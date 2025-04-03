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關稅戰 | FOCUS | 54%對華關稅如掀桌，地緣及供應鏈裂痕難彌

03/04/2025

　　「解放日（liberation day）」關稅的風格果然滿是「侵侵風」－－原本預期逐級上調的對華關稅，一口氣拉高至54%（34%額外加徵+上月已加徵20%）；一邊挨個讀出對中、歐、越、日、印等經濟體的對等關稅，另一邊美股期貨暴瀉……特朗普執下的「骰子」明顯大過市場押注，如果說對通脹、GDP的影響尚有美聯儲模型可以計算，那麼地緣裂痕、供應鏈混亂、匯率戰……等不確定遠未消失。

 

中國對美關稅67%？似試算表炮製

 

　　本欄2月提及「關稅孤注一擲，Trumponomics欲留青史」，隨著不分敵友、遠超預期的對等關稅揭盅，去年自封「關稅俠（Tariff Man）」的特朗普，似已自我晉級至「關稅王（Tariff King）」。

 

關稅戰 | FOCUS | 54%對華關稅如掀桌，地緣及供應鏈裂痕難彌

隨著不分敵友、遠超預期的對等關稅揭盅，去年自封「Tariff Man」的特朗普，似已自我晉級至「Tariff King」。(AP)

 

　　當地時間周三（2日）下午在白宮玫瑰園，手執關稅大紙牌的特朗普首先指控中國「向我們徵收67%關稅」，宣布回敬以34%對等關稅。美國財長貝森特隨後確認，加上3月對華加徵的20%關稅，從中國進口的商品將面臨總計54%關稅（如計入第一任期的關稅，恐高至逾70%）。

 

　　中美上一輪關稅戰後，中國對美進口商品實際加權平均關稅約21%，何解特朗普指控「包括貨幣操控、貿易壁壘後高達67%」？事實上，以美國去年對華順差除以去年自華進口（2954億美元/4389億美元），正正等於67%，而其指控的歐盟、越南、印度對美徵收關稅39%、90%、52%等，亦皆適用此算法。換言之，白宮一本正經所謂的「對等」，更像是小學鷄式的以試算表炮製。

 

暗示談判空間，惟歐洲人齊撐報復

 

　　儘管特朗普早前稱，「可能採取更寬容而不是更對等的措施」，財長貝森特亦指，「如果（其他國家）能阻止非關稅壁壘、貨幣操控、勞工壓迫等，我們就不會建立關稅壁壘」，但在對等關稅擬下周三（9日）生效前，留給各方的談判期限相當緊迫。

 

關稅戰 | FOCUS | 54%對華關稅如掀桌，地緣及供應鏈裂痕難彌

YouGov民調顯示，德、法、意、英等多個西歐國家的民眾一面倒「強烈支持/支持」對美祭出報復性關稅。

 

　　最值留意的是，眼下政治氣候跟第一任期時已今非昔比，YouGov民調顯示，德、法、意、英等多個歐洲大國的民眾一面倒「強烈支持/支持」對美祭出報復性關稅，而美國共和黨人將歐洲及加拿大視為「不友好/敵人」的比例亦火箭式上升。換言之，關稅引發的通脹衝擊，理論上只是一次性（聯儲計算為2.5%），但美歐、美加等昔日盟友離心，所導致的地緣裂痕恐以十年計。

 

斷貨、漲價、二次搬遷、黑市走私

 

　　同樣可能重創的是二戰後建立的全球供應鏈秩序。從25%汽車關稅，到對歐盟、越南、印度、日韓、巴西等的對等關稅，再到取消小額包裹豁免，引發的連鎖反應除了價格上漲、短期斷貨，更致命的是，潛在的產能二次搬遷，從東南亞至墨西哥甚至鐵鏽帶，勢令成本大增；潛在的庫存應急擴張和產能被迫壓縮，恐致效率大減；貿易保護主義更可能衍生關稅說客、黑市走私、大宗投機等。

 

 

關稅戰 | FOCUS | 54%對華關稅如掀桌，地緣及供應鏈裂痕難彌

二戰後建立的全球供應鏈秩序可能重創。(AP)

 

　　另一焦點則是中國如何反制。從樂觀的角度看，中國對美貿易順差僅佔去年GDP的1.5%，而最高層已將「全方位擴大國內需求」列為今年頭號任務，北京的政策工具箱中亦有大量籌碼。

 

　　惟從悲觀的角度看，一眾東南亞國家齊被特朗普置於槍口之下，恐拖累中國中間產品出口和製造業增加值，而任何潛在的人民幣貶值對沖都恐令新興市場首當其衝，並加劇資本外流。

 

撰文：金子安

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