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伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

17/06/2025

　　一生「核」求，或許是86歲哈梅內伊此刻最後的籌碼。然而，種種跡象顯示，以色列協同美國對伊朗核計劃的終極行動－－摧毀群山深處的福爾多（Fordow）地下核設施，恐正在倒計時中。倘若華盛頓真的直接介入中東，軍工股勢掀新一輪狂歡。

 

摧毀福爾多為以色列終極目標

 

　　從首席核專家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）2020年11月遭暗殺，到上周五（13日）逾10名核子頂尖科學家遭「斬首」，伊朗的核武計劃多年來令內塔尼亞胡欲除之而後快，眼下已到斬盡殺絕的生死一刻。

 

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

一生「核」求，或許是86歲哈梅內伊此刻最後的籌碼。(AP)

 

　　以色列駐美大使明言，「必須以摧毀福爾多為終極目標」；特朗普提前從G7峰會離場回國，並於Truth Social平台發文稱「所有人都應立即撤離德黑蘭（伊朗首都）！」；五角大樓向中東部署更多軍力……種種跡象顯示，以色列或已成功說服美國加入攻擊陣營。

 

　　值得一提的是，2022年上映的荷里活大片「Top Gun: Maverick（壯志凌雲：獨行俠）」，即是以美軍飛行員摧毀某國峽谷深處的地下核設施為背景，而此假想敵顯然指向伊朗。

 

侵侵2018退出伊核協議埋惡果

 

　　更耐人尋味的，X平台上認證為「白宮官方快速反應帳號」的Rapid Response 47，最新連發逾十條特朗普於不同場合，強調「伊朗不能擁有核武」的視頻，或暗示其已首肯為以色列提供徹底摧毀福爾多的軍備（例如重型轟炸機），甚至美軍直接介入行動。

 

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

伊朗的核武計劃多年來令内塔尼亞胡欲除之而後快，圖為其2012年在聯合國展示擔憂。(AP)

 

　　事實上，伊朗核問題急轉直下，跟特朗普、哈梅內伊都脫不了干係。2015年7月，伊朗與美、英、法、德/歐盟、中、俄簽署《聯合全面行動計劃（JCPOA）》，同意拆除大部分核基礎設施、限制鈾濃縮度、接受國際原子能總署全面檢查等，被視作奧巴馬任期的重要成就之一。

 

　　不過，特朗普2018年宣布退出，對伊朗重新祭出制裁，理由之一是，該協議僅是延緩伊朗擁有核武的時間（日落條款關於鈾濃縮等的限制將在2025年起逐步到期）。而哈梅內伊視核武為政權救命稻草，據國際原子能總署報告，其暗地提煉的濃縮鈾已足夠製造9枚核武。

 

韓國、歐洲、日本軍工股大漲

 

　　因此，伊朗加速初級核武研發，以色列徹底扼殺其核計劃，已成眼下雙方爭分奪秒的時間競賽，而無論結果指向哪一方勝出，都將為眼下火熱的軍工股（非石油股）行情再注強心針。

 

　　環顧全球表現最標青的軍工股，當屬韓國的韓華航空航天（Hanwha Aerospace），年初至今飆升201%，過去5年累升高達31倍。歐洲也不遑多讓，德國萊茵金屬（坦克火炮）、法國Exosens（夜視系統）、英國Babcock （核潛艇）、瑞典Saab（飛機）、英國BAE（飛機飛彈），年初至今股價分別上漲190%、121%、110%、96%、71%。此外，日本的IHI（航空發動機）、三菱重工（軍車軍機）年初至今股價亦分別上漲71%、61%。

 

伊朗 | FOCUS | 哈梅內伊一生「核」求，軍工股勢掀新狂歡

韓國的韓華航空航天（Hanwha Aerospace），股價年初至今飆升201%。

 

　　無論中東局勢惡化，抑或戲劇性平息，地緣不穩定性及核威脅陰影之下，軍工巨頭源源不斷的訂單從全球軍費開支（斯德哥爾摩國際和平研究所SIPRI數據）2024年創下冷戰後最大升幅（增9.4%至2.7萬億美元）即可見一斑。當俄羅斯、以色列先後以「先發制人」開啟潘多拉盒子，和平是愈來愈遠，還是愈來愈近？

撰文:金子安

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