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關稅戰 | FOCUS | 中國對美出口挫21%，未來數月臨韌性真考驗

09/05/2025

　　特朗普「解放日（4月2日）」祭出的對等關稅，首道冷鋒已至－－中國4月對美出口按年急挫21%（按月跌18%）。隨著西半球最繁忙的洛杉磯港，本周抵達貨櫃量按年直瀉35%，更大衝擊恐在未來兩月進一步顯現。不過，受益對東盟、歐盟出口韌性不減，4月整體出口仍大勝市場預期。

 

對越南出口飆，手機玩具等訂單縮水

 

　　中美關稅「破冰」會談倒數之際，海關總署周五（9日）公布，4月美元計出口3156.9億美元，按年增8.1%（預期：1.9%）；對前三大貿易夥伴東盟、歐盟、美國，分別出口603.5億（按年增21%）、467.1億（按年增8%）、330.2億美元（按年跌21%），完美解釋了4月整體出口值猶勝3月的原因。

 

關稅戰 | FOCUS | 中國對美出口跌21%，未來數月臨韌性真考驗

中國4月對前兩大貿易夥伴東盟、歐盟出口分別按年增21%、8%。

 

 

　　值得一提的是，中國4月對越南出口錄171.9億美元的大流行後新高，而越南4月對美國出口亦按年飆升34%，創大流行後最高。

 

　　分產品看，4月手機、集成電路、家電、玩具等的出口額齊較3月下跌，或間接反映美國進口商為規避4月末到港貨品所面臨的巨額關稅，緊急削減相關訂單的影響。高頻貨運數據就顯示，中國往美國的貨櫃發運量在4月首20天按年增25%，但在最後10天驟減14%。

 

下半年跌幅或加劇，美港口陷無工開

 

　　隨著越南收緊進口商品管制，美國嚴查「原產地證明」，以及愈來愈多的中美貨櫃取消，摩根大通預計，下半年美國自中國的進口將下降75%至80%。事實上，中國商品佔美國進口總額的比例，首季已跌至11%，遠低於2018年的22%。

 

　　當物美價廉的「中國製造」逐漸消失於集裝箱、倉庫、貨架，感受到寒意的除了華南華東沿海的出口型企業，美國的碼頭工人、卡車司機、消費者等也首當其衝。去年處理了1990萬個標準貨櫃的洛杉磯港，正面臨無工可開困境。研究顯示，該港口的貨運量每下降1%，就會危及4000個工作機會。

 

關稅戰 | FOCUS | 中國對美出口跌21%，未來數月臨韌性真考驗

當物美價廉的「中國製造」逐漸消失，美國的碼頭工人、卡車司機、消費者等也首當其衝。

 

 

　　中國對美出口斷崖式下跌，同時對東盟貿易的蓬勃發展，看似構築了巧妙的對沖，卻難掩關稅戰及供應鏈重構帶來的深層挑戰。隨著美國加速「友岸外包」與「近岸製造」，中國製造的全球市場份額恐面臨結構性收縮，真正考驗將在未來數月兵臨城下。

撰文:金子安

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