英偉達 | FOCUS | 華府「冷槍」＋對手夾擊，考驗英偉達韌性

4月罕有穿西裝亮相白宮，原來仍避不過特朗普的「冷槍」。有全球「AI軍火商」之稱的英偉達揭盅截至4月27日的首季財報，連續十季刷新高的淨利增長斷纜，營收增長亦連續四季減速。執行長黃仁勳直斥美國出口管制「失敗」之餘，還需面對ASIC（特殊應用集成電路）定制開發潮。

H20對華管制，失25億美元收入

繼馬斯克直言對「大漂亮法案（稅改法案）」失望，宣布從DOGE（政府效率部）打包走人後，黃仁勳也遍嘗華府「官僚機構」的苦頭。

4月罕有一改皮衣Look，改穿西裝亮相白宮的黃仁勳，原來仍避不過特朗普的「冷槍」。(AP)

自2022年對華出口H100晶片被限，為中國量身定制的H800於2023年亦被限，原本以為降規設計的H20可獲豁免，未料最終仍遭特朗普「背刺」一刀，拖累英偉達首季因未能交付的H20處理器少袋25億美元收入，另要計提45億美元庫存準備金等費用，最終淨利按季罕有倒跌15%至187.75億美元，按年增速26%亦是2022年第四季以來最低水平。





英偉達並預計，H20出口管制將令在華數據中心收入「顯著下滑」。第二季少袋至少80億美元，營收增速將從本季的69%續減速至50%。

華為替代崛起，博通領銜定制潮

面對中國2026年AI市場規模料達500億美元，黃仁勳警告，出口管制將激發中國對手的能量和活力，並令北京意識到加倍支持相關行業。事實上，被視作媲美英偉達H100的華為昇騰(Ascend)910C晶片，據報本月已開啟大規模交付，而下一代910D及920正進行測試。

被視作媲美英偉達H100的華為昇騰(Ascend)910C晶片，據報本月已開啟大規模交付。

除了來自中國本土自研AI晶片的替代威脅，英偉達並面對老對頭博通(Broadcom)領銜的晶片定制潮。相比英偉達GPU的高通用性，ASIC通過只支持特定任務（例如AI推理訓練、雲計算、加密貨幣挖礦等），來實現更小的功耗、更高的性能。谷歌、亞馬遜旗下的AI晶片TPU（與博通合作設計）、Trainium2即是代表之一。

老黃推「NVLink Fusion」反擊

眼見自家GPU護城河已遭ASIC撕開缺口，老黃畢竟是老黃，他本月最新宣布推出「NVLink Fusion」方案，允許客戶將非英偉達的CPU或ASIC，與英偉達GPU整合，相當於令不同晶片高效協作。耐人尋味的是，此方案面對高通、聯發科等大廠開放，卻不包括博通。

英偉達推出「NVLink Fusion」方案以實現擴增效能，迎戰ASIC開發潮。

此外，英偉達據報擬再接再厲推出另一款為中國市場打造的晶片，價格遠低於H20，或暗示其性能更易符合華府管制要求，並計劃最快6月量產，可謂「辦法總比困難多」。

窺一管而見全豹，市值逾3.2萬億美元的英偉達，面臨的挑戰不單是營收、業績波動，更是技術迭代和地緣博弈的極限拉扯。未來晶片霸主之爭，不僅是性能比拼，更是生態整合、政治韌性的綜合較量。

撰文：金子安

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