電池 | FOCUS | 技術奇點降臨，電池盛世危言

中國汽車「出海」風生水起，原來鋰電池出口額亦高逾600億美元（去年計），霸主地位無人爭鋒。惟全球最大電池製造商寧德時代（03750）董事長曾毓群、工信部部長李樂成近日相繼警告行業低端產能、創新不夠、非理性競爭等疴疾。眼見納電池、固態電池量產接近臨界點，未來老產線迅速折舊乃至淘汰恐不容樂觀。

「一哥」示警，工信部反內捲

智能手機、藍牙耳機、掃地機器人、電動車、無人機……現代人身邊的一切，無不需要一塊續航持久、充電快捷的鋰電池。截至去年，中國鋰電池產量佔全球逾76%，出口佔比更逾91%，當之無愧電池一哥之國。

不過，生產、出口紅紅火火，難掩暗流湧動。電池「一哥」曾毓群近日在深圳出席高工鋰電年會時，就以13分鐘力數行業挑戰，直指很多企業只顧眼前賺快錢，或陷入無底線的價格內卷，不願在研發和品質上下功夫。

工信部要求電池企業堅決抵制非理性競爭；加強產能監測預警和調控。

言猶在耳，工信部即召集寧德時代、比亞迪（01211）、億緯鋰能（深：300014）、中創新航（03931）、國軒高科（深：002074）等12家動力與儲能電池企業座談，要求堅決抵制非理性競爭；加強產能監測預警和調控；加大研發投入，提升核心競爭力等，意味去年底吹向光伏業的「反內捲」之風，終於正式颳到電池業。

產能擴張大幹快上+低價搶客

何解此時風起了？簡而言之，即是產能大幹快上與技術突破奇點的錯配風險愈來愈高。一方面，首10月國內動力電池累積裝車量按年大增42%，折射電池需求強勁，小鵬（09868）創始人何小鵬上月初更自曝，「過去一周，已跟所有供應我們電池的廠商老闆喝過酒了」。

寧德時代上季動力電池市佔跌至41.7%的近5年最低。

有見於此，大小電池廠商齊加碼產能擴張，並低價搶客。競爭加劇的直接後果，是寧德時代上季動力電池市佔跌至41.7%的近5年最低；部分企業甚至在GWh級別的大項目直接降價30%。

納電池、固態電池量產現曙光

另一方面，現時電動車每輛涉及約8.9公斤的鋰用量，盡管全球鋰價已較2022年峰值大幅下降，但相比新一代鈉電池，主要原料納的價格只及鋰的1%至3%，且量產在即（如寧德時代「納新」電池），故業界預計到2035年，磷酸鐵鋰電池和鈉電池的比例將達4：6。

此外，廣汽集團近日建成國內首個大容量固態電池生產線，其中的固態電解質可耐300度以上高溫，遠超液態電解液200度的極限，且能量密度突破400Wh/KG，將於2027至2030年間逐步實現量產。

廣汽集團建成國內首個大容量固態電池生產線，其中的固態電解質可耐300度以上高溫。

當成本效益、安全性能超越傳統鋰電的納電池與全固態電池，量產曙光初現，單純依賴規模與低價的產業模式，未來三五年的洗牌速度恐遠超想像，老產線迅速折舊乃至淘汰亦不容樂觀。唯有行業自律、顛覆創新，方能憑長期主義勝出。

撰文:金子安

