  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

英偉達 | FOCUS | 華府「冷槍」＋對手夾擊，考驗英偉達韌性

29/05/2025

　　4月罕有穿西裝亮相白宮，原來仍避不過特朗普的「冷槍」。有全球「AI軍火商」之稱的英偉達揭盅截至4月27日的首季財報，連續十季刷新高的淨利增長斷纜，營收增長亦連續四季減速。執行長黃仁勳直斥美國出口管制「失敗」之餘，還需面對ASIC（特殊應用集成電路）定制開發潮。

 

H20對華管制，失25億美元收入

 

　　繼馬斯克直言對「大漂亮法案（稅改法案）」失望，宣布從DOGE（政府效率部）打包走人後，黃仁勳也遍嘗華府「官僚機構」的苦頭。

 

英偉達 | FOCUS | 華府「冷槍」+對手夾擊，考驗英偉達韌性

4月罕有一改皮衣Look，改穿西裝亮相白宮的黃仁勳，原來仍避不過特朗普的「冷槍」。(AP)

 

　　自2022年對華出口H100晶片被限，為中國量身定制的H800於2023年亦被限，原本以為降規設計的H20可獲豁免，未料最終仍遭特朗普「背刺」一刀，拖累英偉達首季因未能交付的H20處理器少袋25億美元收入，另要計提45億美元庫存準備金等費用，最終淨利按季罕有倒跌15%至187.75億美元，按年增速26%亦是2022年第四季以來最低水平。


　　 　
　　英偉達並預計，H20出口管制將令在華數據中心收入「顯著下滑」。第二季少袋至少80億美元，營收增速將從本季的69%續減速至50%。

 

華為替代崛起，博通領銜定制潮

 

　　面對中國2026年AI市場規模料達500億美元，黃仁勳警告，出口管制將激發中國對手的能量和活力，並令北京意識到加倍支持相關行業。事實上，被視作媲美英偉達H100的華為昇騰(Ascend)910C晶片，據報本月已開啟大規模交付，而下一代910D及920正進行測試。　

 

英偉達 | FOCUS | 華府「冷槍」+對手夾擊，考驗英偉達韌性

被視作媲美英偉達H100的華為昇騰(Ascend)910C晶片，據報本月已開啟大規模交付。

 

　　除了來自中國本土自研AI晶片的替代威脅，英偉達並面對老對頭博通(Broadcom)領銜的晶片定制潮。相比英偉達GPU的高通用性，ASIC通過只支持特定任務（例如AI推理訓練、雲計算、加密貨幣挖礦等），來實現更小的功耗、更高的性能。谷歌、亞馬遜旗下的AI晶片TPU（與博通合作設計）、Trainium2即是代表之一。

 

老黃推「NVLink Fusion」反擊

 

　　眼見自家GPU護城河已遭ASIC撕開缺口，老黃畢竟是老黃，他本月最新宣布推出「NVLink Fusion」方案，允許客戶將非英偉達的CPU或ASIC，與英偉達GPU整合，相當於令不同晶片高效協作。耐人尋味的是，此方案面對高通、聯發科等大廠開放，卻不包括博通。

 

英偉達 | FOCUS | 華府「冷槍」+對手夾擊，考驗英偉達韌性

英偉達推出「NVLink Fusion」方案以實現擴增效能，迎戰ASIC開發潮。

 

　　此外，英偉達據報擬再接再厲推出另一款為中國市場打造的晶片，價格遠低於H20，或暗示其性能更易符合華府管制要求，並計劃最快6月量產，可謂「辦法總比困難多」。

 

　　窺一管而見全豹，市值逾3.2萬億美元的英偉達，面臨的挑戰不單是營收、業績波動，更是技術迭代和地緣博弈的極限拉扯。未來晶片霸主之爭，不僅是性能比拼，更是生態整合、政治韌性的綜合較量。

 

撰文：金子安

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00981

中芯國際

41.450

異動股

01347

華虹半導體

31.950

異動股

09923

移卡

9.260

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 41.450
  • 01347 華虹半導體
  • 31.900
  • 09923 移卡
  • 9.250
  • 02096 先聲藥業
  • 11.960
  • 01815 珠峰黃金
  • 2.680
股份推介
  • 02380 中國電力
  • 3.200
  • 目標︰$3.50
  • 03750 寧德時代
  • 308.400
  • 目標︰--
  • 00780 同程旅行
  • 22.400
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 199.400
  • 目標︰$210.00
  • 02621 手回集團
  • --
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.100
  • 00388 香港交易所
  • 398.400
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 138.000
報章貼士
  • 00995 安徽皖通高速公路
  • 11.840
  • 目標︰$13.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 51.400
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 41.200
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

29/05/2025 12:45  《午市前瞻》關稅司法爭議有變數恒指等爆邊，出口股下注前應三思

29/05/2025 12:06  石藥集團首季純利下跌8.4%至14.78億元人民幣

29/05/2025 12:07  關稅戰傳好消息恒指半日升150點受壓十天線，藥明系早段跑出

29/05/2025 11:33  央視：美國審查與哈佛大學相關所有簽證持有人，包括商務及旅遊

29/05/2025 11:18  【特朗普新政】白宮證實：馬斯克將於周三晚離開DOGE

29/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３５﹒７８億元，買美團沽小米

29/05/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】野村升快手至「買入」，削美團目標逾一成

29/05/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８３７８，一個月拆息維持０﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》日本國債又嚟料？30年國債突破3厘，無人要齊拋！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

陳翊庭：首隻沙特國債ETF今上市，港交所今年利雅德開設辦事處新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

英偉達 | FOCUS | 華府「冷槍」+對手夾擊，考驗英偉達韌性新文章
品味生活
生活
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

消費結構變革！歐美市場消費降級，跨境賣家如何轉向高性價比策略？
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

探討數碼生活的重要性
人氣文章

Member Zone

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

夏日瘦身：潮流興飲Protein shake？營養師分享5大蛋白奶昔健康重點！
人氣文章

Art & Living

以圖畫編織香港故事！專訪本地繪本藝術家林建才，探索兒童讀物的可塑性
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

沖繩竹富島度假村奢華日法晚餐！炭烤豬肉全體、藍蟹多子蒜沙律、櫻花木煙燻鰹魚，以美食探索小島文化
健康好人生 Health Channel
人氣文章
51歲內地女星朱媛媛抗癌5年離世，丈夫悲痛公布消息
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
矯正「駝背」！4個簡單動作，改善及預防頭前傾問題
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2025 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2025 14:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/05/2025 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/05/2025 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/05/2025
《魚缸博客》日本國債又嚟料？30年國債突破3厘，無人要齊拋！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

美印從「戰略擁抱」，走向「戰術疏離」

29/05/2025 12:28

大國博弈

關稅戰 | 特朗普轉軚，歐盟50%關稅期限暫緩至7月9日

26/05/2025 09:16

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，三大發鈔行再減存息，工銀亞洲3個...

25/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處