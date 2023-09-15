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【FOCUS】8月數據冷熱不均，政策維穩未到終章

15/09/2023

　　放水，放水，放水。中國8月重磅經濟數據發布前夕，中國貨幣政策寬鬆進行曲再現「三重奏」－－迅速降準、增量續作MLF、重啟14天逆回購。央媽一口氣釋放中長期資金約7千億，背景是宏觀經濟雖現企穩之像，但各部門、各地區冷熱不均，強力政策維穩絕不可輕言懈怠。


商品住宅銷售首見負增長


　　國家統計局周五（15日）揭盅上月消費、固投、工業、地產等表現前，人民銀行連夜宣布下調存款準備金率0.25個百分點，料釋放流動性5000億人幣；隨著今年第二度降準（上一次為3月），金融機構加權平均存準率降至7.4%的15年最低水平。

 

金融機構加權平均存準率降至7.4%的15年最低水平。


　　跟降準罕有翌日即時生效一樣令人意外的是，人行今早選擇增量續作一年期MLF（中期借貸便利），相當於再放水1910億元。同時，自1月以來首次重啟14天逆回購，並下調中標利率20基點。


　　央媽出手，時值有國企大股東背景的遠洋集團今早宣布，無限期暫停償還8隻美元離岸債券，內房違約風暴再添風眼。而最新房地產市場數據最值留意的是，儘管8月住戶中長期貸款轉跌為升（新增1602億元），但首8月商品住宅銷售額正式進入負增長（-1.5%），單計8月錄6734億元，為今年單月次低。


固投增速錄今年以來最低


　　再看同樣跟內需息息相關的社會消费品零售，8月按年增4.6%（預期：3%），錄三個月最高，汽車銷量重上4千大關；但餐飲收入增速及絕對值，雙雙跌至三個月最低，與昨日公布的8月第三產業用電量增速降至6.6%的四個月最低一致，恐預示暑假井噴的壓抑需求釋放現邊際放緩。

 

要提振購房者信心，優化保交樓貸款支持計劃亦或是政策選項。


　　固定資產投資同不樂觀，首8月增3.2%（預期：3.3%），錄今年以來最低，其中基礎設施投資增速進一步放緩至6.4%，與8月地方債發行創下1.3萬億元年內新高，似乎並不相符。何解？答案或指向大量非發達地區地方政府的流動性惡化，據標普最新估算，低層級地方政府的城投公司背負高達50萬億元債務。此或解釋了固投幾乎全靠高技術製造及服務業、京滬粵蘇浙閔等地區支撐。


　　分化亦表現於工業生產，8月增加值按年增4.5%（預期：3.9%），其中太陽能電池、服務機器人產量按年飆升逾七成，但跟房地產相關的水泥、平板玻璃產量續負增長。



或再降準減息、鐵礦石升



　　鑑於國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍需鞏固，四季度持續政策出招勢陸續有來，不排除再降準0.25個百分點、下調MLF利率、放寬樓市限購限價、新增地方專項債額度等。


　　另值一提，盡管央媽等部委上月底落實首套房「認房不認貸」及引導降低存量首套房貸利率，但面對商品住宅銷售逾八成為期房，要提振購房者信心，優化保交樓貸款支持計劃亦或是政策選項。


　　中國強力政策維穩未到終章，新加坡鐵礦石期貨今日刷新3月中以來最高，並有望創下三個月最大單周漲幅，商品貨幣澳元亦走高，訊號不容忽視。

 

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