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關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮之不去

07/05/2025

　　 兵馬未動，糧草先行。中美周六（10日）將就關稅戰2.0舉行破冰會談之際，內地金融「三巨頭」周三（7日）連環出招－－降準、減息、支持汽車/服務/養老消費、撐樓市/科創/民企、優化長錢長投機制……今次不待聯儲議息揭盅而搶先放水，但「強心針」效力難比去年9月24日，預示市場對中美潛在的貿易談判前景疑慮重重。

 

政治局早定框架，組合拳驚喜有限

 

　　 創下逾四年最大漲幅的「9．24」行情至今記憶猶新，時隔逾半年，人民銀行、金監總局、中證監三大權威部門的一把手，今早再搶在中港股市開盤前舉行聯合新聞發布會。

 

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮之不去

人民銀行、金監總局、中證監三大權威部門的一把手，今早再搶在中港股市開盤前舉行聯合新聞發布會。

 

 

　　不同於當時金融「三巨頭」早於中央政治局會議（9月26日）放大招，驚喜值超預期，今次政策組合拳幾乎全數獲4月25日中央政治局會議預告。其中，「適時降準降息」，對應降準0.5個百分點、降7天期逆回購利率0.1個百分點、降個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。

 

　　此外，「設立新型政策性金融工具」，對應創設科技創新債券風險分擔工具；「設立服務消費與養老再貸款」，對應設立5000億元額度；「加快構建房地產發展新模式」，對應加速推出一系列融資制度；「持續穩定和活躍資本市場」，對應擴大保險資金長期投資的試點範圍，調降股票投資風險因子10%，創造條件支持優質中概股企業回歸內地和港股等。

 

談判高度不確定，兩萬三得而復失

 

　　央媽領銜數量型、價格型、結構型貨幣政策寬鬆齊發，金監、證監再配合穩預期，惟A股半日最多僅升1.2%，港股23000點亦得而復失，何解？

 

　　最大原因即是中美潛在貿易談判的高度不確定性。即將在瑞士與副總理何立峰會面的美國財長貝森特，最新接受福克斯新聞訪問時透露，不希望在紡織品等商品領域跟中國脫鈎，但決心將半導體、鋼鐵、醫藥等戰略製造產業脫勾。惟數據顯示，中國去年對美國出口消費型電子產品、半導體、機械設備等高逾2000億美元，遠超紡織品（服飾）的僅百億美元。換言之，貝森特精明利己的如意算盤，在客觀上不可行，雙方談判必定舉步維艱。

 

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮之不去

貝森特最新透露，不希望在紡織品等商品領域跟中國脫鈎，但決心將半導體、鋼鐵、醫藥等戰略製造產業脫勾。

 

 

　　此外，儘管中證監強調，91%的A股上市公司對美出口收入佔比不足10%，但4月官方製造業PMI的新出口訂單指數降至2022年12月最低，且按野村以中國對美出口減半估算，恐有570萬個製造業就業崗位受直接衝擊，市場亟需觀察二季度經濟數據及關稅戰進展，方能決定是繼續防守，還是逆流而上。

 

撰文:金子安

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