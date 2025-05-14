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京東 | FOCUS | 殺入外賣累京東「新業務」，即時零售爆「三國殺」

14/05/2025

　　不入虎穴，焉得虎子－－2月11日打響外賣「三國殺」的京東（09618），一季度「新業務」分部經營損失按年飆升98%。眼見大強子不惜以本傷人，被動了外賣奶酪的美團、阿里，相繼以「美團閃購」、「淘寶閃購」反向圍剿。巨頭們在即時零售領域一副「齊燒錢，益街坊」的架勢，到底有何盤算？

營收利潤勝預期，惟新業務損失飆

　　以3C（電腦、通訊、消費電子）正品、高效配送發家的京東，在「以舊換新」超級國補助力下，營收增速連續三個季度攀升。首季按年升15.8%，至3011億元（人民幣．下同）（預期：2894億元）；經營利潤按年升36.4%，至105億元。

京東 | FOCUS | 殺入外賣累京東「新業務」，即時零售爆「三國殺」

外賣所屬的京東「新業務」分部，經營損失按年擴大98%/按季擴大50%，至13.27億元。

　　業績大勝預期，但仔細看看外賣所屬的「新業務」分部，經營損失按年擴大98%/按季擴大50%，至13.27億元；經營利潤率亦由去年全年的-15%降至-23.1%。再加上京東股價從3月初的年內高位（176.9港幣）一度回吐逾三成，足見外賣訂單直衝每日2000萬大關的背後，代價之慘烈。

美團、淘寶推閃購，夾擊京東主業

　　面對京東這名外賣新丁，市佔率高逾72%、去年日均訂單至少6000萬的美團（03690），本應靜觀其變，孰料4月15日發布獨立品牌「美團閃購」，甚至以「你的東東再等等」暗寸京東此「網購」非彼「閃購」，同時宣布未來3年向餐飲行業投入1000億元。

京東 | FOCUS | 殺入外賣累京東「新業務」，即時零售爆「三國殺」

美團以「你的東東再等等」暗寸京東此「網購」非彼「閃購」。

　　上美團買iPhone，最快30分鐘到手，可謂正面打臉京東「正品+高效」金字招牌。王興以進軍即時零售反擊大強子插手外賣，策略呼之欲出。面對前有強敵、後有追兵，外賣市佔率約22%的餓了麼亦於4月底宣布「餓補超百億」大促，同屬阿里系的淘寶緊接於本月初宣布提前上線「淘寶閃購」，與「美團閃購」一道，對京東的核心業務零售形成左右夾擊。

布局「高頻」流量，未來贏者通吃

　　原本的隔空叫陣，演變為直搗對手「護城河」，京東、美團、阿里三巨頭加速內捲，玄機就在布局「高頻」這一流量時代的核心競爭力。

　　京東首席執行官許冉於業績會就稱，公司已逐漸看到外賣對整個京東平台流量及相關轉化率的拉動作用，長期目標是與京東現有核心零售業務及健康等其他業務產生協同效應，為京東長期增長提供動力。

京東 | FOCUS | 殺入外賣累京東「新業務」，即時零售爆「三國殺」

無論三餐還是奶茶，乃至主打生鮮、零食、日用品等的即時零售，使用頻率都遠高於傳統電商。


　　
　　簡而言之，無論三餐還是奶茶，乃至主打生鮮、零食、日用品等的即時零售，使用頻率都遠高於傳統電商。此種高頻業務客單量或許不大，但久而久之將佔領用戶心智，並塑造其跨品類購買習慣，最終實現「贏者通吃」。

　　當3C巨擘（京東）、外賣霸主（美團）、電商龍頭（阿里），在同一個修羅場短兵相接，燒錢或已成續命之選，重要的是有序競爭、勝之有道。

撰文:金子安

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