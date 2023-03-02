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【FOCUS】儀表盤似失靈　加息油門續轟

02/03/2023

　　猛踩加息油門的美聯儲，面前的「通脹」、「就業」、「增長」三大儀表盤正瘋狂搖擺。一邊是商品價格現通縮跡象，但2月ISM製造業原材料價格指數狂飆；一邊是半世紀最低的失業率和千萬職位空缺，但業界巨頭如橋水、麥肯錫紛加入裁員大軍；一邊是零售業買氣韌性不減，但低信用消費者正以創紀錄速度拖欠汽車貸款。盡管水晶球愈來愈模糊，但屢遭打臉的聯儲高官和交易員，似陷入物極必反。



兩年期美債息刷新金融海嘯後紀錄



　　兩年期美債孳息率周四(2日)升穿4.92%，刷新2008金融海嘯後紀錄，連同十年期孳息率自去年11月以來再次企上4%，都令「Higher for longer」成為當下真理。短短一個月間，債市對聯儲3月加息50基點押注，亦從零可能升至三成。

 

 

美國 「通脹」、「就業」、「增長」三大數據儀表盤正瘋狂搖擺。

 


　　而周二公布的美國2月ISM製造業指數，原材料價格分項一躍重回擴張，為鮑威爾口中的「商品通縮」論添疑，業界大佬、安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian就警告，更好地了解短期通脹動態(商品通縮有限，服務通脹相當頑固)，是避免美聯儲在兩年內第三次遠遠落後曲線的必要之舉，直言「美國是時候升級對抗通脹(upgrade its fight against inflation)」。



橋水亦裁員，官方就業數據或滯後



　　然而，正當聯儲高官對加息路徑鬥放鷹之際，包括明年有投票權的亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic，昨日指「5%-5.25％應保持不變直至2024年晚些時候」，繼全球最大資產管理公司黑石年初宣布將裁員500人(佔比2.5%)後，全球最大對沖基金橋水剛進入3月亦宣布將裁員100人(佔比8%）。此外，諮詢顧問巨頭麥肯錫上周亦透露擬裁員2000人(佔比4%)。

 


　　科技、金融、零售等各行各業裁員消息不絕於耳，但聯儲堅稱就業市場緊張，是否哪裏出錯？解釋之一是，勞工部就業數據或滯後。從市場數據看，無論是財報季會議上提及「Labor shortage」的公司佔比錄大流行復甦以來最低(不到5%)，還是求職網站發布的新增職位數量放緩，乃至薪酬調查顯示計劃2023年加薪的雇主比例下降，都顯示就業市場正降溫。



卡數撐消費，豁免學生貸款掀爭議



　　那麼，游走在軟著陸、硬著陸之間的經濟增長動力又如何？雖然1月零售銷售額按月急彈3%，但創新高的信用卡餘額(去年底9860億美元)、次級汽車貸款拖欠率突破6%(高於08金融海嘯)，似乎呈現美國經濟最大動力的消費未來不祥之兆。

 

 

學生債務減免的倡導者聚集在華盛頓國會山最高法院外。(AP)

 


　　眼見Z世代(18至25歲)持有的信用卡數量突破創紀錄的5.18億張，千禧一代(24歲至43歲)的總債務高達3.8萬億美元，總統拜登擬豁免逾4000萬人學生貸款(每人上限2萬美元)的計劃可謂及時雨，但周二(28日)闖關最高法院似不樂觀，數名保守派法官對政府豁免聯邦貸款的權力表示懷疑，將押後至6月裁決。

 


　　倘若屆時政府敗訴，而驢象繼續就債務上限僵持(財政部非常規管理措施料可持續至6月5日)，疊加聯儲鷹姿不減，完美風暴一觸即發？

 

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