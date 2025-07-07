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美團 | FOCUS | 「零元購」外賣熱戰，京東冷觀醞「陽謀」

07/07/2025

　　當美團（03690）歡呼即時零售周六（5日）訂單突破1.2億單，風光背後卻是市值短短一個月蒸發逾1800億元。短兵相接另一邊的淘寶，當日訂單超8000萬單，亦離不開月初揭盅500億元補貼大計的銀彈效應。吊詭的是，4月高調發力外賣的京東（09618），於周末「零元購」大戰意外低調，聯想劉強東預告「要靠供應鏈賺錢」，一場「陽謀」呼之欲出。

 

美團淘寶鬥補貼，茶飲股飛升

 

　　周末最火的段子，非「不要錢的奶茶，喝出了糖尿病」莫屬。隨著淘寶（閃購+餓了麼）、美團大派「滿25減21」、「滿18減18」等各式無門檻外賣券，互相狙擊搶客，一眾「羊毛黨」爭相下單0元的奶茶、5元的拿鐵。受惠平台補貼帶來雪花般的訂單，茶百道（02555）、古茗（01364）、滬上阿姨（02589）周一（7日）半日齊飛升5%至13%。

 

美團 | FOCUS | 「零元購」外賣熱戰，京東醞釀「陽謀」

淘寶、美團大派各式無門檻外賣券，互相狙擊搶客，一眾「羊毛黨」爭相下單0元的奶茶、5元的拿鐵。

 

　　然而，力保外賣頭把交椅的美團，前有宿敵「餓了麼」，後有新對手京東，4月宣布未來3年向餐飲行業整體投入1000億元人幣，首季21%的經營利潤率（核心本地商業業務）勢承壓。此正正解釋了，其一季度淨利按年大增87%，惟股價卻自6月9日高位回吐逾兩成。

 

京東醉翁之意「生鮮供應鏈」

 

　　外賣「三國殺」正酣，值得留意的是，4月上線外賣百億補貼、6月突破單日2500萬單的京東，在美團、淘寶的周末貼身肉搏戰中，卻意外低調，頗有坐山觀虎鬥之意。

 

美團 | FOCUS | 「零元購」外賣熱戰，京東醞釀「陽謀」

劉強東上月就稱，「但其實我們做的是背後的生鲜供應鏈，這是我真正想要的。」

 

　　何解？玄機就在京東的殺手鐧－－供應鏈。劉強東上月就稱，「大家看到的是跟興哥（王興）的外賣之爭，老百姓點餐，但其實我們做的是背後的生鲜供應鏈，這是我真正想要的。」他並透露，京東外賣7月下旬將推出跟美團完全不同的商業模式，期待能夠徹底解決食品安全問題。

 

食安、效率定生死？美團迎戰

 

　　此是否受了蜜雪冰城（02097）「供應鏈帝國」的啟發？畢竟，憑藉現製飲品行業內最大規模的完整端到端供應鏈體系，蜜雪上市短短四個月，股價一度飆升兩倍。

 

　　相比2015年內地外賣大戰1.0時，美團、餓了麼、百度外賣（已退場）以補貼培養用戶習慣，搶佔市場份額；十年之後，外賣早已深入民心，今次2.0爭奪的是即時零售流量生態主導，以及更深遠的食安壁壘。

 

　　或許是已預感到京東的「陽謀」，美團7月宣布，擬未來三年在全國範圍內投資建設1200家「浣熊食堂」，以「明廚亮灶+全流程管控」打造外賣食安的基礎設施，並通過「快驢進貨」提供食材直採鏈路。　

 

美團 | FOCUS | 「零元購」外賣熱戰，京東醞釀「陽謀」

美團擬未來三年投資建設1200家「浣熊食堂」，店員外賣動作都在明廚亮灶直播狀態下完成。

 

　　外賣大戰的終局，焦點恐不在燒錢下的「美團獨大 VS 雙寡格局 VS 三足鼎立」份額之爭，而是食安與效率定生死。未來三年，或是重構外賣成本鏈、信任鏈者得天下。

撰文:金子安

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