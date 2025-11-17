比特幣 | FOCUS | 比特幣現雪崩，新星逆勢崛起

2025年一路高歌猛進的比特幣，最新失守9.5萬美元大關，幾乎抹去年初至今全部漲幅。自10月初創下12.6萬美元歷史新高，短短一個多月跳水四分一，主因對美國經濟前景和AI股高估值的擔憂，引發高風險資產獲利了結，而巨鯨趁機做空以及散戶恐慌發酵，更加劇跌勢。

「金甲蟲」暫勝Michael Saylor

近幾日，最春風得意者或要屬有「金甲蟲」之稱的黃金大好友Peter Schiff。他9月預告諸如Strategy之類的比特幣資產公司將面臨殘酷熊市，果不其然，後者這間擁有逾64.1萬枚比特幣的巨頭，最新股價跌穿200美元，較7月高位暴挫56%。

最新股價較7月高位暴挫56%，但Strategy創始人Michael Saylor揚言，「每天都會買入」比特幣。

不過，Strategy創始人Michael Saylor最新揚言，「每天都會買入」，其自2020年持續增持比特幣，平均成本約每枚7.4萬美元，帳面仍屬浮盈。相比之下，第三季大幅增持貝萊德旗下iShare Bitcoin ETF多達490萬份的哈佛大學捐贈基金，恐損失不菲，該全球最大現貨比特幣ETF較10月初高位跌25%。

ETF大量流出，死亡交叉吉凶難料

何解今年表現最標青的資產畫風突變？直接原因即是，美國比特幣現貨ETF現大量資金流出，上周累計達18億美元，其中僅上周五（14日）就錄逾4.9億美元。各路投資者從追捧轉為拋售，令加密貨幣情緒迅速轉向「極度恐慌」，巨鯨趁機做空、散戶爭相出逃，觸發多頭槓桿集中清算，由此形成負面連鎖反應。

比特幣錄死亡交叉後，後續價格走勢吉凶難料。

已錄「死亡交叉（50日均線下穿200日均線）」的比特幣，上兩次（2025年4月、2024年8月）出現同樣的情況後，曾於隨後半年分別飆升58%、182%。不過，如對應2022年1月情形，隨後半年的價格為暴跌50%。

「木頭姐」垂青，HYPE氣勢如虹

此外，如以過去9年的50周移動平均線看，每一次收復都開啟新一輪漲勢；惟收復失敗，則導致61%（2014年）、59%（2018年）、66%（2022年）的回調。有市場觀點預期，比特幣未來6個月將再跌60%至4萬美元。

去中心化永續合約交易所龍頭Hyperliquid的原生代幣HYPE，年初至今升幅仍高逾60%。

值得一提的是，比特幣、以太幣等加密貨幣泥沙俱下，去中心化永續合約交易所龍頭Hyperliquid的原生代幣HYPE，年初至今升幅仍高逾60%，難怪「木頭姐」將Hyperliquid稱為 「市場新星」。

撰文:金子安

