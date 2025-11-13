奇瑞 | FOCUS | 挑戰天梯撞護欄，車圈流量焦慮症

在喜馬拉雅「炸山」的始祖鳥，熱度剛剛消停，在張家界天門山「極限挑戰」的奇瑞（09973），再成焦點。為了造勢9月上市的風雲X3L，該SUV新車型周三（12日）挑戰999級天梯，最終以中途倒滑、撞損護欄告終。而繼5月長城汽車警示「車圈恒大」後，現代汽車以32字「吐槽」營銷亂象，齊齊折射車企集體焦慮症已登峰造極。

為了銷量、為了流量，各車企可以有多拼？最新潮流當屬「極限挑戰」。先有嵐圖CEO盧放蒙眼挑戰智駕時速130公里自動緊急剎停；又有蔚來（09866）CEO李斌以時速120公里親上高速公路測試爆胎的操控響應；最新則是奇瑞的天門山挑戰。

奇瑞新車型風雲X3L周三挑戰天門山999級天梯，最終以中途倒滑、撞損護欄告終。

早在2018年2月，路虎旗下混動車型攬勝（Range Rover），就曾挑戰全長11.3公里、坡度最陡達45度的天門山天梯，最終成功登上天門洞。今次奇瑞有樣學樣，並稱此為「中國車從未有過的挑戰」，惟因「安全防護繩固定點卸扣意外脫落，導致防護繩纏繞右側車輪，動力輸出受阻」，最終車輛半途下滑並撞損護欄而告終。

現代32字吐槽信任危機

「頂峰相見」暫時未果，但奇瑞的動機，無疑跟蔚來、嵐圖等殊途同歸，即是以極限挑戰來論證安全、動力等整車性能。以身犯「險」必有因，除了一旦成功巨大的流量效應，更有車圈信任稀缺而不得已而為之。

北京現代在近日舉行的新車型發布會上，用大型PPT展示32字，暗諷個別車企的過度營銷。

北京現代在近日舉行的新車型發布會上，用大型PPT展示32字－－遙遙領先，反覆洗腦；大字吸睛，小字免責；飢餓行銷，訂單注水；不搶就沒，周榜內捲，被指暗諷個別車企的過度營銷。例如， 「0-100公里加速X秒」的大字旁，暗藏「不含起步時間」的小字。

淘汰賽激烈，營銷浮誇化

無獨有偶，國家網信辦、工信部等近日聯手整治汽車業網絡亂象，例如隨意貶損車企、杜撰銷量榜單等。國家市監總局亦據報正討論「虛假營銷認定方法」，後續或針對汽車業的誇大及虛假宣傳出招。

噱頭也好，營銷也罷，大背景是國內車業已從增量競爭，徹底轉向存量搏殺。小鵬CEO何小鵬近日就指，行業淘汰賽大約還有5年時間，十年後汽車業或如同眼下手機業「蘋果、華為、小米、OPPO、VIVO與其他」的格局，僅剩5家左右的強者。

從此角度看，奇瑞的攀山撞欄事件猶如一聲警鐘，流量堆砌的「天梯」並非坦途，勝出淘汰賽的真正「天門」，還看技術生態和海外市場。

撰文:金子安

