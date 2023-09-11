  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】條條大路通印度？莫迪拜登謀新經濟走廊

11/09/2023

　　借二十國（G20）領導人峰會高調展示東道主新國名「BHARAT（婆羅多）」後，即將迎來第十個「總理之年」的72歲莫迪，下一步志在將「條條大路通羅馬」的古老諺語，更改為「條條大路通印度」。


連接亞洲、中東、歐洲


　　中國最高層首次缺席的G20領導人峰會，周日（10日）在印度新德里落幕，經過逾200小時的艱巨談判，與會各方終在最後一刻就聯合聲明達成妥協。其中，去年峇里島聲明中的「譴責俄羅斯」「呼籲撤軍」等字眼欠奉，被視作堅拒「選邊站」的莫迪，成功堵住歐美嘴巴的實力展示。為此立下頭功的印度首席談判代表Amitabh Kant就稱，經此一役，該國當之無愧「全球南方的代言人」。

 

莫迪借G20峰會高調展示東道主新國名「BHARAT（婆羅多）」。(Biden Twitter)


　　但印度的野心顯然遠不止拯救聯合聲明於難產邊緣，而是21世紀的歐亞經濟領軍者，大舞台即是最新揭盅的「印度-中東-歐洲經濟走廊」。據印度、美國、沙特、阿聯酋、法國、德國、意大利、歐盟八方簽署的諒解備忘錄，該經濟走廊的目標是，通過連接亞洲、中東、歐洲的港口，開創鐵路互聯互通的新時代。

 


覆蓋糧食、能源、通訊



　　具體而言，該走廊東起印度最大的港口孟買，經海路直達阿拉伯灣畔的杜拜；之後借貫穿阿聯酋、沙特、約旦、以色列的鐵路，到達地中海畔的海法港；接著再經海路，停靠希臘比雷埃夫斯港，進入歐洲腹地。

 

「印度-中東-歐洲經濟走廊」東起印度最大的港口孟買，可達歐洲腹地。


　　何解事件被白宮稱為「具有里程碑意義」？看看印度去年出口額高逾4509億美元，而歐盟位列其第二大出口目的地，對阿聯酋、沙特出口亦分別達316億、107億美元，打通此走廊，估算印度貨物運往歐洲的時間將較現時縮短40%。


　　除了汽油、稻米、藥物、鑽石等貨物，更值留意的是，該經濟走廊還將覆蓋清潔能源開發及出口、鋪設海底電纜並連接能源網和電信線路，因此被歐盟委員會主席馮德萊恩描述為「跨越各大洲和文明的綠色數字橋樑」。此外，由於走廊涉及貫穿中東四國的鐵路，拋開基建商機，沙特和阿拉伯國家關係若因此解凍，將符合美國在中東的利益。


中企駐足兩大港口節點


　　鑑於此，坊間將「印度-中東-歐洲經濟走廊」，視作抗衡中國在中東、歐洲的影響力，甚至直接挑戰一帶一路倡議。事實上，早在2021年10月，印度、美國、以色列、阿聯酋的外交部長就已構想印度到歐洲的聯運走廊；2022年初，沙特宣布擬在全國範圍修建8000公里的新鐵路線；今年7月，以色列總理內塔尼亞胡亦稱，計劃耗資270億美元修建連接該國南北的鐵路線，並擬延伸至沙特乃至更廣泛的阿拉伯半島。

 

中遠貨輪停靠希臘比雷埃夫斯港貨運碼頭。


　　不過，這些雄心勃勃的計劃，若離開「高鐵狂魔」中國的參與，恐注定效率低下。而作為該經濟走廊的重要節點、位於以色列的海法港，早在2021年就由上海國際港務集團運營；此外，希臘的比雷埃夫斯港亦由中遠海運集團擁有35年的特許經營權（2008年簽署）。


　　「印度-中東-歐洲經濟走廊」會否如同G7前年宣布的「重建更好世界（Build Back Better World，B3W）」計劃（以40萬億美元幫助改善發展中國家基建）一樣，雷聲大雨點小？一半稅收用於償還債務利息的莫迪政府，「條條大路通印度」恐說易行難。

