  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中央輸血 | FOCUS | 內銀歲月靜好藏三「雷」，財政部注資用心良苦

31/03/2025

　　六大「國有行」（工、農、中、建、交、郵儲）去年不良貸款率全數低於1.35%，但加厚資本「安全墊」的動作卻絲毫未見鬆懈。其中，中行、建行、交行、郵儲行，最新宣布溢價定向增發A股，募資總計不逾5200億元（人民幣．下同）；財政部時隔27年再祭出特別國債，為其補充核心一級資本背書，可謂用心良苦。

 

淨息差新低，不良個人貸款添暗湧

 

　　中行（03968）、建行（00939）、交行（03328）、郵儲行（01658）去年分別淨賺逾2378億、3355億、935億、864億，不良率分別錄1.25%、1.34%、1.31%、0.9%－－惟歲月靜好背後，是商業銀行錄歷史新低的淨息差（1.52%），創記錄的不良資產處置規模（去年3.8萬億），逆勢攀升的個人貸款不良率－－三者無不威脅金融機構的命脈，資本。

 

中央輸血 | FOCUS | 内銀歲月靜好藏三「雷」，財政部注資用心良苦

就業前景艱難、收入預期下降、房地產財富效應不再，都恐指向未來更多的個人貸款違約。(AP)

 

　　其中，淨息差新低限制銀行通過內源性途徑補充資本的能力，不良資產處置侵蝕核心一級資本，而不良個人貸款攀升更如高懸的達摩克利斯之劍。

 

　　銀行業信貸資產登記流轉中心數據顯示，去年個人不良貸款轉讓涉及的未償本息達2861.9億元，平均折扣率低至4.8%。上述涉及個人經營貸、房貸、消費貸、信用卡等的呆壞帳，在去年底逾24萬億經營貸、逾21萬億消費貸（不含房貸）餘額前，注定只是冰山一角。

 

溢價發行增信心，利未來信貸投放

 

　　何解？最有說服力的當推央媽本月公布的「第四季城鎮儲戶問卷調查報告」，逾半（52.1%）受訪居民認為就業「形勢嚴峻、就業難/看不准」，收入信心指數錄2008年以來最低，傾向更多儲蓄的比例續位於60%以上，遠高於2008年時的45%左右。

 

中央輸血 | FOCUS | 内銀歲月靜好藏三「雷」，財政部注資用心良苦

今次財政部領銜認購的增發股份，全數為溢價發行（8.8%-21.5%）。(AP)

 

　　就業前景艱難、收入預期下降、房地產財富效應不再，都恐指向未來更多的個人貸款違約。上述四家增發募資的銀行年報就顯示，截至去年底，交行、中行、郵儲行的個人貸款逾期/不良餘額分別為588.21億元、586.95億元、606.63億元，建行不良個人貸款（包括房貸、信用卡、經營貸、消費貸）金額844.49億元。

 

　　鑑於此，不難理解今次有財政部領銜背書的增發，全數為溢價發行（8.8%-21.5%），加上多家銀行據報4月起上調消費貸利率至不低於3%，都旨在增強市場對銀行資本充足、盈利前景的信心，為未來擴大戰略行業信貸投放，支持5%左右全年增長目標掃清顧慮。

 

撰文：金子安

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02800

盈富基金

23.560

異動股

06078

海吉亞醫療

15.580

異動股

02098

卓爾智聯

0.295

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 23.620
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 36.500
  • 01735 中環新能源
  • 10.580
  • 02382 舜宇光學科技
  • 73.500
  • 02268 藥明合聯
  • 48.900
股份推介
  • 00300 美的集團
  • 77.250
  • 目標︰--
  • 00340 潼關黃金
  • 0.880
  • 目標︰--
  • 00667 中國東方教育
  • 4.990
  • 目標︰$6.90
  • 03788 中國罕王
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 01183 澳能建設
  • 0.147
  • 目標︰--
人氣股
  • 00388 香港交易所
  • 349.800
  • 00981 中芯國際
  • 45.900
  • 00001 長和
  • 44.250
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.300
  • 00005 滙豐控股
  • 88.650
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 83.600
  • 目標︰$98.00
  • 00300 美的集團
  • 77.250
  • 目標︰--
  • 01588 暢捷通
  • 6.580
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

01/04/2025 09:23  美股反覆收漲，恒指高開97點報23217，網易美團高開

01/04/2025 10:22  《異動股》康方生物飆14%破頂，去年商業銷售收入增近25%

01/04/2025 09:48  【聚焦數據】3月財新中國製造業PMI升至51.2，創四個月高

01/04/2025 09:28  《中概異動》小鵬(9868)高開4%，上月交付大增2.68倍

01/04/2025 08:55  【香港政情】美制裁林定國等官員，外交部駐港公署及港府強烈譴責

01/04/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒１４億元，買中移動沽盈富基金

01/04/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通下調中石油目標逾一成，三大行績後獲升目標

01/04/2025 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒７７９９，隔夜拆息較上日跌至２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒大困局 | 恒大汽車今停牌，財困致無限期延遲刊發年度業績新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房困局 | 萬科去年盈轉巨虧495億人幣，錄信用減值264億新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 老鋪黃金公布上市後首份年報，去多賺2.6倍至14.8億元人民幣新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

《Get out Trump》與校園欺凌
人氣文章

影視娛樂

《破‧地獄》加長版票價$80，部分收益捐贈東華三院！張家輝《贖夢》延續港產片熱潮，蔡辛強謝票！
人氣文章

玩樂 What’s On

重溫國泰客機周日維港低飛（有片） 飛越啟德主場館！飛得矮過ICC
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

Omakase不死！中環人氣廚師發辦糅合港式情懷：日式赤身火腿粉紅生死戀、劍魚腩叉燒蛋飯、鹹魚白菜配秘製醬汁
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《貓貓的奇幻漂流》：人總是無聲無息地在一夜間成長
人氣文章

Beauty

一星期體驗四季？轉季護膚必備「看門口」之選，4款最佳紓緩減紅保濕護膚品推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
關節靈活動作：身體驅幹強度訓練！重點下肢伸展，提升關節靈活度
人氣文章
金賽綸離世 │ 金賽綸遭追討7億韓元違約金，傳元斌曾提議幫助還債遭拒
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 10:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 10:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/04/2025 10:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 01/04/2025 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話01/04/2025
恒大困局 | 恒大汽車今停牌，財困致無限期延遲刊發年度業績
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

【讚好有禮】送你有溫度的禮物！賞：銀杏館百合金桔菊花羅漢果清潤茶！

高息定存 | 滙豐3個月特選客3.4厘，工銀98日3.43厘

31/03/2025 17:29

貨幣攻略

特朗普要打劫全世界兼賴債

31/03/2025 08:10

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處