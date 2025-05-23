  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

23/05/2025

　　經過特朗普的「國會代理人」、議長約翰遜逾20小時協調，長達千頁的「大漂亮法案（稅改法案）」周五（本港時間23日凌晨）終於在眾議院以1票優勢成功闖關。法案預計令美國債務未來十年膨脹3.8萬億美元，引發義憤填膺的「債市警察」用脚投票狂拋美債。「全球最安全資產」光環日漸失色，或間接助長穩定幣成下一個風口。

 

參院角力將啟，冀獨立日前簽署


　
　　去年選戰時大肆宣揚「減稅」政績的特朗普，2017年一手炮製的《減稅與就業法案(TCJA)》將於今年底到期。為了將相關減稅永久化，取悅目標選民（包括打壓異己），以備戰明年中期選舉，被其稱為「大漂亮（big, beautiful）」的稅改法案，注定成為特朗普第二任期的標誌之一。

 

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

議長約翰遜唯特朗普馬首是瞻，力主稅改法案在衆議院闖關成功。(AP)

 

　　只准成功、不許失敗的「最高指示」之下，各方經過數輪討價還價，終以215：214（2名共和黨保守派議員倒戈）在眾議院驚險過關，下一步將提交參議院，期望在7月4日美國獨立日前送交特朗普簽署。

 

永久減個稅，民主黨斥削支可恥

 

　　何解民主黨議員全數反對？看看法案的具體內容，被斥為「可恥」的包括，未來十年擬分別削減近7000億美元、　2670億美元的醫療補助、食品援助支出，並就領取資格設立門檻（例如每月工作最低時間）。同時，改革學生貸款計劃，以削減3300億美元預算；取消購買電動車最高7500美元稅收抵免。

 

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

民主黨斥責大幅削減醫療補助、食品援助支出「可恥」。(AP)

 

 

　　以上大幅減支旨在對沖減稅導致的稅收收入減少，跟2017年減稅1.0相比，「大漂亮法案」將原本年底到期的個人所得稅率下調永久化，例如現行37%（最高稅率）、24%、12%稅率，毋須恢復至39.6%、28%、15%。同時，新增小費/加班費免稅（利好勞工），永久上調遺產稅免稅額度（利好富人），上調收入不逾50萬美元人士的SALT（State and Local Taxes ，州和地方稅）扣除上限至4萬美元（利好中產）。

 

　　此外，擬為國防部注入1500億美元新資金，包括250億美元用於「金穹」導彈防禦系統；為邊境隔離墻提供465億美元，及為移民驅逐出境計劃提供更多資金等。

 

美債示警，穩定幣前景左右逢源

 

　　特朗普的如意算盤是，通過該法案在短期增加收入、刺激支出、推動增長，但債市早已看穿此「假削開支，實增赤字」的把戲，拋售潮令30年期美債殖利率一度高見5.15%的20年最高，10年期亦一度企上4.6%。一旦市場共識持續發酵，長債隨時面臨2022年「卓慧思式拋售」風險。美債會否陷入「你貪他的利息，他圖你的本金」的龐氏騙局般爆煲，或言之尚早，但微妙情勢之下，間接助長穩定幣成下一個風口。

 

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上

全球最大的穩定幣發行商Tether最新在Tron network增發20億枚USDT。(AP)

 

　　第一個例證是，伴隨比特幣價格再刷紀錄新高，全球最大的穩定幣發行商Tether最新在波場網路（Tron network，區塊鏈平台）增發20億枚USDT，顯示市場對穩定幣以及用穩定幣交易比特幣的需求增加。

 

　　第二個例證是，美國參議院本周掃清了「GENIUS Act（穩定幣創新指導與建立法案）」的程序障礙，擬賦予USDT等穩定幣正式認可，而摩通、花旗、美銀等巨頭正探索合作發行穩定幣。由於每一枚穩定幣都須以美元現金、美債等作1：1儲備，例如Tether首季持有的美債超過1200億美元，理論上愈多穩定幣發行，就愈多對美元/美債的需求。若按美國財政部借貸諮詢委員會（TBAC）預測，穩定幣市場規模2028年將達2萬億美元（現為2200億），或意味美債新增救援奇兵。

撰文:金子安

【你點睇？】【你點睇？】中美經貿會談獲實質進展，雙方發佈聯合聲明並互降關稅。你對接下來的磋商是否有信心？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

