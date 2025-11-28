  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

理想 | FOCUS | 「職業經理人」成也敗也，理想萬科殊途同歸

28/11/2025

　　去年勇奪造車新勢力銷冠的理想（02015），自10月初失守紅底股，上季錄11個季度以來首次虧損，創始人李想宣布告別「職業經理人」治理體系，重回「創業公司」模式。無獨有偶，昔日憑「職業經理人」制度穩坐內房龍頭的萬科（02202）早已跌落神壇，最新更因遭中資行拒絕放貸傳聞而股債雙殺。何解成也職業經理人，敗也職業經理人？

 

業績倒退，下季重回創業模式

 

　　曾經　「近一分鐘就賣一輛車（2024年）」，曾經的爆款L6上市7個月就大賣15萬輛，卻敵不過市值較高峰期蒸發逾半，淪為「越來越差的自己」。

 

理想 | FOCUS | 「職業經理人」成也敗也，理想萬科殊途同歸

李想宣布從四季度開始將堅定回到創業公司的管理模式。

 

　　理想第三季從去年同期大賺38.51億元（人民幣．下同），陷入3.597億元虧損；交付量按年減少39%，至9.32萬輛，遭零跑（17.39萬）大幅超越，亦跑輸小鵬（11.6萬），惟慘勝蔚來（8.71萬）。

 

　　去年以近6.8億元位居香港上市公司董事總報酬之首的李想最新表示，過去三年，非常努力地讓自己變成職業經理人的治理體系，但卻變得越來越差，因此從四季度開始將堅定回到創業公司的管理模式－－更多深度對話，而非更多報告；聚焦用戶價值，而非只是交付；持續提升效率，而非多佔資源；辨識關鍵問題，而非創造資訊不對稱。

 

經理人難改地產黃金時代落幕

 

　　上述認錯和反思，不經意間成為萬科這個「靠國資兜底」的昔日地產優等生，「職業經理人」制度走向末路的鏡像。

 

　　自1990年開發首個商住項目深圳天景花園，到1998年進入職業經理人管理模式，簡而言之，通過將經營權獨立於所有權，提倡「以專業管理為生」、「標準為王/業績至上/風險規避」，將萬科推上市值最大的內房龍頭寶座。

 

理想 | FOCUS | 「職業經理人」成也敗也，理想萬科殊途同歸

1998年進入職業經理人管理模式的萬科，一度成為市值最大的內房龍頭。

 

　　不過，如李想所指，職業經理人的成功首先仰仗產業和周期相對穩定。當萬科2013年轉型事業合夥人，2017年引入深鐵大股東開啟與國資共治，萬科最後一代「職業經理人」郁亮於2018年喊出「活下去」，最終萬科由深鐵全面接管、借款輸血，見證的是中國房地產黃金時代的落幕。

 

阿里雲前年二次創業後終成功

 

　　如今，理想在第二個十年的起點，決定棄「職業經理人」治理體系，重回創業公司模式，亦正值新能源車產業和技術周期劇變，昔日王者隨時遭淘汰（如2022年新勢力銷冠的哪吒汽車深陷欠薪破產風波）。

 

理想 | FOCUS | 「職業經理人」成也敗也，理想萬科殊途同歸

i8上市一周後主動「聽勸」降價並統一版本。

 

　　為未來畫出汽車、晶片、機器人、電池等產品/技術大餅的理想，能否迎來如阿里雲2023年二次創業後的成功？其新純電SUV車型i8「聽勸」砍掉兩個版本，降價頂配Max版，似是從善如流的信號，且拭目以待。

撰文:金子安

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09968

滙景控股

0.023

異動股

09858

優然牧業

4.360

異動股

00853

微創醫療

11.210

更多FOCUS

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,736.17
    +309.05 (+0.652%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,840.52
    +27.91 (+0.410%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,298.98
    +84.29 (+0.363%)
精選預託證券 More
沒有相關資料。
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.215
變動率︰+3.023%
JD 京東
按盤價(USD)︰升29.845
變動率︰+1.445%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升117.585
變動率︰+1.070%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.720
變動率︰+1.065%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升39.780
變動率︰+8.068%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰升2.440
變動率︰+6.087%
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰升22.600
變動率︰+4.485%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.875
變動率︰+4.294%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/11/2025 12:01 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：--
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 28/11/2025 12:01 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09968 滙景控股
  • 0.023
  • 09858 優然牧業
  • 4.360
  • 00853 微創醫療
  • 11.210
  • 02432 越疆
  • 40.080
  • 02202 萬科企業
  • 3.640
股份推介
  • 00321 德永佳集團
  • 1.190
  • 目標︰$2.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 目標︰--
  • 01801 信達生物
  • 94.100
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.920
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 目標︰$47.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.500
  • 01398 工商銀行
  • 6.440
  • 00700 騰訊控股
  • 611.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.020
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 113.800
報章貼士
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.080
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 375.400
  • 目標︰$425.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2025 18:00  《盤後部署》恒指成交急降回吐兩萬六難攻克，配股王優必選料死守紅底有得吼

28/11/2025 16:38  美團(03690)第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，遜預期

28/11/2025 15:06  【宏福苑大火】宏福苑五級火死亡人數暫增至128人，不排除數目繼續增加

28/11/2025 16:36  【聚焦人幣】人幣即期收升12點子報7.0794，創逾一年高，全月升0.48%

28/11/2025 16:13  恒指收跌87點報25858斷四連升，美股重估震盪恒指本月累跌47點

28/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２７億元，買阿里沽中芯

28/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標

28/11/2025 16:24  《財資快訊》美電升報７﹒７８３８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指結束六個月連升，國企利潤跌幅擴，巴西大豆輸華暫停新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美團 | 第三季轉錄經調整虧損160億元人民幣，遜預期新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大埔宏福苑五級火128人死亡多人傷，消息指廉署拘工程顧問兩董事 新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運投資心法︱先避險後保值再增值，切戒「贏咗唔走、輸咗死守」致勝關鍵新文章
人氣文章

熱話 Feature

宏福苑大火︱港鐵捐款一千萬＋派2000元儲值額八達通卡，大家樂派$1000開飯咭免費換餐新文章
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜李偉傑：港股橫行格局仲會行幾耐？科網股可部署中線揸過年！新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

感情被背叛，為何不選擇離婚？除了愛或不愛，原來還有很多現實考慮
人氣文章

Art & Living Feature

故宮「古埃及文明大展」最深入導賞！與北大教授顏海英對談，看貓木乃伊的宗教啟示
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日圓失守五算！72 折入手 CELINE、 CHANEL 25 迷你包減 $4,100！LOEWE 新款 Draped tote 最划算
健康好人生 Health Channel
人氣文章
年過40歲易有老人味？醫生拆解原因 + 5招KO內外異味 新文章
人氣文章
家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/11/2025 01:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事28/11/2025
神州經脈 | 滬指結束六個月連升，國企利潤跌幅擴，巴西大豆輸華暫停
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國提升軟實力，國際形象勝美國

28/11/2025 10:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區