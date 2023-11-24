【FOCUS】老謀深算終破局，藍白爭啖氣添花生

距離明年1月13日尚有近50天，台灣「總統」大選「卡位戰」已高潮迭起，由藍（國民黨）白（民眾黨）勢力周四（23日）主演的「箍煲-分手」全程直播，更被形容為台灣民主化以來最戲劇性的愚蠢時刻之一。在精心盤算的互詰、指摘之後，上周才達成整合共識的侯友宜、柯文哲，各自在登記參選倒數六小時死線前揭盅副手，一個勢要收歸每一張藍票，另一個勢要拉攏每一個年輕人。



最好選擇，台灣會贏 VS 好兆頭



當台灣六成主流民意傾向下架民進黨，誰才是下屆頭號眾望所歸？一度讓「賴蕭配」躺贏希望破滅的藍白合，卻胎死腹中在了最後一公里。



周五（24日）上午11時，柯文哲携民眾黨不分區立委、有「新光大公主」之稱的吳欣盈（新光集團創始人吳火獅的孫女），前往中選會登記，「柯吳配」正式出離。45歲的吳欣盈被稱為台灣選舉史上第三年輕的「副總統」候選人，柯P選擇其擔任副手，被指是看重新光財力的同時，更意在催谷年輕人票、女性票。

柯文哲携民眾黨不分區立委、有「新光大公主」之稱的吳欣盈，前往中選會登記。(AP）



就在柯吳高喊「最好選擇(哲)，台灣會贏(盈)」口號的同時，國民黨中常會亦揭盅侯友宜的副手，有「政治金童」之稱的中廣董事長趙少康，侯友宜現場笑言，「侯趙配」意味著「好（侯）兆（趙）頭」。以「戰鬥藍」著稱的趙少康，早在2021就宣布角逐2024年大選，今次自曝「臨危受命」屈居副手，料是以「外省人」身份看重侯友宜的「本土藍」實力。



箍煲-分手各懷鬼胎，三人變五漢



藍白從攜手整合到各自努力，昨日的戲劇性「分手」現場更將政治秀玩到極緻，到底是誰棋高一著？事緣就「民調」僵持不下的侯、柯二人，周三雙雙表示有意請郭台銘出面協調兩人會面，但侯堅持周四會面地點在前總統馬英九基金會辦公室，柯堅持在第三地，最後由郭訂下君悅飯店貴賓房，擬進行三人徹夜商談。

以「戰鬥藍」著稱的趙少康，早在2021就宣布角逐2024年大選，今次自曝「臨危受命」屈居侯友宜副手。



到了周四，柯、郭前往君悅等侯；而侯、朱則堅持在馬辦等柯，直到下午4時才姍姍來遲地到達君悅，並以「貴賓房太小」為由，要求改在大會議廳由媒體全程直播會面。值得一提的是，原本擬定的侯、柯、郭三人席，最終變成侯、柯、郭、朱、馬五人席，引發郭台銘直稱朱、馬是「重量級不速之客」，柯文哲則諷刺侯「帶一堆保姆」。



24年前分裂情境再現，同不體面



若再加上侯友宜在直播現場念出柯文哲的私人短訊，朱立倫今早賣慘形容昨日的遭遇是「備受屈辱」，恐顯國民黨早已有心演一齣分手好戲，重點攻擊柯的「誠信」，激發藍營團結。試圖拉「霸道總裁」向國民黨施壓的柯則失預算，而原本以東道主自居的郭，則因柯給侯的短訊（郭台銘「需要找一個理由退選，所以給他面子也是好的」）被曝光，主角光環盡失。



今次情境如同24年前，時任國民黨秘書長章孝嚴（後改名蔣孝嚴）與宋楚瑜協調失敗，連宋配破局，最終陳水扁坐收漁翁之利，但場面更混亂、更不體面。藍白兩大在野勢力最終誰能撼動民進黨，傳聞擬退選充當「造王者」的郭將助何方，又會否上演棄保效應，台灣大選，注定花生無限。(ZZ)

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