08455

禮建德集團

0.072

異動股

00630

雋泰控股

0.060

異動股

00979

綠色能源科技集團

0.242

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,741.48
    -117.61 (-0.281%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,821.68
    -20.33 (-0.348%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,811.43
    -114.30 (-0.604%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.659
變動率︰+11.139%
較港股︰+9.89%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.666
變動率︰+1.118%
較港股︰-0.42%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌64.649
變動率︰-1.167%
較港股︰-0.31%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.906
變動率︰-5.178%
較港股︰-1.18%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升19.020
變動率︰+3.653%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.080
變動率︰+2.403%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升28.490
變動率︰+1.172%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.670
變動率︰-1.183%
精選美股 More
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升32.526
變動率︰+5.398%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌265.500
變動率︰-2.372%
AAPL
蘋果
按盤價(USD)︰跌196.100
變動率︰-2.612%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌25.905
變動率︰-3.050%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/05/2025 14:07 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/05/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/05/2025 14:07 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08455 禮建德集團
  • 0.072
  • 00630 雋泰控股
  • 0.060
  • 00979 綠色能源科技集團
  • 0.242
  • 00772 閱文集團
  • 27.950
  • 01652 福森藥業
  • 0.390
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 4.330
  • 目標︰--
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 78.850
  • 目標︰$104.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 31.400
  • 目標︰$34.00
  • 01299 友邦保險
  • 64.850
  • 目標︰$74.60
  • 09699 順豐同城
  • 10.820
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 118.800
  • 03750 寧德時代
  • 322.400
  • 00005 滙豐控股
  • 93.150
  • 00700 騰訊控股
  • 518.000
  • 00388 香港交易所
  • 387.200
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 42.250
  • 目標︰$48.50
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 16.080
  • 目標︰$15.30
  • 02209 喆麗控股
  • 4.330
  • 目標︰$4.95
熱炒概念股
即時重點新聞

23/05/2025 17:21  《盤後部署》拆息下跌港股市底強，比亞迪銷情俏速騰聚創可上車

23/05/2025 18:26  惠譽維持香港「AA-」信用評級，政府:肯定香港強勁信貸基本面

23/05/2025 18:16  《本港樓市》中海外(688)以8.6億中標市建局山東街項目

23/05/2025 17:53  《新股上市》韋爾股份籌劃發行H股，以加快國際化戰略

23/05/2025 16:55  名創優品(9896)首季純利4.16億人幣，按年跌28.5%

23/05/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒３９億元，買美團沽盈富基金

23/05/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升聯想至增持，花旗首予寧德目標４２５元

23/05/2025 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒８３０１，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

惠譽維持香港「AA-」信用評級，政府:肯定香港強勁信貸基本面新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 銀行自律降存款利率上限，深圳出口挫，在岸人幣連升新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內銀 | 淨息差改善內銀股穩升，建行破頂可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

海運戲院6月2日結束營業！6月1日推經典盲盒場、4大減價優惠
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜李偉傑：恒指10天線有支持！呢幾類相關股不妨留意
人氣文章

FOCUS

侵侵減稅 | FOCUS | 「大漂亮法案」闖關，穩定幣乘「赤」而上
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

日本#MeToo第一人——專訪《黑箱日誌》伊藤詩織：「希望這部電影能鼓勵同路人」
人氣文章

Travel & Dining

百年摩洛哥咖啡老牌！走進Bacha Coffee全新旗艦店，品嘗摩洛哥傳統小食、經典手沖咖啡
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Met Gala 2025潮流首飾新玩法！誇張大型鑽飾、另類胸針？還有Pharrell Williams的黃金牙套！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
喜愛韭黃香，為菜餚增添風味！今期素食譜：三絲香煎餅
人氣文章
致癌風險 │ 患癌4大原因：1個習慣致癌風險增30倍，醫生推薦防癌6大方法
人氣文章
拆解乳清蛋白：每日1杯能有效增肌？乳清蛋白粉商不會告訴你的真相
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/05/2025 02:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞23/05/2025
惠譽維持香港「AA-」信用評級，政府:肯定香港強勁信貸基本面
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普據悉施壓要求歐盟單方面降低關稅

23/05/2025 16:34

關稅戰

遲來的三殺

23/05/2025 08:10

貨幣攻略

沒有綠線也沒有紅線，以色列的終極瘋狂

22/05/2025 10:37

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處