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日本國債 | FOCUS | 日本MMT實驗臨極限，債息飆升引三大未知

21/05/2025

　　全球最激進「現代貨幣理論（MMT）」的實驗品－－千萬億級日本國債（約7.6萬億美元），眼下正面臨關鍵時刻。隨著長端殖利率飆升，日揆石破茂周一（19日）「財政狀況比希臘還嚴峻」的言論如同一語成讖，將身為最大「債主」的日本央行，推向進退兩難之境。相比需求遇冷、息升價跌「已知」的風險，套息交易的寵兒日圓，以及日本手持的巨額美債，更像「未知」的風險。

 

長債暴跌，顯深層焦慮

 

　　出來混，遲早要還。過去十年瘋狂印鈔，憑一己之力推動日本國債雪球愈滾愈大（佔GDP逾250%）的日本央行，無邊法力正被一道名為「通脹」的符咒破防。

 

日本國債| FOCUS | 日本MMT實驗臨極限，債息飆升引三大未知

日本30年期、40年期殖利率亦應聲飆升，錄有記錄以來最高。(AP)

 

　　最明顯的例證是，日本央行縮表（縮減購買日債）的優先「瘦身」對象－－20年期（及以上）長期國債，周二（20日）標售反映慘淡，殖利率火箭式上衝至1999年以來最高，直逼2.6%；30年期、40年期殖利率亦應聲飆升，錄有記錄以來最高。


　　
　　債息陡升，表面是央行、壽險公司等買盤冷淡，背後卻反映日本通脹升溫、政府財赤惡化、「債市好友」石破茂支持率創新低等深層焦慮。

 

再大舉入市恐得不償失

 

　　面對東京核心通脹4月錄近兩年來首次突破3%（3.4%），米價錄半世紀最大漲幅，日本央行已多次出口術「繼續加息」，連同長端債息的最新走勢，恐意味政府償債成本激增。那麼，倘若日本央行放緩減買步伐（現為每季4000億日圓，約28億美元），再次充當「最後買家」大舉入市又如何？

 

日本國債| FOCUS | 日本MMT實驗臨極限，債息飆升引三大未知

東京核心通脹4月錄近兩年來首次突破3%（3.4%），米價錄半世紀最大漲幅。(AP)

 

 

　　答案恐是得不償失。原因之一，日本財務省公布2025財年國債淨發行額高達66萬億日圓（約4600億美元），供需缺口相當巨大；原因之二，日本央行若無視通脹，逆貨幣政策正常化之路而行，勢喪失信譽進一步削弱日圓，令進口通脹惡化。

 

平倉、回朝、抛美債？

 

　　日本央行自食其果且左右為難之下，國債殖利率恐易跌難升，並引發三大未知：一，債息持續上升意味日圓借貸成本攀升，將在何程度引發套利交易平倉？二，日美國債息差若持續收窄，將以何規模吸引資金班師回朝？三，日本身為美債最大債權國，將以何速度拋售短期持倉以馳援國內債市/匯市？

 

　　簡而言之，開闢財赤貨幣化先河的日本債市，脆弱性驟然暴露，顯示其貨幣、財政政策選擇已到臨界點之餘，央行喪失長端利率控制權更敲響主權債務泡沫破滅警鐘。當美債、日債無險可守，甚麼才是新的避風港？

撰文:金子安

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