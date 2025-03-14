【FOCUS】美歐佳偶變怨偶，關稅惡戰以史爲鑑

「與美國為敵可能危險，但與美結盟則是致命」，基辛格的名言，恐令陷於普京和關稅夾縫中的歐洲大陸，食髓知味。歐盟周三（12日）剛剛對美國鋼鋁25%關稅以牙還牙，周四（13日）即被特朗普直斥為「成立的唯一目的就是佔美國便宜」，昔日盟友儼然佳偶變怨偶。

歐盟反制目標同指侵侵票倉

美歐逾半世紀的同盟友誼，因侵侵的MEGA（讓美國再次偉大）瀕臨分崩離析。繼上周拍板8000億歐元的「重新武裝歐洲（REARM Europe）」計劃後，周三因應美國對所有進口鋼鋁徵收25%關稅，歐盟宣布4月起對價值260億歐元的美國商品徵收最高50%關稅。

特朗普威脅，或對歐盟的葡萄酒、香檳、烈酒徵收200%關稅。(AP)

如同中國、加拿大將反制目標對準侵侵票倉的農產品（雞肉、小麥、玉米、橙汁等），歐盟的加稅清單包括的威士忌、家禽、木製品等，亦直指肯塔基、堪薩斯、阿拉巴馬等傳統紅州，而哈雷機車更是來自剛剛由藍轉紅的威斯康辛州。

歐盟毫不「俾面」自然惹惱侵侵，他周四在旗下社交媒體發文稱，如果歐盟不立即取消對美國威士忌徵收的50%關稅，美國將對歐盟的葡萄酒、香檳、烈酒徵收200%關稅。數據顯示，美國去年從歐盟進口了54億美元葡萄酒及35億美元烈酒，涉及法國、意大利等國數十萬就業崗位。

史上兩度大加關稅同釀蕭條

法國總統馬克龍2月明言，「美國的首要任務是向中國加稅」，3月轉稱「歐洲將對美國關稅做出對等關稅回應」，頗能折射歐洲對美國從抱有幻想到強硬反擊的心態轉變。而侵侵深信歐盟對美國貿易順差高達「3000億美元（歐盟否認）」為佔美國便宜，又因根深蒂固的「美國優先」意識形態視歐盟為競爭對手，寧願單打獨鬥。

特朗普在社交媒體稱，「歐盟成立的唯一目的就是佔美國便宜」。

此如同1890年通過的《麥金利關稅法案》，將進口商品關稅上調至最高50%以保護本國製造業，不過卻因多國反制措施重創美國農民，最終令共和黨輸掉當年中期選舉，進而於1892年輸掉白宮，美國經濟亦於1893年陷入蕭條。

同樣的劇本在1930年重演，將經濟疲軟歸咎於大量歐洲商品湧入，美國通過《斯姆特-霍利關稅法》，對幾乎所有進口商品徵收重稅，接踵而來的是股市暴跌、各國反制、全球蕭條，此後即是納粹崛起、二戰爆發。

國內鋼鋁產量未見絲毫改善

回想特朗普第一任期時的2018年，同樣對歐盟輸美鋼鋁加徵關稅，雙方直至2021年10月（拜登任期）才達成暫停互相徵稅協議，惟一番大折騰之後，美國去年的國內鋁含量僅夠滿足15%國內需求，粗鋼產量亦僅佔全球不到5%。

美國鋼鐵公司（US Steel）位於賓夕法尼亞的工廠，難掩破敗之態。(AP)

換言之，鋼鋁關稅至今未見振興美國鋼鋁產業，可謂白忙一場；而以鑑今，關稅戰升級的潛在後果，足可釀下經濟蕭條等更大混亂。

撰文:金子安

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