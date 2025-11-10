國民好車 | FOCUS | 「價格屠夫」首秀，京東不止「賣車」

蘋果汽車10年未果，小米汽車3年問世，但比起京東汽車不到一個月內官宣-下線-發布「國民好車」，足見車業風雲變幻莫測。有別於小米用盡心機打造年輕人的第一輛保時捷/法拉利/路虎，京東抄捷徑布局輕資產的「營銷渠道+物流供應+售後服務」，野心絕不止「賣車」那麼簡單。

租電版低至4.54萬

不到5萬元（人民幣．下同），就能擁有一輛廣汽出品，搭載寧德電池，獲華為雲端加持的500公里續航埃安UT super ？

10月14日官宣進軍汽車業的京東（09618），周日（9日）晚儼如「價格屠夫」上身，揭盅「國民好車」租電版、整車版價格分別低至4.54萬元、8.59萬元，大幅低於市場預期的10-12萬元，震碎一地眼鏡。

京東聯合廣汽埃安、寧德時代推出「國民好車」，價格低至4.54萬元。

看看合作三方，廣汽（02238）負責造車和質保，旗下埃安首10月銷量跌近21%，上半年净虧損23.58億元，急需「國民好車」此一新風口絕地翻身。寧德時代（03750）負責電池及質保，主打每月最低399元享電池只租不修、無懼衰減，衝刺今明兩年全國1000座、2500座換電站目標，蓄勢長期紅利。

龐大「養車」需求

至於既不造車、也不造電池的京東，今次承擔埃安UT super的線上獨銷。無獨有偶，其近日以年薪高至133萬元招聘「用戶研究專家」、「整車交付運營總監」，可見主要角色在線上賣車及交付物流。

鑒於「國民好車」並非指單一車型，京東勢將利用逾5億月活用戶的大數據，挖掘個性需求，量身定制爆款，實現汽車銷售從實體線下到互聯網模式的演變。此外，京東的護城河之一高效物流，亦將用於零配件、整車配送的效率賦能。

目前，京東養車自營門店逾3000家，合作店逾4.6萬家。

不過，要論劉強東最大的野心，遠非一次性「賣車」，而是汽車這一耐用品的龐大「養車」需求－－從日常洗車到保養，從改裝維修到壞車救援，從車險業務到自家「京安途」商品（如輪胎、潤滑油）……目前，京東養車自營門店逾3000家，合作店逾4.6萬家。

網絡正反饋成關鍵

值得一提的是，京東4月已注冊Joyrobotaxi商標，10月與長安汽車達成戰略合作開發新能源無人車型，加上京東最新宣布明年4月建設全球首個全無人配送站，不排除終極目標是將「國民好車」，升級為「移動電商終端」，未來不是送遞到府，而是後備箱取貨。

未來電商配送或不是送遞到府，而是後備箱取貨。

電商巨頭跨界汽車業，似對應了昔日暢銷書《Platform Revolution（平台革命）》所言，「平台自己不接入生產，其角色是構建一個有著活躍核心互動的雙邊市場」。京東領銜整合買車-配送-換電-保養的完整閉環，最終能否成功，考驗仍在於用戶在多大程度參與並形成正反饋，以令「網絡效應」真正轉化為可持續的銷量和盈利。

撰文:金子安

