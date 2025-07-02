  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

02/07/2025

　　美國「獨立日（7月4日）」倒數三天，現時最焦頭爛額之人，非議長約翰遜莫屬－－內有保守派的對抗，外有馬斯克的威脅，無論「大美麗法案」能否如期送上總統的辦公桌，該份共和黨中期路線圖，最終亦禍福難料。除了馬斯克再次誓言「組建新政黨」，社會主義者馬姆達尼（Zohran Mamdani）在紐約異軍突起，亦預示更激進的意識形態風暴醞釀。

 

特朗普冀「獨立日」簽署

 

　　猛益富人、大增赤字的「大美麗法案」距離生效又近一步。隨著副總統萬斯周二（1日）投下決定性一票，其在參議院以51：50驚險過關，修正後的版本將送回眾議院進行最終表決。特朗普已明令共和黨議員全力以赴，以期在「獨立日」這一標誌性紀念日，收穫第二任期最重要的政治遺產。

 

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

特朗普已明令共和黨議員全力以赴，以期在「獨立日」這一標誌性紀念日，收穫第二任期最重要的政治遺產。

 

　　倘若正式簽署生效，將意味特朗普2017年減稅法案的較低稅率（原定今年底到期）永久化，並兌現他競選時提出的增加小費、加班費、汽車貸款利息等新稅收減免的承諾。據耶魯大學測算，此將令全美最富有1%的人收入增加2.1%；但最貧窮20%的人，卻將因醫療補助、食品福利削減，收入反降2.3%。　

 

　　最飽受詬病的是，盡管法案拆「東（福利）」補「西（稅收）」，仍未改到2034財年，令美國國家債務增加逾3.3萬億美元的預測，屆時債務佔GDP的比率將達125%至130%。

 

新政黨遭斥自由主義妄想

 

　　此無疑觸怒了共和黨內部的自由黨團強硬派和溫和派，前者不滿赤字大增，後者不滿福利大削，而只要有超過3名共和黨議員倒戈，「大美麗法案」就將難產。更火上澆油的，素來高舉「削支」大旗的馬斯克揚言，一旦該法案獲得通過，他「第二天」就將成立新政黨，並暗示投票支持法案的共和黨議員，將在2026年中期選舉初選中付出代價。

 

 

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

馬斯克揚言，一旦減稅法案獲得通過，他「第二天」就將成立新政黨。

 

　　對此，白宮副幕僚長米勒回應稱，這不過是「自由主義者的妄想，妄想他們的意識形態擁有龐大的政治支持者群體。」特朗普更指，「不知道，但會考慮」是否驅逐南非出生的馬斯克。

 

　　Polymarket最新賭盤顯示，押注馬斯克7月底、今年底前成立新政黨的概率分別為33%、43%。

 

「可負擔」顛覆資本主義

 

　　如果說馬斯克跟特朗普的齟齬，仍停留在口水仗，那麼自稱民主社會主義者的紐約州眾議員馬姆達尼，在民主黨紐約市長初選中，以黑馬姿態擊敗資深政客、紐約州前州長科莫，或在11月問鼎紐約史上首位南亞裔穆斯林市長，無異於馬斯克新政黨衝擊的預演。

 

　　34歲的馬姆達尼以「可負擔（affordability）」為口號，承諾投資700億美元補貼住房、興建政府經營的廉價雜貨店、提供免費巴士等。他所在的美國民主社會主義者協會（DSA），綱領包括廢除白人至上主義、所有主要工業和基礎設施均為公有等，難怪遭特朗普稱為「共產主義者」。

 

減稅法案 | FOCUS | 馬斯克誓組黨抗「大美麗」，紐約預演社會主義風暴

34歲的馬姆達尼以「可負擔（affordability）」為口號，在民主黨紐約市長初選中爆冷獲勝。(AP)

 

