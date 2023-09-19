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【FOCUS】華府關門又陷倒數，驢象做戲威脅評級

19/09/2023

　　美國的巨型債務雪球正式突破33萬億美元之際，華府卻再次面臨「無錢可用」導致的關門風險，死限就在10月1日新財年開啟之日。最新進展是，眾議院議長麥卡錫不惜得罪共和黨內極端保守派，周日（17日）揭盅被稱為「持續決議（continuing resolution）」的法案，擬為政府臨時提供31天的資金，以爭取兩黨討價還價時間。惟該權宜之計既不獲極端保守派待見，亦未贏得民主黨青眼。市場警告，今次迫在眉睫的關門，或打破2018年底35天的歷史記錄。


逾期通過撥款如家常便飯


　　6月的債務上限之爭，驢象在最後一刻達成協議，看似有驚無險，卻未料近兩個月後惠譽突然下調美國主權信用評級。如今，兩黨放狠話、鬥強硬戲碼重現，押注政府停擺影響可控，會否再有意想不到後果？

 

負債超過33萬億美元的華府，面臨十年内第四次關門的風險。(AP)


　　時值美國2024新財年10月1日開啟在即，根據《國會預算法》，由參議院撥款委員會制定的12項撥款法案，需在此之前由國會通過並交總統簽署。距離10月1日僅一周有餘，12項覆蓋農業、運輸、能源、金融、商業/司法/科學、勞工/醫療/教育等不同領域的撥款法案，僅通過了一項（最終版本仍有分歧）。


　　過去多年，撥款法案未能按時通過如家常便飯，但國會幾乎總能以「持續決議」來提供臨時支出並爭取時間。不過，倘若「持續決議」亦欠奉，聯邦機構將陷入局部或全部停擺，過去總計已發生21次，最近一次2018年12月-2019年1月的35天政府關門，導致約38萬名聯邦僱員休假，另有42萬人無薪工作。


極右翼指摘權宜法案軟弱


　　今次似乎又將昨日重現，一大原因就在「持續決議」難產。據麥卡錫游說共和黨內極右翼自由核心小組、中右翼大街核心小組達成的此項初步協議，將為政府提供資金直至10月31日，但將削減除國防/退伍軍人支出外的可自由支配支出8%，另推動重啟南部邊境牆建設等。

 

極端保守派共和黨議員，批評麥卡錫軟弱，反對「持續決議」。(AP)


　　不過，預計周四（21日）進行投票的該「持續決議」，恐難在眾議院獲得半數支持，因至少7位極端保守派共和黨議員，批評麥卡錫軟弱，要求在其中加入額外削減新財年可自由支出1150億美元、解決司法機構武器化問題、反對任何烏克蘭空白支票等。


　　民主黨方面亦指摘，此項短期融資法案是「右翼的願望清單」，意味其在眾議院、參議院通過的機會微乎其微。


「美國例外論」或添稻草


　　各方互不相讓，令華府陷入十年來第四次關門的風險愈來愈大，且天數隨時超過2013年9月的16天、2018年1月的3天、2018年12月的35天。高盛的基準預期為停擺兩到三周，穆迪更警告可能整個第四季都陷入停擺，並導致美國第四季GDP增速降低1.2個百分點。


　　據美國國會預算辦公室測算，2018年底35天的政府關門導致永久損失資金30億美元，相比美國政府上周五（15日）一天新增負債逾562億美元，此無疑是杯水車薪，但再次關門會否令穆迪跟隨標普、惠譽腳步下調美國信用評級，為「美國例外論」再壓上根稻草？拭目以待。

 

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