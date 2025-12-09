中國經濟 | FOCUS | 內需主導「C位」開局，樓市大招懸念終結

「十五五」開局之年將至，如何確定2026年的政策基調、任務議程，事關「慎始」的中國傳統智慧。中央政治局周一（8日）召開今年最後一次會議，首次將「內需主導」置於明年經濟工作「八大堅持」之首。而去年12月政治局會議位列「九大任務」第五的「有效防範化解重點領域風險」，最新敬陪末席，或再度強烈暗示樓市大招漸行漸遠。

「國內大循環」仍差強人意

刺激內需、擴大內需、促進內需……眾多口號響徹多年，惟本應是14億人口大國絕對優勢的「國內大循環」、「統一大市場」，仍舊差強人意。

從「歷來最長、亦最冷清」的雙11，到茅台、Labubu價格跌跌不休；從旺季不旺罕見跌8.5%的11月乘用車銷售，到兩年複合表現（排除基數影響）按年跌幅擴大至1.1%的11月進口，都顯示居民端消費不容樂觀。

中央政治局今年最後一次會議，首次將「內需主導」置於明年經濟工作「八大堅持」之首。

更嚴峻的現實來自各微觀行業，當AI、自動化衝擊愈來愈多就業，房地產持續拖累下游產業鏈，荷包乾癟的地方政府削減各項目預算……生怕遭裁員、減薪的低端勞動力乃至中產，紛紛積穀防饑、不敢消費，以至大摩最新測算過去7年家庭部門的超額儲蓄已超30萬億元人民幣。

「防範化解風險」調至最尾

鑒於此，今次政治局會議將「內需主導，建設強大國內市場」放在明年任務之首，重申「四穩（穩就業、穩企業、穩市場、穩預期）」的同時，提出「解決拖欠企業賬款和農民工工資，兜牢民生底線」，足見形勢相當緊逼。

除了上述各項消費指標，另一玄機則是去年9月政治局會議「重磅救市」後顯著回升的社會融資規模，幾乎完全由政府債發行激增推動，而家庭部門信貸需求持續暴跌。隨著去年12月「超常規逆周期調節」提法轉為最新的「加大逆周期和跨周期調節」，預示政府端的財政發力收斂，換言之家庭部門需求、私人信貸接力勢在必行。

「有效防範化解重點領域風險」調整至明年八大任務最尾。

值得一提的是，今次政治局會議隻字未提「房地產」，「有效防範化解重點領域風險」亦調整至明年八大任務最尾，或顯示高層傾向判斷房地產已基本實現軟著陸。而對比美國、日本的地產調整周期可見，內地房地產新開工數量持續下滑或已接近拐點，盡管二手價格距離觸底似仍有距離。換言之，坊間憧憬的樓市大招漸行漸遠，中央充當「最後貸款人」角色更是一廂情願。

撰文:金子安

