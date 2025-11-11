停擺鬧劇 | FOCUS | 8人倒戈破41天僵局，中期選舉「暗雷」倒數

拜「八人幫」倒戈所賜，終結史上最長「華府停擺」鬧劇終現曙光。繼參議院當地時間周一（10日）晚通過「持續撥款與延期法案」後，眾議院料最快周三（12日）批准該法案。從捉襟見肘的聯邦僱員，到籌備感恩節旺季生意的旅遊業界，再到價格反彈的金、銀、油、比特幣，齊鬆一口氣，但問題本質上治標未治本。

60：40過關，顯侵侵謀略奏效

剛剛在新澤西、弗吉尼亞州長選舉中揚眉吐氣的民主黨，最新發現，共和黨的影響力在華盛頓仍然根深葉茂。

如同特朗普第一任期時，為反對其美墨邊境墻計劃，民主黨不惜讓政府停擺35天，最終「得個橘」；今次為確保延長即將到期的《平價醫療法案》（奧巴馬醫保）補貼，再次以「停擺」為要脅，並死撐41天打破紀錄，仍眼睜睜撥款法案以60：40在參議院過關。

7名民主黨議員及1名獨立議員倒戈，最終令臨時撥款法案以60：40在參議院過關。(AP)

7名民主黨議員及1名獨立議員倒戈支持政府重開，固然是顧全大局，但背後更是特朗普威脅大量解僱聯邦僱員、凍結食品援助計劃撥款，聯邦航空管理局（FAA）指示削減航班數逐級遞增，感恩節假期臨近恐重創旅行需求和消費……種種效應持續發酵。

眾議院易主或重演，減息非吉兆

不過，即使稍後眾議院順利通過臨時撥款法案，相關資金亦僅維持聯邦政府運作至明年1月30日，換言之，停擺鬧劇屆時或再上演。此外，民主黨心心念念的延長年底到期的《平價醫療法案》保險補貼，仍然懸而未決，最終能否進行單獨投票，眾議院議長約翰遜就大賣關子稱，「既沒有承諾，也沒有不承諾」。

延長年底到期的《平價醫療法案》保險補貼仍然懸而未決，勢成明年中期選舉「暗雷」。

該補貼的延長事關多達2430萬依賴此來購買醫療保險的美國人，早在2017年，共和黨即試圖直接廢除此法案，最終付出的代價是，民主黨於2018年中期選舉重奪眾議院控制權。而從特朗普周日（9日）出席美式足球球賽現場，遭遇現場觀眾噓聲四起，以及民調支持率直線下滑看，歷史恐於明年中期選舉重演。

隨著財政部TGA帳戶的近9500億美元現金有望因政府重開「解禁」，加上聯儲12月仍大概率減息以應對就業市場（美企10月裁員人數按年增175%）、經濟惡化（停擺損失恐達6150億美元）風險，金、銀、油、比特幣齊錄上漲。

然而，過往美國至少6次開啟減息周期，隨之而來無一不是經濟衰退，當美國人的信用卡逾期比例錄2011年以來最高，今次會否有例外？

撰文:金子安

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