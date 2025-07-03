英國經濟 | FOCUS | 英國債匯重演驚魂，首位女財相隨時淪棄子

英國首位女財相李韻晴（Rachel Reeves）淚灑下議院，以及隨之而來的債市拋售、鎊匯大跌，似盡顯世俗眼中的英倫標籤－－昂貴、勢利、冷漠。隨著福利改革法案全面逆轉，英揆斯塔默威信掃地，收拾「爛攤子」的重擔最終仍落於李韻晴。稍有不慎，恐隨時如卓慧思時代的財相關浩霆，淪為棄子。

十年債息錄三年最大單日升幅

2022年9月，由卓慧思授意、關浩霆炮製的英國史上最大減稅方案，觸發當地股匯債三殺，英鎊兌美元一度閃跌至1.035歷史新低。最終，關浩霆「被辭職」，卓慧思亦難逃「最短命首相」。世易時移，去年7月取代保守黨上台的工黨，繼推出30年來最大幅度加稅後，再擬對社會保障動刀，惟周三（2日）同觸發十年期金邊債券殖利率錄三年最大單日升幅，高見4.681%，英鎊兌美元一度失守1.36。

減稅釀驚魂，減赤亦驚魂，何解？簡而言之，即是李韻晴主張的 「安全經濟學（securonomics）」說易行難，其高舉的「財政紀律」大旗，恐隨時因利率上升、經濟疲軟、國防開支、人口老化而折斷。而斯塔默周三在接受反對黨質詢時，未第一時間為李韻晴留任背書，更加劇市場先跌為敬。

擱置收緊殘障金，減支遙無期

債市領銜重演「卓慧思時刻」，其實早有醞釀。經過去年10月的400億英鎊加稅，截至今年3月的上一財年政府借款仍高達近1520億英鎊，4月亦錄202億英鎊，顯示加稅令高淨值人士爭相「脫英」，收入增長仍難抵巨額支出。

為此，工黨3月提出改革福利制度，擬通過收緊殘障人士的個人獨立補助金（PIP）資格（英國現在約有10%適齡勞工領取此福利），到本屆國會任期（2029 年）結束時減支55億英鎊。不過，由於逾百名工黨議員反對，斯塔默已決定擱置改革至少到明年秋季以後。

年底或再加稅，難扭債務軌跡

此意味減支55億英鎊遙遙無期，加上今年冬天擬恢復去年取消的冬季燃料補貼，涉資12.5億英鎊，以及英國計劃2027年將國防支出提升至佔GDP的2.5%，換言之，李韻晴今年底的預算案或被逼再次祭出加稅。

然而，當「財政紀律」淪為空談，加稅工具近黔驢技窮，英國債務、增長軌跡難扭，斯塔默最新改口稱李韻晴「未來很多年」都會擔任財相是否作數？畢竟，最新民調顯示，高達63%的英國人不相信政府能有效治理國家。

撰文:金子安

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