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【FOCUS】芒格高山景行，人生箴言值回味

29/11/2023

　　 　「股神」的幕後軍師，價值投資先驅－－巴郡(Berkshire Hathaway)副主席芒格(Charlie Munger)，距離1月1日百歲生辰僅有月餘，周二（28日）在加州離世。這位每年一度巴郡股東大會上，總是以「I have nothing to add」將光環讓予巴菲特的「窮查理」，以直言不諱著稱。芸芸投資智慧格言之外，關於學習、處世、幸福的人生箴言，箇中啟示更值回味。

最強戰友

　　 　芒格的「靈感」與「智慧」，連巴菲特亦深深拜服，他在最新聲明中表示，若無芒格的參與，巴郡就不可能建立現時的地位。芒格的睿智早自2005年《窮查理的寶典（書名為致敬其偶像富蘭克林所著的Poor Richard's Almanack）》，就為人津津樂道；2008年，他力薦巴菲特大手投資比亞迪；2015年，成功引導巴菲特遠離「雪茄煙蒂」策略，以平庸價格買入優質企業，而非以優質價格買入平庸企業。時至近年，他再以毫不留情批評加密貨幣，被稱為「最不喜歡比特幣的人」。

 

芒格（左）自1959年與巴菲特相識，一直是他最得力的左膀右臂。(AP)


　　鑒於芒格坦言，巴郡在這十年的長期投資技巧，在下一個十年未必管用，最雋永的或許是他關於人生的箴言。

關於學習

　　1，要得到你想要的某樣東西，最穩妥的方法就是讓你自己配得上它，這是黃金法則。你想獲得甚麼，就該傳遞甚麼。

　　2，智慧是一種道德責任，必須堅持終身學習；學會「學習的方法」，持續並且跨學科。

　　3，如果你真的想取得優異成績，對這個學科的濃厚興趣是必不可少的，並且一定要非常勤奮。

　　4，逆向思考，問題往往會變得更容易解決；例如，如果你想幫助印度，不是問「怎樣最能幫她」，而是思考「甚麼能對她造成最嚴重的損害」及「如何避免」。

　　5，知道自己能力的極限，如果不知道能力的邊界，就是一種災難。

關於處世

　　6，懶惰和言而無信，會讓我們在生活中失敗。

　　7，成功的秘訣是什麼？一個字回答：「理性」。（成為理性的人）需要一輩子努力，並且需要大量閱讀。

　　8，隱藏睿智，以某種方式幫助所行正道，卻導致他人顏面盡失，可能會造成巨大的冒犯。

　　9，想說服別人，你要懷著崇高的動機去做，但不應迴避訴諸利益。

　　10，職業生涯的三個規則：1）不要賣任何你自己不會買的東西；2）不要為任何你不尊重和欽佩的人工作；3）只和你喜歡的人一起工作。

關於幸福

　　11，不要沉浸在自憐中，而是以建設性的方式利用可怕的打擊。

　　12，不要嫉妒，不要怨恨，不要超支，保持快樂，結交可靠之人，做應做之事，這些可以讓你的生活變得更好。

　　13，節儉是責任的僕人。

　　14，晚年最好的盔甲就是充實地生活。

　　15，有沒有快樂的悲觀主義者？我就是。

 

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