　　年輕人、工薪階層、極左翼的支持，令2018年才正式成為美國公民的馬姆達尼，成為挑戰中間派、中右派主流政治、以及紐約這個「資本主義」象徵式燈塔的顛覆者。而將特朗普兩度送上白宮寶座的低收入勞工選民，最新遭「大美麗法案」的社會保障削減「背刺」，未來或走向更激進的左傾進步意識形態。當政治分歧擴大，美國風險溢價亦難獨善其身，長期限美債拍賣需求持續疲軟，恐正是市場發出的最清晰警號。

撰文:金子安

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09926

康方生物

100.900

異動股

02423

貝殼－Ｗ

46.150

異動股

03868

信義能源

1.340

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09926 康方生物
  • 100.200
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 46.100
  • 03868 信義能源
  • 1.350
  • 09860 艾迪康控股
  • 6.800
  • 01093 石藥集團
  • 8.080
股份推介
  • 06883 穎通控股
  • 2.240
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 57.950
  • 目標︰$68.00
  • 02357 中航科工
  • 4.310
  • 目標︰$5.00
  • 06618 京東健康
  • 41.350
  • 目標︰$46.50
  • 02899 紫金礦業
  • 20.850
  • 目標︰$20.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 105.700
  • 00700 騰訊控股
  • 495.200
  • 00388 香港交易所
  • 416.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 123.300
  • 00005 滙豐控股
  • 94.600
報章貼士
  • 00384 中國燃氣
  • 7.530
  • 目標︰$8.00
  • 01882 海天國際
  • 20.450
  • 目標︰$22.80
  • 01313 華潤建材科技
  • 1.770
  • 目標︰$2.00
熱炒概念股
即時重點新聞

03/07/2025 07:34  【關稅戰】特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅40%劍指中國

03/07/2025 09:23  恒指高開12點報24234，出口股升，美團憂主要股東減持偏軟

03/07/2025 08:55  《盤前攻略》美股個別走標指納指創新高，夜期黑期低水恒指料偏軟

03/07/2025 09:20  《新股掛牌》撥康視雲首掛較招股價低近6%，每手蝕300元

03/07/2025 08:27  美團(3690)遭南非股東Naspers看淡國際業務揚言減持

03/07/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５０﹒３６億元，買盈富基金沽阿里

03/07/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】高盛賭股推介銀娛金沙美高梅，滙證降電能至持有

03/07/2025 09:50  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一年拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美團(3690)遭南非股東Naspers看淡國際業務揚言減持新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅40%劍指中國新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股個別走標指納指創新高 夜期黑期低水恒指料偏軟新文章
品味生活
生活
人氣文章

親子理財．李錦

愉快教養｜用較正面的想法處理孩子的問題
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

無人機經濟將在香港發揮更大作用 促進社會互動與提高環保意識
人氣文章

影視娛樂

魷魚遊戲3結局解析：觀眾狠批爛尾似為續集舖路，官方宣佈拍「美國版」奧斯卡影后驚喜客串埋伏線
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

M+新展「廣東摩登：藝術與視覺文化」：摩登有時，藝術不朽
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

酸種麵包 VS 全麥麵包：哪款含更多纖維、升糖指數較低？營養師分析五大營養對比！
人氣文章

Beauty

今夏大熱水光唇妝！Threads 話題寵兒 Charlotte Tilbury、NARS，還有 Angelina Jolie 同款 Chantecaille 唇彩推薦！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
椰香處處，為菜餚增添獨特風味！今期素食譜：椰絲香炒南瓜椰菜花
人氣文章
AI依賴或致腦退化？美國研究證實83%ChatGPT用戶忘記數分鐘前造句，一招用AI可增強腦力的方法
人氣文章
消委會報告 │ 消委會評測60款洗頭水：部分含二噁烷、甲醛和致敏防腐劑，16款成分安全推薦
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 11:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 11:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/07/2025 11:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/07/2025 10:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話03/07/2025
美團(3690)遭南非股東Naspers看淡國際業務揚言減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布與越南達成貿協，轉口貨徵稅40%劍指中...

03/07/2025 09:32

關稅戰

特朗普施壓加拿大得手，轉身追擊日本

02/07/2025 09:45

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處