  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

中國經濟 | FOCUS | 內需主導「C位」開局，樓市大招懸念終結

09/12/2025

　　「十五五」開局之年將至，如何確定2026年的政策基調、任務議程，事關「慎始」的中國傳統智慧。中央政治局周一（8日）召開今年最後一次會議，首次將「內需主導」置於明年經濟工作「八大堅持」之首。而去年12月政治局會議位列「九大任務」第五的「有效防範化解重點領域風險」，最新敬陪末席，或再度強烈暗示樓市大招漸行漸遠。

 

「國內大循環」仍差強人意

 

　　刺激內需、擴大內需、促進內需……眾多口號響徹多年，惟本應是14億人口大國絕對優勢的「國內大循環」、「統一大市場」，仍舊差強人意。

 

　　從「歷來最長、亦最冷清」的雙11，到茅台、Labubu價格跌跌不休；從旺季不旺罕見跌8.5%的11月乘用車銷售，到兩年複合表現（排除基數影響）按年跌幅擴大至1.1%的11月進口，都顯示居民端消費不容樂觀。

 

中國經濟 | FOCUS | 內需主導「C位」開局，樓市大招懸念終結

中央政治局今年最後一次會議，首次將「內需主導」置於明年經濟工作「八大堅持」之首。

 

　　更嚴峻的現實來自各微觀行業，當AI、自動化衝擊愈來愈多就業，房地產持續拖累下游產業鏈，荷包乾癟的地方政府削減各項目預算……生怕遭裁員、減薪的低端勞動力乃至中產，紛紛積穀防饑、不敢消費，以至大摩最新測算過去7年家庭部門的超額儲蓄已超30萬億元人民幣。

 

「防範化解風險」調至最尾

 

　　鑒於此，今次政治局會議將「內需主導，建設強大國內市場」放在明年任務之首，重申「四穩（穩就業、穩企業、穩市場、穩預期）」的同時，提出「解決拖欠企業賬款和農民工工資，兜牢民生底線」，足見形勢相當緊逼。

 

　　除了上述各項消費指標，另一玄機則是去年9月政治局會議「重磅救市」後顯著回升的社會融資規模，幾乎完全由政府債發行激增推動，而家庭部門信貸需求持續暴跌。隨著去年12月「超常規逆周期調節」提法轉為最新的「加大逆周期和跨周期調節」，預示政府端的財政發力收斂，換言之家庭部門需求、私人信貸接力勢在必行。

 

中國經濟 | FOCUS | 內需主導「C位」開局，樓市大招懸念終結

「有效防範化解重點領域風險」調整至明年八大任務最尾。

 

　　值得一提的是，今次政治局會議隻字未提「房地產」，「有效防範化解重點領域風險」亦調整至明年八大任務最尾，或顯示高層傾向判斷房地產已基本實現軟著陸。而對比美國、日本的地產調整周期可見，內地房地產新開工數量持續下滑或已接近拐點，盡管二手價格距離觸底似仍有距離。換言之，坊間憧憬的樓市大招漸行漸遠，中央充當「最後貸款人」角色更是一廂情願。

撰文:金子安

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

02629

MIRXES-B

51.000

異動股

01810

小米集團－Ｗ

41.420

異動股

01528

紅星美凱龍

1.350

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02629 MIRXES-B
  • 51.050
  • 01528 紅星美凱龍
  • 1.370
  • 09992 泡泡瑪特
  • 190.600
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.380
  • 00325 布魯可
  • 68.000
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 109.500
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 49.240
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.550
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.790
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 21.020
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 68.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.380
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.140
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.600
  • 02318 中國平安
  • 60.700
報章貼士
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 7.620
  • 目標︰$9.90
  • 09880 優必選
  • 111.500
  • 目標︰$130.00
  • 06099 招商證券
  • 14.360
  • 目標︰$20.00
熱炒概念股
即時重點新聞

09/12/2025 14:30  《異動股》布魯可跌4%創新低泡泡瑪特挫6%，未見國策支持新消費股受壓

09/12/2025 12:45  《午市前瞻》大市續陰跌專家指明恒指防守點位，H200晶片復供利AI基建股

09/12/2025 12:08  恒指半日跌215點報25549見半個月低，生科股遭殺跌惟藥明系逆勢

09/12/2025 11:32  《異動股》百度跌3%，內地哈囉自駕的士釀意外傷者被捲車底

09/12/2025 10:28  《異動股》中國中冶跌幅擴至兩成，剝離有色業務料影響盈利能力

09/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒４億元，買小米沽騰訊

09/12/2025 08:45  【大行炒Ｄ乜】花旗下調港交所目標，中金升保險股目標看好友邦…

09/12/2025 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７９４，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

中國經濟 | FOCUS | 內需主導「C位」開局，樓市大招懸念終結新文章
人氣文章

新聞>市場動向

減風險但不減回報？揭曉股債策略如何有助捕捉新興市場機遇新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場 新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

台海有衝突嗎？新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,999 Nothing Phone （3a） Lite｜入門手機超班質素，三鏡拍攝佳，續航力強
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環米芝蓮一星法國菜新主廚上任：魚子醬牛肉他他、棘刺龍蝦配北海道南瓜，沉浸式美食劇場！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

女性性功能障礙：陰道痙攣！與心理因素、家庭成長背景有關？盆腔運動可改善情況？生殖醫學科專科醫生：由感官練習開始建立親密感！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
宏福苑大火 │ 菲傭與3個月少主同獲救，菲律賓勞工署讚揚其守護嬰兒精神
人氣文章
測考季的焦慮不是弱點，而是成長的一部分
人氣文章
大埔宏福苑火災 │71歲管工折返火場疏散工友，遭雜物擊中身亡
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 15:16
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 15:16
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/12/2025 15:16
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/12/2025 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/12/2025
芯片股 | 特朗普批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹借勢回調可趁機吸？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德封小紅書，傷人三分損己七分

09/12/2025 09:07

大國博弈

溫灼培：高市經濟政策的背後邏輯與日圓走勢

05/12/2025 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區