州，15%至20%的汽車就業崗位依賴北美供應鏈，而墨西哥2023年、2024年對美國的汽車零部件出口分別高達780億美元、900至950億美元（預估）。

 

【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想

台積電在亞利桑那州的晶片廠，仍困擾於熟練勞動力短缺及高工資成本、當地水資源緊張等。

 

　　再看台積電，其2020年起在亞利桑那州已累計投資650億美元建設三座晶片廠，其中第一座已於去年底開始量產4納米晶片，但仍困擾於熟練勞動力短缺及高工資成本、當地水資源緊張等。台積電早前估計，其美國工廠的運營成本將比台灣至少高20%，而未來建設成本亦勢較5年前大幅膨脹。

 

納瓦羅鼓吹通脹大幅下降

 

　　供應鏈、成本對「美國製造」的順利運作及獲利能力構成挑戰，客戶是否願意為此持續支付產品溢價，亦充滿不確定性。

 

【FOCUS】美加墨中關稅戰開打，特朗普沉浸MAGA理想

白宮貿易顧問納瓦羅深信，特朗普第二任期的「3D（deregulation、doge、drill）」將令通脹大幅下降。

 

　　不過，極力為關稅背書的納瓦羅就指，特朗普第一任期時的關稅並未導致通脹，而第二任期的「3D（deregulation去監管、doge政府效率部、drill大規模開採石油）」，亦將令通脹大幅下降。他甚至指，最新將關稅稱作「戰爭行為」的巴菲特，忘記自己曾寫過一篇關於「貿易逆差為何危險」文章，指美國逆差下降帶動美元升值，以及投資提升生產力和工資，都將抑制通脹。

 

　　此MAGA理想化願景會否成真？連跌三個月的美國消費者信心指數，以及低見四個月低的十年期美債殖利率，都在閃現警報聲。

撰文:金子安

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