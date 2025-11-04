  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

04/11/2025

　　當雙尾美人魚的魅力日漸遲暮，進軍中國26年的星巴克（Starbucks），終於放棄單打獨鬥，作價40億美元出售中國業務60%股權，冀借私募巨頭博裕資本的本土優勢，重整旗鼓迎戰未來「10倍市場增長空間」爭奪，能否重登「咖啡一哥」王座？

 

高溢價叫座力愈顯乏力

 

　　聖誕限量杯、KUROMI聯乘、千禧復古相機；非遺概念店、咖啡主題航班、興趣社區空間……不甘只「賣咖啡」的星巴克，扭盡六壬，誓要捍衛更時尚、更質感、更貼近的高端定位。

 

　　 　不過，在僅次北美的第二大中國市場，星巴克最新一季營收按年僅增6%，遠低於瑞幸最新一季47%的增速。以門店計，星巴克的8011間，亦遠遠落後於瑞幸的26117間（截至6月底）。

 

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

 

　　 　資本市場似已用脚投票，年初至今，瑞幸股價大漲54%，跑贏星巴克的-11%。更暗流湧動的是，儘管星巴克中國上季同店銷售額按年增2%，但客單價卻按年跌7%（一線城市更跌9%），恐顯示其憑「第三空間」概念理直氣壯維持的高溢價，叫座力愈顯乏力。

 

不動產資源利未來擴張

 

　　鑑於此，星巴克繼6月對數十款產品集體降價後，最新戰略結盟博裕資本，雙方以4：6權益佔比成立新合資公司，擬逐步拓展門市規模至2萬間，顯然是瞄準規模擴張和中小城市下沉路線，跟瑞幸、庫迪、Manner等後來者，角逐中國咖啡市場下一個十倍增長空間。

 

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

 

 

　　 　為何最終選中博裕？一大合理解釋是，博裕的核心業務之一即是不動產投資，例如其持股65.7%的金科服務，正正是中西部龍頭智慧物業服務商，其通過關聯公司入股的北京SKP亦一度被稱為「全球店王」。換言之，不論是社區流量，還是高端資源，未來都有利星巴克的擴張、營銷及成本控制。

 

保留IP藏潮玩無限商機

 

　　值得一提的是，星巴克今次「賣產」，將續保留星巴克品牌與知識產權的所有者和授權方。事實上，近年來「周邊產品」大行其道，從限量杯、護照夾，到咖啡師熊、復古相機，更憑藉經典綠打造長裙登陸紐約時裝周，可謂潮玩新勢力，商機潛力注定無限。

 

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」

 

　　 面對傍上大佬的星巴克蓄勢反擊，瑞幸的實力亦不容小覷。除了爆款「醬香拿鐵」、「生椰拿鐵」，以及聯乘、周邊搞作多多，其並進軍星巴克大本營北美市場，首兩間門店進駐紐約曼哈頓核心地段，門市編號00001/00002，是否暗示未來開店目標為看齊星巴克的逾萬間？

撰文:金子安

【你點睇？】您對全球稀土供應鏈的未來有何看法？立即投票分享您的觀點！► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01211

比亞迪股份

97.100

異動股

00998

中信銀行

7.400

異動股

02828

恒生中國企業

93.620

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,148.12
    -188.56 (-0.398%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,798.64
    -53.33 (-0.778%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,530.09
    -304.64 (-1.278%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.811
變動率︰+2.088%
較港股︰+0.57%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.023
變動率︰+1.176%
較港股︰-0.34%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.200
變動率︰+0.949%
較港股︰-0.64%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.709
變動率︰-6.228%
較港股︰-7.72%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升126.505
變動率︰+4.351%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.690
變動率︰+3.888%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌33.710
變動率︰-2.937%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌28.920
變動率︰-4.207%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌12.700
變動率︰-3.715%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌315.146
變動率︰-4.623%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌37.605
變動率︰-4.797%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌92.765
變動率︰-6.975%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/11/2025 11:39 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/11/2025 11:39 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01211 比亞迪股份
  • 97.100
  • 00998 中信銀行
  • 7.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.620
  • 01707 致浩達控股
  • 0.048
  • 03708 中國供應鏈產業
  • 0.032
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 38.460
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.040
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$82.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.960
  • 目標︰$21.50
  • 00358 江西銅業股份
  • 29.860
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 159.000
  • 00005 滙豐控股
  • 108.000
  • 02628 中國人壽
  • 24.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 629.000
報章貼士
  • 00939 建設銀行
  • 8.050
  • 目標︰$9.10
  • 01299 友邦保險
  • 79.650
  • 目標︰$88.00
  • 01308 海豐國際
  • 30.400
  • 目標︰$36.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/11/2025 16:45  《盤後部署》科指領跌恒指失守二萬六，和黃醫藥現價仍值博

04/11/2025 18:35  《新股上市》賽力斯(09927)暗盤收高少於1%，每手賺90元

04/11/2025 17:42  警方凍結陳志涉及的太子集團相關資產，市值27.5億港元

04/11/2025 14:53  【金融峰會】大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降

04/11/2025 11:31  【金融峰會】滙控艾橋智：全球貿易格局正重塑，美國在全球貿易中角色將改變

04/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒３２億元，買中海油沽阿里

04/11/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金富瑞升友邦目標逾一成，大行續撐老鋪黃金周大福

04/11/2025 16:24  《財資快訊》美電穩報７﹒７７３１，隔夜拆息較上日軟至２﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 星巴克中國業務六成售博裕資本，阿里千問AI投資賽奪冠新文章
人氣文章

新聞>專訪

洪灝專訪｜洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

星巴克 | FOCUS | 結盟本土私募巨頭，星巴克謀重登「一哥」
人氣文章

快樂退休．曾智華

有料就邊度都係舞台 1
人氣文章

Foodie What’s On

大閘蟹｜人氣大閘蟹店Crabtastic：太湖自設養殖場、11月優惠買10送2、新推出大閘蟹粉流心牛丸／豬肉丸
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

北歐米芝蓮二星餐廳聯乘成都星廚！翡翠白果雞豆花、金陽青花椒羊肚菌釀蜜豆、土窯走地雞，超越國界的味覺體驗
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥不能食果仁？研究：杏仁助控制體重兼改善體脂比例！營養師推介3種食譜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長期睡眠不足恐腦退化，醫生推側睡助大腦排毒 + 3招提升睡眠新文章
人氣文章
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議新文章
人氣文章
名人離世 │ 台灣歌后胰臟癌病逝享年59歲，生前患紅斑狼瘡，猶太富商老公二度喪妻
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/11/2025 00:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話04/11/2025
金融峰會 | 大摩：市場未來或現最多15%回調，惟並非源於宏觀經濟急降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中美峰會留下政治議題明年談

04/11/2025 14:50

大國博弈

中美貿易衝突按下暫停鍵

03/11/2025 13:18

關稅戰

金價短空長多

26/10/2025 14:03

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處