  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

國民好車 | FOCUS | 「價格屠夫」首秀，京東不止「賣車」

10/11/2025

　　蘋果汽車10年未果，小米汽車3年問世，但比起京東汽車不到一個月內官宣-下線-發布「國民好車」，足見車業風雲變幻莫測。有別於小米用盡心機打造年輕人的第一輛保時捷/法拉利/路虎，京東抄捷徑布局輕資產的「營銷渠道+物流供應+售後服務」，野心絕不止「賣車」那麼簡單。

 

租電版低至4.54萬

 

　　不到5萬元（人民幣．下同），就能擁有一輛廣汽出品，搭載寧德電池，獲華為雲端加持的500公里續航埃安UT super ？

 

　　10月14日官宣進軍汽車業的京東（09618），周日（9日）晚儼如「價格屠夫」上身，揭盅「國民好車」租電版、整車版價格分別低至4.54萬元、8.59萬元，大幅低於市場預期的10-12萬元，震碎一地眼鏡。

 

國民好車 | FOCUS | 「價格屠夫」首秀，京東不止「賣車」

京東聯合廣汽埃安、寧德時代推出「國民好車」，價格低至4.54萬元。

 

 

　　看看合作三方，廣汽（02238）負責造車和質保，旗下埃安首10月銷量跌近21%，上半年净虧損23.58億元，急需「國民好車」此一新風口絕地翻身。寧德時代（03750）負責電池及質保，主打每月最低399元享電池只租不修、無懼衰減，衝刺今明兩年全國1000座、2500座換電站目標，蓄勢長期紅利。

 

龐大「養車」需求

 

　　至於既不造車、也不造電池的京東，今次承擔埃安UT super的線上獨銷。無獨有偶，其近日以年薪高至133萬元招聘「用戶研究專家」、「整車交付運營總監」，可見主要角色在線上賣車及交付物流。

 

　　鑒於「國民好車」並非指單一車型，京東勢將利用逾5億月活用戶的大數據，挖掘個性需求，量身定制爆款，實現汽車銷售從實體線下到互聯網模式的演變。此外，京東的護城河之一高效物流，亦將用於零配件、整車配送的效率賦能。

 

國民好車 | FOCUS | 「價格屠夫」首秀，京東不止「賣車」

目前，京東養車自營門店逾3000家，合作店逾4.6萬家。

 

　　不過，要論劉強東最大的野心，遠非一次性「賣車」，而是汽車這一耐用品的龐大「養車」需求－－從日常洗車到保養，從改裝維修到壞車救援，從車險業務到自家「京安途」商品（如輪胎、潤滑油）……目前，京東養車自營門店逾3000家，合作店逾4.6萬家。

 

網絡正反饋成關鍵

 

　　值得一提的是，京東4月已注冊Joyrobotaxi商標，10月與長安汽車達成戰略合作開發新能源無人車型，加上京東最新宣布明年4月建設全球首個全無人配送站，不排除終極目標是將「國民好車」，升級為「移動電商終端」，未來不是送遞到府，而是後備箱取貨。

 

國民好車 | FOCUS | 「價格屠夫」首秀，京東不止「賣車」

未來電商配送或不是送遞到府，而是後備箱取貨。

 

　　電商巨頭跨界汽車業，似對應了昔日暢銷書《Platform Revolution（平台革命）》所言，「平台自己不接入生產，其角色是構建一個有著活躍核心互動的雙邊市場」。京東領銜整合買車-配送-換電-保養的完整閉環，最終能否成功，考驗仍在於用戶在多大程度參與並形成正反饋，以令「網絡效應」真正轉化為可持續的銷量和盈利。

撰文:金子安

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

00966

中國太平

19.070

異動股

06862

海底撈

13.700

異動股

01931

華檢醫療

8.520

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00966 中國太平
  • 19.070
  • 06862 海底撈
  • 13.700
  • 01931 華檢醫療
  • 8.520
  • 02328 中國財險
  • 19.130
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.440
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 195.400
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.450
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.400
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.240
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.830
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.800
  • 00700 騰訊控股
  • 649.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.190
  • 00981 中芯國際
  • 74.700
報章貼士
  • 00392 北京控股
  • 35.120
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/11/2025 16:45  《盤後部署》華府將結束停擺恒指升至一個月高，茶百道價殘可吼有望重拾升軌

10/11/2025 18:26  貝殼-W(02423)第三季純利跌36%至7.5億人幣，經調整淨利潤跌28%

10/11/2025 17:44  比亞迪(01211)料明年在港滲透速度更快，冀引入雲巴

10/11/2025 17:49  《中國要聞》國辦出台13項舉措促進民間投資：引導參與低空經濟、商業航天等領域建設

10/11/2025 16:08  《新股掛牌》樂舒適(2698)收高26%，招股價上限定價，每手賺1360元

10/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒５４億元，買中海油沽阿里

10/11/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛微降美團目標價，國泰海通看好港交所見啡底

10/11/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２９，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美互停特別港務費，對美出口芬太尼前體列管制，乘用車零售降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 碳酸鋰價四連升贛鋒天齊曾再飆半成，花旗籲買入現價仍有水位？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發癌症
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
盜版Labubu驗出致癌物超標344倍，長期接觸恐損生殖功能、內分泌失調新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 21:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/11/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情10/11/2025
立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 07:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區