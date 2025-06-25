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中國經濟 | FOCUS | 金融促消費見新意，三大深水區仍待解

25/06/2025

　　民宿、露營、劇本殺；奶茶、咖啡、小酒館－－名為創業、實恐返貧的「三件套」，齊齊指向中國服務消費的痛點，成本高企、收入約束、閒暇稀缺……為此，央媽等六部門周二（24日）傍晚印發《金融支持提振和擴大消費的指導意見》，祭出19項重點舉措，首次構建消費「需求端+供給端」雙驅動、「上中下游」全覆蓋的政策支持體系。

 

需求端＋供給端雙驅動


　
　　中美關稅戰90天「休兵期」已過一半，要應對前途未卜的「國際經貿鬥爭」，莫過於充分發揮國內14億人內需市場的獨有優勢。中央政治局早在2024年7月及9月，就分別提出「把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手」、「培育新型消費業態」，而國務院、商務部亦分別發布《促進服務消費高品質發展的意見（20條）》、《服務消費提質惠民行動2025年工作方案（48條）》，今次發布的「19條」有何新意？

 

中國經濟 | FOCUS | 金融促消費見新意，三大深水區仍待解

央媽等六部門周二（24日）傍晚印發《金融支持提振和擴大消費的指導意見》，祭出19項重點舉措。(AP)

 

　　簡而言之，即是結構性貨幣政策工具介入，並從「需求端+供給端」、「上中下游」全面提供支持。

 

　　針對消費最大制約－－有效需求不足，《意見》就增強消費能力推出多項措施，包括：深入實施創業擔保貸款政策，促進符合資格的個人和企業創業增收；加速推廣要素市場化配置，增加居民家庭可支配所得；創新適應家庭財富管理需求的金融產品，提高居民財產收入；鼓勵金融機構研發個人退休金專屬產品，促進養老財富儲備和穩健增值等。

 

覆蓋全產業鏈金融需求

 

　　同時，《意見》首次覆蓋了全產業鏈金融需求。在終端方面，豐富居民購車消費信貸產品供給；做好消費品以舊換新金融服務；金融機構與商家合作為新型消費減費讓利等。

 

　　延伸至上游供應鏈，《意見》還鼓勵引導金融機構針對批發零售、住宿餐飲、文體娛樂、旅遊、教育、居民服務等服務消費重點領域的各類經營主體發放貸款，支持其提升服務消費供給質效。

 

中國經濟 | FOCUS | 金融促消費見新意，三大深水區仍待解

意見支持骨幹市場設施、冷鏈物流基地、鄉鎮商貿中心、商場超市、集貿市場等改造升級。(AP)

 

　　下游基礎設施建設同獲支持，例如鼓勵金融機構主動對接文旅體育設施、賽事演藝場館、醫療養老設施、通訊基地台、充電裝備、適老改造等重點工程；支持骨幹市場設施、冷鏈物流基地、鄉鎮商貿中心、商場超市、集貿市場等改造升級。

 

需有錢、有閒、有保障

 

　　值得留意的是，《意見》在結構性政策工具上有多項實質創新，包括設立服務消費與養老再貸款，額度5000億元人幣；鼓勵發行消費ETF等特色投資產品；支持發行金融債券；推動零售類貸款資產證券化增量擴面；支持消費基礎設施發行基礎設施領域REITs等。

 

中國經濟 | FOCUS | 金融促消費見新意，三大深水區仍待解

城鄉收入分化，抑制中低收入群體服務消費能力。(AP)

 

　　不過，《意見》未觸及三大制度性深水區，包括城鄉收入分化，抑制中低收入群體服務消費能力；打工族工作時間偏長，閒暇相對不足；降低預防性儲蓄需求的社保、教育、醫療、戶籍等改革仍待深化。換言之，消費無需刺激，不外乎有錢、有閒、有保障。

撰文:金子安

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