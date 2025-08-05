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美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如箭在弦

05/08/2025

　　美印關稅對峙升級，美中貿易談判暗流湧動，但無礙「解放日」引爆的全球恐慌模式漸遠。要實現「Made in America」的願景，繼對等關稅之後，特朗普的下一「王炸」議程為何？從黃金、礦業股飆升，到人幣中間價創9個月新高，線索都不約而同指向匯率。

 

美元疲軟「能賺更多錢」

 

　　貿易逆差（去年逾1.2萬億美元），引發國安風險（製造業空心化、就業崗位流失），因此必須以關稅增強本土產業的競爭優勢－－此正正是特朗普4月2日「明牌」。然而，要實現逆差收窄、製造業回流，關稅之外，更大的問題其實是匯率。正如特朗普7月底所稱，強勢美元令人感覺良好，但如果美元疲軟，「你就能賺更多錢」。

 

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如箭在弦

要實現逆差收窄、製造業回流，關稅之外，更大的問題其實是匯率。

 

　　此語無疑揭開了他心中的「暗牌」－－美元有序走弱。4月至今，美匯指數（DXY）「進三退二」式從104以上跌至99以下。眼下的懸念是，一直就強美元、弱美元大打太極、施放煙霧的白宮上下，何時將上述「暗牌」擺上博弈枱面。

 

金礦股飆，金價勢未見頂

 

　　市場普遍預期，美匯將進一步向90的大流行時低位邁進，換言之潛在跌幅近9%。而近日非農數據大幅向下修正、聯儲理事庫格勒提早結束任期，都為鴿派勢力崛起、減息推動弱美元交易埋下完美伏筆。

 

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如箭在弦

金礦開採公司Kinross股價年初至今升86%，大幅跑贏Mag7（納指七雄）。

 

　　除了周一（4日）躍升的黃金，金礦開採公司Kinross、Agnico Eagle Mines年初至今分別升86%、68%，大幅跑贏Mag7（納指七雄），港股市場的金礦股亦大幅跑贏恒生指數。高盛、大摩分別料金價今年內見3700美元、3800美元，摩通更押注明年初挑戰4000美元。

 

擬一箭三雕備戰中期選舉

 

　　與此同時，人民幣兌美元中間價周二（5日）亦創9個月新高；年初至今，在岸人民幣、歐元、日圓、韓元、新加坡元、台幣兌美元分別升值1.6%、11%、6.8%、5.6%、5.5%、9.6%。

 

　　此亦部分解釋了美股科技股由業績推動的迭創新高邏輯，由於其超過一半營收來自海外市場，美元愈弱，Mag7的每股盈利理論上愈高，股價越有望愈升愈有。

 

美元 | FOCUS | 明牌關稅暗牌匯率，侵侵新「王炸」如箭在弦

美元疲軟為Mag7為首的美國科技股帶來明顯的利多影響。

 

　　當美元一枝獨秀的交響曲接近尾聲，以弱美元扭轉貿易逆差，推升美股（英偉達、微軟、蘋果佔標指權重已近21%），並為中西部工人階層選民送上製造業回流大禮，是否侵侵為明年中期選舉撥打的如意算盤？且看他何時公開為美元貶值背書。

撰文:金子安

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