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大學生 | FOCUS | 高考志願「新工科」崛起，中美高薪異曲同工

26/06/2025

　　「英雄不問出處，高考不問分數」。隨著1335萬內地考生周三（25日）傍晚起可查詢高考分數，12年寒窗苦讀正式進入志愿填報的「加時賽」。結合個人興趣、產業前景、乃至薪酬水平，選對專業重要性不言而喻，更折射社會潮流和國家戰略。

 

新增專業預示戰略方向

 

　　「電子信息工程」專業出身的梁文峰，憑DeepSeek一鳴驚人；宇樹科技創始人王興興，更直薦考生選擇跟自己一樣的「機械」專業，顯現就業競爭白熱化和AI浪潮下，選對專業，堪稱贏在職業賽道的起跑線。

 

大學生 | FOCUS | 高考志願「新工科」崛起，中美高薪異曲同工

內地1335萬高考考生正式進入志愿填報的「加時賽」。(AP)

 

　　 　看看各重點高校今年的招生章程，最新趨勢簡而言之，即是「棄文從工」。拋開沸沸揚揚的復旦大學文科「腰斬手術」，將招生比率從最高40%壓縮至20%，從教育部新增29個本科專業的審批結果，涵蓋人工智能教育、集成電路科學與工程、低空技術與工程、碳中和科學與工程、工業軟件、醫療器械與裝備工程等，即可一窺國家戰略產業方向。

 

物理膺首選或必選科目

 

　　此外，繼去年批復設立深圳理工大學後，教育部今年再批復設立大灣區大學、寧波東方理工大學，全數劍指理工科新型研究。

 

大學生 | FOCUS | 高考志願「新工科」崛起，中美高薪異曲同工

大灣區大學是教育部今年最新批復的理工科新型研究大學。

 

　　即使是本港高校在內地的分校，例如香港科技大學（廣州）、香港城市大學（東莞），今年本科招生亦列明考生首選/必選物理科目，相當於將文科生拒之門外。招生專業包括智慧製造工程、電腦科學與技術、材料科學與工程、能源與動力工程、機器人工程等。

 

　　中國高校「新工科」熱度方興未艾，教育界智庫麥可思《2025年中國本科生就業報告》就顯示，易就業、薪資高的本科專業皆為工科，其中首推微電子科學與工程、電氣工程及自動化、機械電子工程。

 

麻省理工薪酬遙遙領先

 

　　無獨有偶，擁有強大STEM（科學、技術、工程、數學）課程的美國大學，在畢業生薪酬榜上遙遙領先。除了一騎絕塵的麻省理工學院，喬治亞理工學院、加州理工學院、密蘇里科技大學等同可觀。

 

　　至於專業，紐約聯儲發布的最新大學畢業生就業市場表現統計顯示，職業生涯早期平均薪資最高的是計算機工程、電腦科學、化工，同為8萬美元；其次為電機工程（7.8萬美元）、工業工程/航空航太工程（7.6萬美元）、機械工業（7.5萬美元）。

 

大學生 | FOCUS | 高考志願「新工科」崛起，中美高薪異曲同工

紐約聯儲最新統計顯示，最容易找到工作的美國大學專業依次為營養學、建築服務、動植物科學。

 

　　不過，高薪並不代表穩定，例如計算機工程的失業率高達7.5%，僅次於人類學（9.4%）、物理（7.8%）。相反，最容易找到工作的大學專業依次為營養學、建築服務、動植物科學。值得留意的是，土木工程在美國列「容易就業」排名第四，在內地卻被嘲為「天坑」專業。

 

　　環顧全球，「硬科技」未來不僅是國家的實力基石，更是個人職業的護城河。那麼，日漸式微的「文科」價值何在？答案指向寶貴的批判思考和同理之心。

撰文:金子安

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