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

72.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.540

異動股

01919

中遠海控

8.020

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 71.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.540
  • 01919 中遠海控
  • 8.020
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 80.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 136.500
股份推介
  • 00576 浙江滬杭甬
  • 5.820
  • 目標︰$6.30
  • 03898 時代電氣
  • 29.950
  • 目標︰$32.30
  • 00883 中國海洋石油
  • 13.300
  • 目標︰$15.10
  • 09911 赤子城科技
  • 1.910
  • 目標︰$2.00以上
  • 09699 順豐同城
  • 8.400
  • 目標︰$10.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.950
  • 00700 騰訊控股
  • 322.800
  • 00001 長和
  • 41.400
  • 00005 滙豐控股
  • 57.600
  • 00016 新鴻基地產
  • 79.750
報章貼士
  • 09896 名創優品
  • 53.900
  • 目標︰--
  • 01126 德林國際
  • 3.960
  • 目標︰--
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 25.150
  • 目標︰$31.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/09/2023 11:55  《魚缸博客》第一太平唔太平，業績雖好調整再拚！

11/09/2023 09:24  《異動股》阿里巴巴(9988)低開3%，傳暫擱置盒馬上市計劃

11/09/2023 11:32  日股午市續淡，新報32489，跌117點，圓匯146.45

11/09/2023 11:34  《外資精點》瑞銀:對騰訊的大模型初步印象不錯，但仍有進步空間

11/09/2023 11:53  【外圍經濟】開完G20唱好美國經濟前景，耶倫表示感覺非常好

11/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７０﹒４７億元，買盈富沽騰訊

11/09/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】新地遭大行削目標，大摩睇好三桶油

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

東莞新政：可提取公積金用於支付購房首付
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】條條大路通印度？莫迪拜登謀新經濟走廊
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》港股勢再見17500 美國減息才有利地產股回升
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

袁偉豪預告陪張寶兒入產房剪臍帶！坦言唔怕血：無嘢驚，我最驚係老婆
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼聯輸波，更衣室又內亂；槍手靠運，阿迪達排陣差
人氣文章

小薯茶水間

八達通詐騙電郵 ｜ 提防受騙！以大額退款吸引用戶點擊連結偷取個人資料！八達通公開未經授權寄件者及連結名單
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「劉國夫：昇華之境」展覽：以抽象安撫靈魂，以無用之筆定格存於動感中的冷寂
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

愛彼AP最簡約的腕錶？由街頭到極致，談談典型「金融才俊」和他想要的 Audemars Piguet x 1017 ALYX 9SM
人氣文章

Travel & Dining

The Hong Kong Restaurant Week回歸！優惠價錢嘗盡城中星級名店：米芝蓮一星扒房／席前即炸吉列和牛／高水準西班牙龍蝦燴飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天養生 | 長夏濕氣重無胃口、狂吃油炸生冷食物，入秋皮膚痕癢兼易感冒！中醫：宜飲清補涼去濕滋陰補氣
人氣文章
你知道我的苦心嗎？
人氣文章
抑鬱症醫生訪談！唔開心幾耐才算是抑鬱？除了心情差，還有甚麼異樣？長者、小朋友抑鬱最難搞？小鳥醫生拆解個案、治療
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2023 15:32
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2023 15:32
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/09/2023 15:32
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/09/2023 15:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事11/09/2023
東莞新政：可提取公積金用於支付購房首付
人氣文章FOCUS11/09/2023
【FOCUS】條條大路通印度？莫迪拜登謀新經濟走廊
人氣文章財經熱話11/09/2023
《午市前瞻》港股勢再見17500 美國減息才有利地產股回升
人氣文章香港要聞11/09/2023
暴雨後二手客湧入市，十大屋苑周末成交重返雙位數
人氣文章財經熱話11/09/2023
【阿里分拆】盒馬推遲上市對阿里巴巴有何影響？
人氣文章大行報告11/09/2023
【大行炒D乜】大行唱淡新地，最熊中信里昂睇$79.5
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金