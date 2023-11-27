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【FOCUS】華為誓盟汽車智能，明年4月「審判時刻」

27/11/2023

　　科技巨擘華為周日（26日）一則公告，悄然奏響新能源車企「審判時刻」的序曲，投資入股的長安汽車周一（27日）一字漲停，10月剛剛創下銷量新紀錄的理想（02015）、小鵬（09868）連同帶頭大佬比亞迪（01211），股價卻集體重挫。隨著新能源車「百團肉搏」，從上半場的電動化賽道轉向下半場的智能化賽道，坊間普遍預期的2025年的決勝之役，恐提前至2024年4月底的北京車展。

攜手長安，理由多多

　　當Mate60在內地智能手機市場大搶iPhone風頭，堅稱「不造車」的華為，卻正劍指下一個目標－－新能源車智能化聯盟的「共主」。


　　華為昨日公告，擬成立新公司，致力於世界一流的「汽車智慧駕駛系統」及「零件產業領導者」；作為服務於汽車產業的開放平台，對現有戰略合作夥伴車企及有戰略價值的車企等投資者開放股權。長安汽車緊接著公告，公司及關聯方擬出資入股目標公司不逾40%，業務範圍包括汽車智能駕駛解決方案、汽車智能座艙、智能車雲等。

 

9月上市的「華為系」的問界新M7銷量不俗。


　　眼見長安股價今早一字漲停，人們不禁要問，為什麼是她？除了早在2021年11月，雙方（另有寧德時代）就合作發布首款智能電動汽車「阿維塔11」，今年9月再發布「阿維塔12」，更重要的是，長安總部所在的重慶，毫不掩飾打造「世界級智慧網聯新能源汽車產業群聚」的野心，而長安的二股東中國兵器裝備集團更是背景顯赫。

鴻蒙智行謀天下歸心

　　由此角度看，不難理解何解「阿維塔」持續虧損（僅上半年就淨蝕17.56億元），但長安對其仍是要錢給錢、要人給人、要技術給技術；華為攜手長安，不僅是看重「阿維塔」的豪門（起售價逾30萬元）高配（搭載華為HarmonyOS 4座艙、ADS 2.0智能駕駛系統）身份，更有國資背景、集群優勢，目的就是要畫圈站隊，最終實現「鴻蒙智行（智能汽車技術生態聯盟）」的天下歸心。

 

理想下一目標為月銷量5萬輛，但卻面臨華為軍團的激烈競爭。


　　目前，華為聯盟已覆蓋長安、賽力斯、奇瑞、北汽、江淮等車企，站在對岸的，包括兩大造車新勢力理想和小鵬。6月曾自曝「問界M7（賽力斯、華為聯合設計的SUV）直接把理想ONE打殘了」的理想創始人李想，盡管在10月迎來了銷量破4萬的佳績，但想挑戰下一目標5萬，就直面擁有華為概念的問界新M7（9月上市）、問界M9（12月上市）的直接競爭，尤其是問界新M7定價大幅下調，較理想L7低約7萬元。


　　而對剛剛跟華為余承東隔空互懟的小鵬而言，盡管10月銷量重拾增長企上2萬，亦最新發布XNGP智能輔助駕駛系統，但其主力車型G6和新款G9，都直面華為系的競爭。就連行業大佬比亞迪最新亦加入降價促銷之列。

北京車展檢閱城區NOA

　　拼續航、比價格、衝銷量只是大戰上半場的尾聲，下半場決定終極勝負的，正正是智能駕駛的新標杆－－城區NOA（Navigate on Autopilot，導航輔助駕駛）；顧名思義，即是結合車載導航路線，讓車輛實現自動變道、超車、出入匝口等功能，相當於初級版的點對點無人駕駛。涉及的技術包括攝像頭、激光雷達、傳感器、晶片等硬件，亦涉及系統算力、數據質量等軟件。


　　盡管華為、理想、小鵬就城區NOA都不約而同選擇「重感知、輕地圖」的技術路線，但誰能獲得智能化平台的定義權和系統市佔率，誰才能跑贏下半場。而各家車企的智能化實力高低集中展示擂台，注定是明年4月、時隔四年重新登場的北京國際汽車展覽會，最後的贏家誰屬？

 

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