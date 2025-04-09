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關稅戰 | FOCUS | 中美臨產業「硬脫勾」，香港需做最壞打算

09/04/2025

　　面對北京誓言「奉陪到底」，暴跳如雷的侵侵對華祭出104%關稅，周三（9日）中午正式生效；對價值低於800美元包裹的150美元關稅，亦將於6月1日生效。中美產業「硬脫勾」似避無可避，涉及至少1.8億人就業的內地外貿業何去何從？而港府又有無做好最壞打算？

 

104%稅率，難以減價及貶值對沖


　　 　 
　　20%、34%、54%、104%，「關稅王」特朗普叫板中國的價碼，幾乎呈幾何級數式上升。撇開其對等關稅行政命令附件二中的豁免項（涉及呼吸機、稀土合成物、半導體、金屬製品、化工原料等），中國出口美國的消費電子品、紡織品、機械等大項，統統面臨重稅。

 

關稅戰 | FOCUS | 中美臨產業「硬脫鈎」，香港需做最壞打算

離岸人民幣兌美元今早刷新7.42紀錄新低。

 

　　如果說貿易戰1.0時，尚可通過減價讓利疊加人幣貶值，力保美國訂單；那麼眼下貿易戰2.0，本就利潤微薄的製造商，以及今早刷新7.42紀錄新低的離岸人民幣，勢無法再僅僅通過減價或貶值來對沖。

 

　　 　據商務部2022年數據，外貿帶動的製造業、相關服務業的就業高達1.8億人。特朗普高舉關稅大棒，相關企業目前的應對之法普遍是「趕、緩、找」。所謂趕，即是已經按訂單生產或已出貨的，加緊運輸；緩則是暫停接收美國訂單，控制現金流支出；找則是尋找其他同類型客戶替代，以及潛在的生產線轉移。

 

「出口賺美元買美債」模式將打破

 

　　消息就指，近日中國往非洲的貨櫃報價已直線上升，不過，無論是非洲、東盟還是中東，客單價都難及美國。例如同樣的兒童洞洞鞋，在亞馬遜售價可達30美元，但在以東南亞買家為主的Shopee，僅能賣到十幾元人幣。

 

關稅戰 | FOCUS | 中美臨產業「硬脫鈎」，香港需做最壞打算

對價值低於800美元中國包裹的150美元關稅，亦將於6月1日生效。

 

　　多間機構去年針對貿易戰2.0的基準情境估算，關稅將致跨境電商交易額下降25%至40%，行業就業崗位減少20%至30%。不過，眼下顯然已進入極端情境，短期內冀望中國出口「多元化」或「轉內銷」立竿見影，都屬一廂情願。

 

　　難怪有「鱷王」之稱的橋水創始人達里奧最新指，過去那種中國等國家低成本製造、對美出口、購買美國債務，而美國借債消費、累積巨額債務的模式，將不可避免地被打破。人們見證的，並非只是關稅，而是全球主要貨幣秩序、政治秩序和地緣政治秩序的典型崩解。

 

風險真實存在 VS 金融體系穩健

 

　　而此跟新加坡總理黃循財警告，美國最新舉措標誌全球秩序發生重大變化，基於規則的全球化和自由貿易時代已經結束，不謀而合。

 

關稅戰 | FOCUS | 中美臨產業「硬脫鈎」，香港需做最壞打算

大敵當前，港府有無做好最壞打算？

 

　　值得一提的是，當黃循財警告新加坡人，必須為前路更大的衝擊做好準備，「不要掉以輕心，陷入自滿，風險真實存在，而且利害關係重大」時，港府卻仍強調「金融體系穩健、交易暢順」、「對等關稅實際只會影響香港整體出口約3%」，大有低估風險之嫌。

 

　　倘若美國財政狀況或美元秩序動盪，香港聯繫匯率有何Plan B？倘若特朗普對香港施加二級制裁引發大規模資金外流，香港有何資源抵禦衝擊？倘若貿易壁壘導致全球供應鏈斷裂，香港又如何維持自由港競爭力？簡而言之，大敵當前，港府有無做好最壞打算？

撰文:金子安

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

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