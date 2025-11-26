  • 會員
阿里9988 | FOCUS | 「小谷歌」阿里蓄勢，市場或低估全棧AI

26/11/2025

　　當「沉睡的巨人」谷歌強勢甦醒，昔日電商巨頭阿里巴巴（09988），亦悄然從傳統電商巨頭，脫胎換骨至「全棧AI服務商」及「大消費平台」的雙輪驅動。隨著最新季報揭盅，阿里全面對標谷歌的策略愈見清晰－－務求令AI成為多業務協同效應的倍增器。

 

少賺72%，惟雲業務放閃

 

　　年初至今股價飆升近九成的阿里放榜，用一個詞概括，其旗下7天錄1000萬下載紀錄的千問APP的回答是，「破立共生」；若用一句話幽默點評，則是「利潤被AI和即時零售等『吞金獸』吃得渣都不剩，但收入依然笑傲江湖」。

 

阿里9988 | FOCUS | 「小谷歌」阿里蓄勢，全棧AI破「雲」突圍

阿里雲上季收入增速加快至34%。

 

　　具體而言，集團截至9月底的季度經調整利潤按年急跌72%，至103.52億元（人民幣．下同）（預期：135億元），主因「銷售和市場費用」按年勁升105%，顯然是外賣/即時零售大戰狂燒銀紙使然；「產品開發費用」亦按年增21%，加上自由現金流轉為淨流出218.4億元，皆指向科技投入。

 

　　不過，「吞金獸」並非一無是處，其中阿里雲收入增速加快至34%，收入佔比達16%；即時零售（淘寶閃購、餓了麼）收入按年升60%。公司並透露，自10月以來，閃購的單位經濟虧損已較7、8月降低一半。

 

資本開支勢增，對標谷歌

 

　　集團CEO吳泳銘就指，三年內AI需求具高度確定性，年初指引的未來3年資本開支3800億元「可能是偏小了」。截至9月底，阿里手持現金及其他流動投資5738.89億元，意味在當前大的AI投資周期中有充足彈藥。

 

阿里9988 | FOCUS | 「小谷歌」阿里蓄勢，全棧AI破「雲」突圍

阿里旗下半導體公司平頭哥研發的AI晶片，據報可媲美英偉達H20。

 

　　那麼，阿里到底如何對標谷歌？如同谷歌CEO皮查伊（Sundar Pichai）最新披露的「全棧（Full-Stack）布局」，從底層物理基礎設施（如晶片），到前沿研究（如大模型），再到產品/平台落地應用，於TPU、Gemini 3、谷歌雲/Youtube/搜索引擎等平台「深耕（deep approach）」，阿里亦是全面發力晶片、大模型、平台。

 

深耕晶片、大模型、平台

 

　　繼旗下半導體公司平頭哥研發的AI晶片，據報可媲美英偉達H20後，其通義千問大模型相繼獲Airbnb、新加坡國家人工智能計劃（AISG）採用，最新千問更問鼎全球下載量增長最快AI APP。

 

阿里9988 | FOCUS | 「小谷歌」阿里蓄勢，全棧AI破「雲」突圍

千問問鼎全球下載量增長最快AI APP。

 

　　此外，無論是日活峰值高達3.6億的高德（掃街榜一戰成名），還是近日於內地首播「新聞女王2」的優酷，乃至電商平台淘寶/天貓/餓了麼，真實場景、高頻數據都將強化阿里的「全棧AI能力」。

 

　　值得一提的是，出於對電商業務客戶管理收入（CMR）增長可能放缓的擔憂，阿里在季報公布後遭多間大行下調目標價，股價亦高開低走。然而，當市場浮雲消散，轉型紅利釋放，阿里或是最具差異化的穿越周期贏家。

撰文:金子安

